„Csata, küzdelem, nekik megyünk” – üzentek a magyar lányok a románok elleni sorsdöntő meccs előtt

A román válogatottat, amely a nemzetközi szövetség honlapja alapján egyedüliként valamennyi világbajnokságon ott volt, így ez már a 27. vb-szereplése, Ovidiu Mihai Mihaila irányítja – hívta fel a figyelmet az MTI.

A 24. születésnapját kedden (ma) ünneplő Albek Anna szerint nem engedhetik meg maguknak a jobb csapatok ellen, hogy olyan mélyen kezdjék a mérkőzést, mint Svájc ellen. A románokkal kapcsolatban így fogalmazott:

„Ők inkább jobban birkóznak talán.”

Csíkos Luca leszögezte: a maximumot kell nyújtaniuk és nagyon fókuszáltnak kell lenniük.