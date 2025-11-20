„Bognár Gyuri a legnagyobb király!” – Orbán Viktor bejegyzése kiverheti a biztosítékot Kubatov Gábornál

Ebből mi lesz? Médiatörténelmi eseményről számolt be Orbán Viktor
Csütörtök este érdemes lesz a miniszterelnök Facebook-oldalát figyelni.
A miniszterelnök és a Paks vezetőedzője az M4 Sport műsorában lesznek vendégek.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök este 20 órától Orbán Viktor miniszterelnök és Bognár György, a magyar bajnokságot vezető Paks edzője lesz a Gurulj be lassítva is! című műsor vendége az M4 Sporton.
Bognár Gyuri a legnagyobb király!”
– posztolta nem sokkal az adás előtt Facebook-oldalán Orbán Viktor.
