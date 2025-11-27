Ft
golovin vlagyimir világbajnokság kézilabda

„Felfoghatatlan” – néhány napja tudta meg, hogy világbajnokságon vesz részt a magyar válogatott játékos

2025. november 27. 13:26

Felpörögtek az események a mosonmagyaróvári kézilabdázó életében Golovin Vlagyimir telefonhívása után.

2025. november 27. 13:26
null

Ezúttal a világbajnokságon készül újabb bravúrra a magyar női kézilabda-válogatott. A német-holland közös rendezésű tornán átalakult kerettel okozna meglepetést Golovin Vlagyimir együttese, a tavaly Eb-bronzérmet szerző válogatott tagjai közül ugyanis kilencen is hiányoznak a számunkra csütörtökön rajtoló vb-ról.

A szövetségi kapitánynak még az utolsó pillanatban is változtatnia kellett az utazó kereten: az Esztergomban játszó Kovács Anett sérülése miatt a mosonmagyaróvári újonc, Falusi-Udvardi Laura utazhatott Hollandiába a csapattal. A jobbszélső úgy fogalmazott az M4 Sport helyszíni stábjának:

szinte felfoghatatlan, hogy az utolsó pillanatban csatlakozhatott a vb-re készülő női kéziválogatotthoz”

– mesélte a nagy izgalmakról a kézilabdázó, aki szombaton kapott hívást a szövetségi kapitánytól, hogy csomagoljon.

Mint ismert, a nyitó meccsen Szenegál, aztán Irán, majd Svájc vár a lányokra. Az igazi vb viszont a középdöntővel kezdődik, amelynél a dán, japán, román, horvát négyesből érkezik három ellenfél a mieink számára. Az újdonsült csapatkapitány, Klujber Katrin a Mandinernek elárulta, milyen célokkal utaztak Hollandiába.

„Azt gondolom, egy világversenyt sosem könnyű elkezdeni, bárki is az ellenfél. Oké, a papírforma alapján könnyedén kellene nyernünk Szenegál ellen, de mi sohasem nézzük le az ellenfelet, ugyanúgy készülünk, ahogy a legerősebb csapatok ellen is. Meccsről meccsre haladunk, nem a középdöntőn agyalunk, meg, hogy kiket kaphatunk ott.

Egy profi sportoló mindig az éremre vágyik, legyen szó bármelyik sportágról.

Egymás közt mi nyilván el is hisszük, hogy meg tudjuk ezt csinálni. Persze, ez az első hat hely valamelyike nagyon reális célkitűzés, de ezúttal is szeretnénk érmet szerezni, főleg, hogy az Európa-bajnokságon láttuk: meg tudjuk csinálni” – hangsúlyozta Klujber.

A szövetség hivatalos célkitűzése egyébként az első hat hely valamelyikének megszerzése. A magyar válogatott csütörtök este fél 9-kor kezdi meg szereplését a női kézilabda-világbajnokságon Hollandiában Szenegál legjobbjai ellen.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

