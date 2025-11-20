Ebből mi lesz? Médiatörténelmi eseményről számolt be Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este 20 órától Bognár Györggyel, az NB I-ben éllovas Paksi FC vezetőedzőjével és Hajdú B. István sportriporterrel beszélget a labdarúgásról. Az eseményt a kormányfő közösségi felületén, valamint az M4 Sport YouTube-csatornáján is nyomon lehet majd követni.

Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B-vel megfejtjük

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán.