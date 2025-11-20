Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi Bognár György M4 Sport Orbán Viktor

Egy kulcskérdés eldőlt: Bognár György elárulta, lenne-e Marco Rossi utódja a magyar válogatottnál

2025. november 20. 21:05

Orbán Viktor társaságában szerepelt az M4 Sport műsorának vendégeként a Paks vezetőedzője.

2025. november 20. 21:05
null

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök este 20 órától Orbán Viktor miniszterelnök és Bognár György, a magyar bajnokságot vezető Paks edzője volt a Gurulj be lassítva is! című műsor vendége az M4 Sporton. 

Bognár György a miniszterelnök társaságában beszélt a magyar válogatottról
Bognár György a miniszterelnök társaságában beszélt a magyar válogatottról (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala) 

A műsorban Bognár György eloszlatta a találgatásokat arról, hogy Marco Rossi esetleges távozása esetén ő lehetne-e a magyar válogatott szövetségi kapitány. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Szakmailag alkalmas lennék szövetségi kapitánynak, de emberileg nem. Nem szeretnék mindenkinek megfelelni. Hamar összevesznénk mindenkivel és ez nem lenne jó senkinek”

– jelentette ki Bognár György.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lazio154-5
2025. november 21. 08:09
Mint volt játékvezető állítom: Nem mindegy ki rohangál a pálya melletti négyszögben. A var koában a régen szokásos 1-2 gólos hazai pálya előny már csak itt érvényesíthető. Mit gondoltok, a Real, vagy a L.pool ellen miért csak a hasonló rangú Arsenal, vagy Barca rughat tizit, vagy lesgyanús gólt. A nagynevű edzők csapatát tudat alatt is pártolják a jv.-ők. Bognárral a meccsek zömén újra gólhátránnyal kezdenénk! Nemzetközileg elismert edző kell ide!
Válasz erre
0
0
lististerc
2025. november 21. 07:51
Illett volna Marco Rossit is meghívni erre a beszélgetésre.
Válasz erre
2
0
Turán
2025. november 21. 05:56
Az utóbbi 2 évben óriàsit hanyatlott a vàlogatott eredményessége, és esélyét sem làtni a vàltozàsnak. Ez nagy részben Rossi taktikàjànak köszönhető, kisebb részben a bevàlogatott embereken. Maga a mag 1-2 kivétellel elfogadható de van akit el kellene felejteni örökre, nem vàlogatott szint.
Válasz erre
3
1
Majdmegmondom
2025. november 21. 00:46
Aki a Pakssal nem képes nemzetközi kupában legalább a csoportkörig menni, az elején kiesik egy kutyaütő csapattól, az ne akarjon vállogatott szövetségikapitány lenni!!!
Válasz erre
6
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!