magyar válogatott Magyarország női kézilabda román válogatott kézilabda Románia

Hatalmas a tét: a románok nagyon készülnek Magyarország ellen, szerintük ez lesz a legfontosabb tényező

2025. december 02. 10:24

Románia ellen nagy lesz a tét. A magyarok lényegében itt harcolhatják ki a negyeddöntőbe jutást.

2025. december 02. 10:24
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott háromból három győzelemmel jutott be a középdöntős csoportjába a német–holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A magyarok legközelebb szerdán 18 órakor a románok ellen játszanak.

A magyarok következőnek a románok ellen játszanak
A magyarok következőnek a románok ellen játszanak (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

Nemzeti csapatunk négy pontot vitt magával a középdöntőbe, ahol sorrendben Románia, Japán és Dánia lesz az ellenfél. A negyeddöntőbe az első kettő jut. A románok már legyőzték a japánokat (31–27) és kikaptak a dánoktól (31–39), így 

a szakma szerint a Magyarország–Románia mérkőzés dönt arról, hogy melyik csapat csatlakozik Dániához a negyeddöntőbe.

A mérkőzés egyértelmű esélyese a magyar válogatott, de Romániában a dánok elleni nyolcgólos vereségük után is bizakodók.

„Magyarország négy ponttal érkezik egy bizonyos mértékig kiegyensúlyozott csoportból – idézte a Magyar Nemzet Ovidiu Mihailát, a román válogatott szövetségi kapitányát. – Remélem, hogy a lányok nagyon jól regenerálódnak, és lesz időnk kielemezni, mit tud nyújtani Magyarország. A mérkőzésre való felkészülés nagyon nehéz egyetlen edzésnap alatt.

Éppen ezért a motivációnak kell megmaradnia a legfontosabb tényezőnek ahhoz, hogy a csapatot egyensúlyban tartsuk. És hogy legyőzzük a magyarokat. Miért is ne sikerülne?”

A román sportlap, a Gazeta Sporturilor emlékeztetett arra, hogy a mostani helyzet hasonló a tavalyi Európa-bajnoksághoz, amelyen a románoknak ugyancsak a mieink ellen kellett volna nyerniük a továbbjutáshoz, ám 37–29-re kikaptak Debrecenben, aztán a magyar válogatott bronzérmet szerzett.

„Akkor élvezték a hazai pálya előnyét, a zsúfolásig megtelt debreceni csarnokot” – fogalmazott a lap, és megjegyezte, hogy ezúttal másként is alakulhatnak a dolgok.

A Magyar Nemzet szerint a román sportlap a dánok elleni vereség után is pozitívan látja az esélyeket.

„Románia kikapott, de jó dolgokat is mutatott,

Magyarország pedig már nem tűnik olyan félelmetes sárkánynak, főleg azután, ahogy megszenvedett Svájccal”

– írták.

Dániának kilenc gólt dobó Sorina Grozav így vélekedett a meccsről:

„Nehéz összecsapás vár ránk Magyarország ellen, de ha a megfelelő emberek vannak mellettünk, bármit képesek vagyunk leküzdeni, és nagyon vágyunk a győzelemre.”

A magyarok ellenfelei a középdöntőben

A két csapat előző négy mérkőzését a magyar válogatott nyerte. Világbajnokságon viszont legutóbb Románia győzött, 2019-ben egy góllal múlták felül a mieinket. 

Nemzeti együttesünk a legutóbbi 12 mérkőzéséből csak egyet veszített el, azt felkészülési meccsen Norvégia ellen. Noha a vb-n Szenegál és Svájc ellen is akadozott a gépezet, a győzelem mindkettőn meglett, márpedig ebben a szakaszban ez volt a legfontosabb. A világbajnokság lényegében csak most kezdődik!

A japánok kikaptak a románoktól és a dánoktól is, de hat góllal nyertek a horvátok ellen. A magyar válogatottnak, ahogyan Japán ellen eddig mindig, kötelező lesz győznie. 

Dánia már más kávéház. Legutóbb 2015-ben tudtuk felülmúlni a dánokat, de 2022 óta nem játszottunk ellenük. Reményeink szerint ez a meccs majd az első hely sorsáról dönt a tabellán.

Női kézilabda-világbajnokság
Középdöntő, I. csoport (Rotterdam)

  • szerda, 18.00: Magyarország–Románia
  • péntek, 18.00: Japán–Magyarország
  • vasárnap, 20.30: Magyarország–Dánia

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Barna Kutya
2025. december 02. 11:24
Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!
Swansea2688
2025. december 02. 10:46
"Magyarország pedig már nem tűnik olyan félelmetes sárkánynak, főleg azután, ahogy megszenvedett Svájccal" Csakhogy ilyesmiből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A sport, különösképpen a csapatsport nem lineáris dolog (például abból, hogy A legyőzi B-t, B meg C-t, még korántsem következik, hogy A C-t is mindenképpen meg fogja verni), ott ezer tényezőtől függ minden: csapatösszetétel, erőnlét, napi hangulat, helyszín, pálya, játékvezetők, szurkolók, és még sorolhatnám.
