Egy kulcskérdés eldőlt: Bognár György elárulta, lenne-e Marco Rossi utódja a magyar válogatottnál

„Bognár Gyuri a legnagyobb király!” – Orbán Viktor bejegyzése kiverheti a biztosítékot Kubatov Gábornál
A miniszterelnök és a Paks vezetőedzője az M4 Sport műsorában lesznek vendégek.
Orbán Viktor társaságában szerepelt az M4 Sport műsorának vendégeként a Paks vezetőedzője.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök este 20 órától Orbán Viktor miniszterelnök és Bognár György, a magyar bajnokságot vezető Paks edzője volt a Gurulj be lassítva is! című műsor vendége az M4 Sporton.
A műsorban Bognár György eloszlatta a találgatásokat arról, hogy Marco Rossi esetleges távozása esetén ő lehetne-e a magyar válogatott szövetségi kapitány.
Szakmailag alkalmas lennék szövetségi kapitánynak, de emberileg nem. Nem szeretnék mindenkinek megfelelni. Hamar összevesznénk mindenkivel és ez nem lenne jó senkinek”
– jelentette ki Bognár György.
