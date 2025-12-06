Istennek mondott köszönetet a kapus, Szoboszlai teljesen tanácstalan

Elképesztő forgatókönyvet villantott az egyik hazai portál: megtalálta az utolsó lehetőséget, hogy Marco Rossi csapata részt vegyen a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. Szerintük Donald Trump amerikai elnök miatt egy válogatott visszaléphet a vb-től, így jöhetne képbe Magyarország. A Promotions.hu oldalnál úgy látták, az írek elleni sokk után a magyar válogatottnak maradt még egy esélye...

Marco Rossi és a magyar válogatott a pályán elvérzett, egy hazai portál mégis bízott a vb-szereplésben / Fotó: MTI/ Hegedüs Róbert

Azóta már elkészült a 2026-os vb sorsolása is, amelyen a vízumproblémák miatt panaszkodó iráni válogatott a G jelű kvartettbe került,