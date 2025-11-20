Ebből mi lesz? Médiatörténelmi eseményről számolt be Orbán Viktor

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Csütörtökön 20 órától érdemes lesz a miniszterelnök Facebook-oldalát vagy az M4 Sport YouTube-csatornáját figyelni. Orbán Viktor a labdarúgásról beszélget majd Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este 20 órától Bognár Györggyel, az NB I-ben éllovas Paksi FC vezetőedzőjével és Hajdú B. István sportriporterrel beszélget a labdarúgásról. Az eseményt a kormányfő közösségi felületén, valamint az M4 Sport YouTube-csatornáján is nyomon lehet majd követni.
Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B-vel megfejtjük
– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán.
A Nemzeti Sport azt írja, a beszélgetésnek Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője lesz a moderátora.
