magyar válogatott Vámos Petra Magyarország Svájc női kézilabda kézilabda

„Mérgesek lehetünk magunkra” – mindenki feszült volt a magyar válogatottban Svájc ellen

2025. december 02. 08:13

Vámosék elég nehezen győzték le Svájcot. A magyar válogatott ötgólos hátrányban is volt a meccsen.

2025. december 02. 08:13
null

Ahogyan arról beszámoltunk, alaposan megnehezítette a magyar válogatott dolgát a svájci együttes a német–holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság harmadik csoportmeccsének első félidejében. A vb-újonc a csoportdöntőn 6–1-re is vezetett, de a mieink a 40. percben átvették a vezetést, és végül hétgólos győzelmet arattak (32–25). Az irányító Vámos Petra szerint a csapat megint megmutatta, hogy mekkora erő van benne.

A magyar válogatott megszenvedett a győzelemért
A magyar válogatott megszenvedett a győzelemért (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

„Nagyon nehéz bármit is mondani ezután a mérkőzés után – kezdte az M4 Sportnak.Nyilván annak örülök, hogy a végén meg tudtuk nyerni a meccset, de rengeteget kellett ezért küzdenünk. Ez egy érzelmi hullámvasút volt, de megint csak megmutattuk, hogy mekkora erő van ebben a csapatban, főként mentálisan. Nem éreztem azt, hogy összeroppantunk volna attól, hogy elment az ellenfél. Tudtuk, hogy min kell változtatnunk, viszont

egy kicsit mérgesek lehetünk magunkra, és én is mérges vagyok magamra, mert – nem lebecsülve ezt a svájci együttest – egy jobb csapat ellen nem fog beleférni egy ilyen első félidő. Ezért van min dolgoznunk, de nagyon örülök, hogy a második játékrészben tudtunk változtatni a játékunkon.”

Vámos elárulta, egy kicsit belehergelte magát ebbe a mérkőzésbe, aminek az is volt az oka, hogy kapott egy-két ütést a fejére, és ezeknél elmaradtak a kiállítások. Arról is beszélt, ez egy olyan találkozóvá alakult, amelyen nagyon fontos volt, hogy jöjjenek az extrateljesítmények. 

Vámos nagyjából az utolsó percre nyugodott meg. Úgy érezte, mindenki nagyon feszült volt, a 22. perc környékén például azt mondta a lányoknak a padon, hogy csak legyen vége és nyerjék meg valahogyan.

„Amikor kellett, akkor futottunk, amikor kellett, akkor felálltunk és okosan tudtunk támadni, de egyértelműen a védekezésünknek a feljavulása volt a kulcs, még ha elég sok beálló körüli gólt is kaptunk” – zárta gondolatait.

A magyar válogatott a középdöntőben folytatja

Nemzeti együttesünk hibátlanul, hat ponttal zárta a vb első szakaszát, innen jöhet szerdán a rotterdami folytatás a középdöntőben az A-csoport három továbbjutója, Dánia, Románia és Japán ellen. A negyeddöntőbe az első kettő jut.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

 

