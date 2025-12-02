„Mérgesek lehetünk magunkra” – mindenki feszült volt a magyar válogatottban Svájc ellen

Vámos elárulta, egy kicsit belehergelte magát ebbe a mérkőzésbe, aminek az is volt az oka, hogy kapott egy-két ütést a fejére, és ezeknél elmaradtak a kiállítások. Arról is beszélt, ez egy olyan találkozóvá alakult, amelyen nagyon fontos volt, hogy jöjjenek az extrateljesítmények.

Vámos nagyjából az utolsó percre nyugodott meg. Úgy érezte, mindenki nagyon feszült volt, a 22. perc környékén például azt mondta a lányoknak a padon, hogy csak legyen vége és nyerjék meg valahogyan.

„Amikor kellett, akkor futottunk, amikor kellett, akkor felálltunk és okosan tudtunk támadni, de egyértelműen a védekezésünknek a feljavulása volt a kulcs, még ha elég sok beálló körüli gólt is kaptunk” – zárta gondolatait.

A magyar válogatott a középdöntőben folytatja

Nemzeti együttesünk hibátlanul, hat ponttal zárta a vb első szakaszát, innen jöhet szerdán a rotterdami folytatás a középdöntőben az A-csoport három továbbjutója, Dánia, Románia és Japán ellen. A negyeddöntőbe az első kettő jut.