Egy kulcskérdés eldőlt: Bognár György elárulta, lenne-e Marco Rossi utódja a magyar válogatottnál

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök este 20 órától Orbán Viktor miniszterelnök és Bognár György, a magyar bajnokságot vezető Paks edzője volt a Gurulj be lassítva is! című műsor vendége az M4 Sporton.

Bognár György a miniszterelnök társaságában beszélt a magyar válogatottról (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A műsorban Bognár György eloszlatta a találgatásokat arról, hogy Marco Rossi esetleges távozása esetén ő lehetne-e a magyar válogatott szövetségi kapitány.