Bognár György Kubatov Gábor M4 Sport Orbán Viktor

„Bognár Gyuri a legnagyobb király!” – Orbán Viktor bejegyzése kiverheti a biztosítékot Kubatov Gábornál

2025. november 20. 18:21

A miniszterelnök és a Paks vezetőedzője az M4 Sport műsorában lesznek vendégek.

2025. november 20. 18:21
null

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök este 20 órától Orbán Viktor miniszterelnök és Bognár György, a magyar bajnokságot vezető Paks edzője lesz a Gurulj be lassítva is! című műsor vendége az M4 Sporton. 

Bognár Gyuri a legnagyobb király!”

– posztolta nem sokkal az adás előtt Facebook-oldalán Orbán Viktor. 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
velorex-4
2025. november 20. 22:00 Szerkesztve
Isten nyugosztalja, Baróti Lajos forog a sírjában! Egy biztos, ha feltámadna , ettöl a bagázstól elhatárolódna, akik most az magyar futball környékén rontják a levegőt!
pugacsov-0
2025. november 20. 20:42
Nem kéne a miniszterelnöknek ilyen mélyen belemásznia a dologba, azt sugallja, hogy ebben is ő dirigál. Figyelni kéne az ilyesmire. Maradjon Rossi ! Rossz szájízem van nézve ezt a képet, ráadásul Rossi is magyar állampolgár ! Forza Rossi !
gullwing
2025. november 20. 20:40
Majd ha bizonyít Bognár nemzetközi szinten... Mert ez idáig nem sikerült.
Stego
2025. november 20. 20:40
Bognár egy kretén. Orbán végleg elásná a magyar focit ezzel a nímanddal.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!