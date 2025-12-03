Meglepőt húzott Románia – a legrosszabbkor jött a magyar válogatott játékos sérülése

A magyar válogatott szerdán a Románia elleni mérkőzéssel (18 óra, M4 Sport) kezdi meg a középdöntőt a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A mieink keretében egy csere történt az első csoportkört követően, Kovács Anett került be a sérült Grosch Vivien helyére.

Kovács Anett már csatlakozott a magyar válogatott keretéhez (Fotó: MTI / MTVA / Kovács Tamás)

A jobbszélső Grosch az Irán elleni szombati mérkőzésen sérült meg, a magyar szövetség keddi közleménye szerint nincs bevethető állapotban, ezért nem is tartott a csapattal Rotterdamba. Helyére a MOL Esztergom jobbszélsője, Kovács Anett érkezett a keretbe, akiről múlt hét hétfőn, a felkészülés hajrájában, a norvégiai felkészülési torna után derült ki, hogy izomsérülés miatt nem utazhat el az együttessel. Azóta viszont felépült, kedden megérkezett Hollandiába, és részt vett a videózáson, illetve a labdás edzésen is.