11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás Bognár György Hajdú B. István M4 Sport Orbán Viktor

Ebből mi lesz? Médiatörténelmi eseményről számolt be Orbán Viktor

2025. november 20. 14:50

Csütörtökön 20 órától érdemes lesz a miniszterelnök Facebook-oldalát vagy az M4 Sport YouTube-csatornáját figyelni. Orbán Viktor a labdarúgásról beszélget majd Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal.

2025. november 20. 14:50
null

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este 20 órától Bognár Györggyel, az NB I-ben éllovas Paksi FC vezetőedzőjével és Hajdú B. István sportriporterrel beszélget a labdarúgásról. Az eseményt a kormányfő közösségi felületén, valamint az M4 Sport YouTube-csatornáján is nyomon lehet majd követni.

Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B-vel megfejtjük

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán.

A Nemzeti Sport azt írja, a beszélgetésnek Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője lesz a moderátora.

Nyitókép: M4 Sport

 

madre79
2025. november 20. 18:38
Talán kérdezzék meg a csapatot is, eléggé szétszórtan (a zöme külföldön) játszanak, talán van véleményük!
Válasz erre
0
0
moliere-0
2025. november 20. 18:26
szalayatilla szarember
Válasz erre
0
1
velorex-4
•••
2025. november 20. 18:22 Szerkesztve
No itt a nagy baj, hogy ez a három ember az, akik beszélgetni fognak a magyar labdarúgásról, amikor nem is szabad lenne ott lenniük, ahol vannak! Ad 1. Orbán nem ért a futballhoz, mert, ha értene, akkor nem engedné meg azt, hogy 16 éven át számolatlanul ennyi befektetett milliárd elfolyjon a semmiért. Ad 2. Hajdú B.István a riporteri , közmédiában betöltött szerepe szánalmas , egy ripacs, aki nem a tényeket akarja láttatni. Ad3.Bognár György Még nem dolgozott külföldön komolyabb bajnokságban.Nincs európai kupa rutinja csapatszinten. Ergo belterjes nem tudja reálisan, nemzetközi mércével látni , értékelni a magyar futball szintjét és problémáit. Ad4. Petrovics-Mérei Andrea, ha nincs jobb , elmegy díszletnek....
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2025. november 20. 16:13
Van élet a "halál" után, ha nem a Rossi nevezetű lesz a kapitány továbbra is. Csak hát a "profi" MLSZ 2030-ig szerződést kötött vele, meg sem várva a vb-selejtezők lefutását. Atyaég!
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!