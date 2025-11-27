„Felfoghatatlan” – néhány napja tudta meg, hogy világbajnokságon vesz részt a magyar válogatott játékos

Mint ismert, a nyitó meccsen Szenegál, aztán Irán, majd Svájc vár a lányokra. Az igazi vb viszont a középdöntővel kezdődik, amelynél a dán, japán, román, horvát négyesből érkezik három ellenfél a mieink számára. Az újdonsült csapatkapitány, Klujber Katrin a Mandinernek elárulta, milyen célokkal utaztak Hollandiába.

„Azt gondolom, egy világversenyt sosem könnyű elkezdeni, bárki is az ellenfél. Oké, a papírforma alapján könnyedén kellene nyernünk Szenegál ellen, de mi sohasem nézzük le az ellenfelet, ugyanúgy készülünk, ahogy a legerősebb csapatok ellen is. Meccsről meccsre haladunk, nem a középdöntőn agyalunk, meg, hogy kiket kaphatunk ott.

Egy profi sportoló mindig az éremre vágyik, legyen szó bármelyik sportágról.

Egymás közt mi nyilván el is hisszük, hogy meg tudjuk ezt csinálni. Persze, ez az első hat hely valamelyike nagyon reális célkitűzés, de ezúttal is szeretnénk érmet szerezni, főleg, hogy az Európa-bajnokságon láttuk: meg tudjuk csinálni” – hangsúlyozta Klujber.