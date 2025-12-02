Hatalmas a tét: a románok nagyon készülnek Magyarország ellen, szerintük ez lesz a legfontosabb tényező

A mérkőzés egyértelmű esélyese a magyar válogatott, de Romániában a dánok elleni nyolcgólos vereségük után is bizakodók.

„Magyarország négy ponttal érkezik egy bizonyos mértékig kiegyensúlyozott csoportból – idézte a Magyar Nemzet Ovidiu Mihailát, a román válogatott szövetségi kapitányát. – Remélem, hogy a lányok nagyon jól regenerálódnak, és lesz időnk kielemezni, mit tud nyújtani Magyarország. A mérkőzésre való felkészülés nagyon nehéz egyetlen edzésnap alatt.

Éppen ezért a motivációnak kell megmaradnia a legfontosabb tényezőnek ahhoz, hogy a csapatot egyensúlyban tartsuk. És hogy legyőzzük a magyarokat. Miért is ne sikerülne?”

A román sportlap, a Gazeta Sporturilor emlékeztetett arra, hogy a mostani helyzet hasonló a tavalyi Európa-bajnoksághoz, amelyen a románoknak ugyancsak a mieink ellen kellett volna nyerniük a továbbjutáshoz, ám 37–29-re kikaptak Debrecenben, aztán a magyar válogatott bronzérmet szerzett.

„Akkor élvezték a hazai pálya előnyét, a zsúfolásig megtelt debreceni csarnokot” – fogalmazott a lap, és megjegyezte, hogy ezúttal másként is alakulhatnak a dolgok.