Meglepőt húzott Románia – a legrosszabbkor jött a magyar válogatott játékos sérülése

Hatalmas a tét: a románok nagyon készülnek Magyarország ellen, szerintük ez lesz a legfontosabb tényező
Mindkét csapat számára ezen a meccsen múlhat a negyeddöntő.
Szerdán a mieink számára is megkezdődik a középdöntő a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A magyar válogatott első ellenfele 18 órától Románia lesz.
A magyar válogatott szerdán a Románia elleni mérkőzéssel (18 óra, M4 Sport) kezdi meg a középdöntőt a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A mieink keretében egy csere történt az első csoportkört követően, Kovács Anett került be a sérült Grosch Vivien helyére.
A jobbszélső Grosch az Irán elleni szombati mérkőzésen sérült meg, a magyar szövetség keddi közleménye szerint nincs bevethető állapotban, ezért nem is tartott a csapattal Rotterdamba. Helyére a MOL Esztergom jobbszélsője, Kovács Anett érkezett a keretbe, akiről múlt hét hétfőn, a felkészülés hajrájában, a norvégiai felkészülési torna után derült ki, hogy izomsérülés miatt nem utazhat el az együttessel. Azóta viszont felépült, kedden megérkezett Hollandiába, és részt vett a videózáson, illetve a labdás edzésen is.
Szintén jó hír, hogy Vámos Petra bokája is rendben lesz a románok elleni meccsre.
A keddi szünnapon Szilágyi Zoltán, a magyar válogatott másodedzője nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.
„A csoportkör egyfajta ráhangolódás volt a keményebb feladatok előtt, egyelőre annyit hoztunk ki magunkból, amennyi a biztos győzelmekhez kellett – kezdte a DVSC vezetőedzője. – Az első két meccsünk Szenegál és Irán ellen még nem volt olyan magas hőfokú, és nagy különbség volt a csapatok között. Svájc azért már más ritmusban, dinamikában játszott, és intő jelnek kell lennie, ami az első félidőben történt. Zaklatottan indult számunkra a mérkőzés, elsősorban a helyzetkihasználásunkkal volt probléma, de védekezésben is rendezni kellett a sorainkat. A szünet után találtuk meg a ritmusunkat, onnantól kerültünk arra a hőfokra, amelyre a vébé további szakaszában szükségünk lesz. A második félidőben mutatott játékszínvonalat kell továbbvinnünk.”
A románok elleni találkozó kulcsfontosságú lesz a negyeddöntő elérése szempontjából,
az erőviszonyok alapján ugyanis Dánia mögött jó eséllyel ez a két csapat versenghet egymással a továbbjutást érő második helyért.
Szilágyi a románokról elmondta, érdekes összeállításban érkeztek a vb-re.
Elég sok jól cselező játékos van a keretükben, és olyan átlövők maradtak ki általam nem ismert okból, mint Stoica vagy Bazaliu. A helyükre bekerülők a közelebbi zónából veszélyesek, mert nagy lendülettel érkeznek a falra. Az egy az egyeknek kiemelt jelentőségük lesz, hiszen előfordul, hogy három irányítóval állnak föl a belső posztokon. A bejátszásokra is oda kell figyelnünk, Ostase megjátszása fontos eleme a taktikájuknak, márpedig nekünk a beálló elleni védekezéssel meggyűlt a bajunk a csoportkörben.
A magyar válogatott kapusa, Szemerey Zsófi a molcsapat.hu-nak adott interjújában elmondta, a románok elleni mérkőzés soha nem egy a sok közül.
„Egy magyar–román meccs minden körülmények között pikáns. Szerintem minden sportágban, de a kézilabdában különösen, mert a két nagy múltú válogatott elég sokszor találkozik. Nemcsak az edző és sok játékos új a csapatban, a játékstílusuk is változott. Sokkal gyorsabbak, már nem a távoli zónákra helyezik a hangsúlyt, hanem a betörésekre. De nekünk elsősorban arra kell figyelnünk, hogy úgy tegyük a dolgunkat, ahogy az Európa-bajnokságon, mert ha megint olyan agresszíven és keményen védekezünk rajtuk, mint legutóbb, akkor el tudjuk majd bizonytalanítani őket” – tekintett vissza a Győri ETO kapusa a románok elleni legutóbbi, tavaly decemberi összecsapásra, amelyet a mieink nyertek meg nyolc góllal (37–29).
A románok elleni ki-ki meccs nagyon jó teszt lesz mindenki számára. Én szerencsére szeretem az ilyen helyzeteket. Egy ilyen rangadón kell megmutatna magát annak, aki ennek az olimpiai ciklusnak a húzóembere akar lenni
– folytatta Szemerey. – A holland csapattársak mondták, hogy sok román szurkoló van a vébén, jó hangulatot teremtenek, ezért minden támogatásra szükségünk lesz. A magyar tábor ott lesz mögöttünk, remélem, sokan jönnek át velünk Rotterdamba, mert rengeteg erőt adnak! Nekem kifejezetten jó érzéseim vannak a középdöntő előtt.”
A magyar válogatott játékosai nyilatkoztak.
A magyar válogatott a maximális négy ponttal érkezett a középdöntőbe, amelyben a Románia elleni mérkőzés után pénteken 18 órakor Japán, majd vasárnap 20.30-kor a legutóbbi Eb-n ezüstérmet szerző, olimpiai és világbajnoki bronzérmes Dánia ellen lép pályára. A csoportból az első két helyezett jut a legjobb nyolc közé.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Japán–Svájc (Tv: M4 Sport)
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport)
20.30: Dánia–Szenegál
A CSOPORT ÁLLÁSA
