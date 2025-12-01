Ránk ijesztett a vb-újonc, de végül nem kegyelmeztek Klujberék – jöhet a magyar–román

Alaposan megnehezítette a magyar női kézilabda-válogatott dolgát a svájci együttes a német–holland közös rendezésű világbajnokság harmadik csoportmeccsének első félidejében. A vb-újonc elleni csoportdöntőn az első után a 40. percben vezettünk újra, de a második félidő közepén végül állva hagytuk az alpesi ellenfelet, 8–1-es sorozatunkkal eldöntöttük a két pont sorsát a hollandiai 's-Hertogenboschban, így a maximális négy pontot viszi magával a csapat a rotterdami középdöntőbe. A meccs legjobbjának Vámos Petrát választották meg.

A két együttes hetedszer találkozott egymással, nemzeti csapatunk továbbra is hibátlan a svájciak ellen.