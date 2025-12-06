Istennek mondott köszönetet a kapus, Szoboszlai teljesen tanácstalan

Elképesztő fordulatban bíznak: így juthat ki a foci-vb-re a magyar válogatott
Magyarország „elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet.”
Egy magyar portál még bízott a válogatott vb-szereplésében, veszélybe került a Fradi-legenda állása, edzőváltást követelnek Liverpoolban, meglepő nyilatkozatot tett a kisvárdai kapus – izgalmasan alakult december első hete a Mandiner sportrovatánál. A hét legolvasottabb hírei közül több is a magyar válogatotthoz kapcsolódik.
Elképesztő forgatókönyvet villantott az egyik hazai portál: megtalálta az utolsó lehetőséget, hogy Marco Rossi csapata részt vegyen a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. Szerintük Donald Trump amerikai elnök miatt egy válogatott visszaléphet a vb-től, így jöhetne képbe Magyarország. A Promotions.hu oldalnál úgy látták, az írek elleni sokk után a magyar válogatottnak maradt még egy esélye...
Azóta már elkészült a 2026-os vb sorsolása is, amelyen a vízumproblémák miatt panaszkodó iráni válogatott a G jelű kvartettbe került,
együttesével egy csoportba.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország „elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet.”
Sajtóértesülések szerint Korolovszky Gábor, a Ferencvárosi Torna Club NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzője válthatja Lipcsei Pétert a másodosztályú Soroksár élén. Az FTC egykori középpályása, csapatkapitánya 2017. június 20 óta irányítja a „kis Fradit”, ám most nagy bajba, kisebb válságba került.
A zöld-fehérek klublegendája alatt inog most a kispad,
a soroksáriak fél távnál négy döntetlennel, nyolc vereséggel és mindössze három győzelemmel, 13 pontot szerezve a még éppen bennmaradást érő 14. helyen állnak.
Ezt is ajánljuk a témában
A nyáron hosszabbítottak vele szerződést.
A magyar női kézilabda-válogatott veretlenül menetel a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, remeklésének köszönhetően már biztosan negyeddöntős. A legutóbbi Eb-n bronzérmes csapat 12 év után jutott ismét a világ legjobb nyolc együttese közé! A középdöntő a románok elleni presztízsmeccsel indult, amely előtt a legrosszabbkor sérült meg a csapat jobbszélsője, Grosch Vivien – a helyére Kovács Anett repült Rotterdamba.
A románok elpáholása után a japán válogatottal játszottak döntetlent a lányok a vb középső szakaszában, eddig mindig legyőzték az ázsiaiakat a történelem során, most csak 26–26-ra futotta. Először nem nyertünk, de ezzel is bebiztosították Klujberék a csoport első két helyének egyikét.
Ezt is ajánljuk a témában
Csere történt a magyar keretben a kulcsfontosságú találkozó előtt.
Tovább mélyül a liverpooli válság: megint nem tudott nyerni hazai pályán a címvédő az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Szoboszlai Dominik a Sunderland elleni 1–1-es döntetlen során sem játszott rosszul, az eredménytelenség okát azonban ő sem tudta megfejteni.
Sokat nem lehet erről a meccsről beszélni”
– adott hangot tanácstalanságának a lefújás után a magyar középpályás, majd kínjában elnevette magát. – Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon ennél sokkal jobban kell játszanunk, és sokkal jobban is tudunk játszani. Megvannak a játékosaink, a minőségünk, a szurkolóink hozzá – megvan minden hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk. Valamiért ez nem ment most.”
A Vörösök a hajrában kis híján kikaptak, Federico Chiesa gólvonal előtti mentése kellett hozzá, hogy megússzák. A drukkerek – akik közül egyre többen elküldenék az edzőt – szerint ez a mozdulat mentette meg Slotot a kirúgástól.
Ezt is ajánljuk a témában
Ebben minden benne van.
A Ferencváros Ötvös Bence büntetőből szerzett góljával nyert csütörtök este 1–0-ra az 5. fordulóból elmaradt mérkőzésen, így újra vezeti a címvédő az NB I tabelláját. A Kisvárda–FTC után a győztes gól szerzője az M4 Sport kamerája előtt elmondta, miért ő végezte el a tizenegyest.
Mostanában Gruber Zsombi rúgja a büntetőket, de ő már nem volt a pályán. Barnival beszéltünk, és mondta, nyugodtan rúgjam el, én pedig higgadt maradtam szerencsére”
– fogalmazott Ötvös, aki korábban hosszú éveken át futballozott Kisvárdán.
A Kisvárda kapusa, Illya Popovics közben rendhagyó nyilatkozatot tett a találkozó után.
Először is köszönöm Istennek, hogy van lehetőségem ebben a bajnokságban, ilyen csapat ellen játszani.
Hetvenöt percet jól bírtunk, eléggé bosszantó, hogy egy tizenegyessel kikaptunk, de így nem szégyen, hiszen mindenki nagyot küzdött.”
A 20 éves hálóőr azt is elárulta: készült az FTC lövőiből, ugyanakkor megzavarták őt a büntető előtt, miután a vendégek játékosai egymásnak adogatták a labdát.
A Ferencváros és a Kisvárda egyébként vasárnap újra megmérkőzik egymással, ezúttal a Groupama Arénában.
Ezt is ajánljuk a témában
A Kisvárda kapusát megzavarták a büntető előtt.
Fotó: Glyn Kirk/AFP