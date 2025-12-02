Ft
12. 02.
kedd
magyar válogatott golovin vlagyimir Magyarország női kézilabda román válogatott kézilabda Románia

„Csata, küzdelem, nekik megyünk” – üzentek a magyar lányok a románok elleni sorsdöntő meccs előtt

2025. december 02. 11:53

Női kézilabdásainkra nagy mérkőzés vár. A magyar válogatott Romániával csap össze szerdán.

2025. december 02. 11:53
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott háromból három győzelemmel jutott be a középdöntős csoportjába a német–holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. Nemzeti együttesünk következő ellenfele Románia lesz, amely Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint egy nagyon jó együttes.

Nagy meccs előtt a magyar válogatott
Nagy meccs előtt a magyar válogatott (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Tudjuk, hogy nagyon jó csapat, a tavalyihoz képest nagyon sok mindenben változott”

– hívta fel rá a figyelmet a Magyar Távirati Irodának a szakvezető, akinek az együttese a tavalyi Európa-bajnokságon debreceni középdöntős mérkőzésen 37–29-re győzte le riválisát.

„Akkor inkább a lövőerő dominált náluk, most egy kicsit más játékot játszanak így, hogy az új kolléga ott van” – mondta, és hozzátette, hogy ugyanúgy nehéz mérkőzésre számít, mint amilyen a vb-újonc svájciak ellen 32–25-re megnyert hétfői csoportkörös rangadó volt.

A román válogatottat, amely a nemzetközi szövetség honlapja alapján egyedüliként valamennyi világbajnokságon ott volt, így ez már a 27. vb-szereplése, Ovidiu Mihai Mihaila irányítja – hívta fel a figyelmet az MTI.

A 24. születésnapját kedden (ma) ünneplő Albek Anna szerint nem engedhetik meg maguknak a jobb csapatok ellen, hogy olyan mélyen kezdjék a mérkőzést, mint Svájc ellen. A románokkal kapcsolatban így fogalmazott:

„Ők inkább jobban birkóznak talán.”

Csíkos Luca leszögezte: a maximumot kell nyújtaniuk és nagyon fókuszáltnak kell lenniük.

Kőkemény csatára számítok, borzasztóan jó, paprikás hangulatra és rengeteg szurkolóra az arénában”

– jelentette ki Márton Gréta.

Vámos Petra szerint egy magyar–román mérkőzés mindig pikáns hangulatban telik. Papp Nikoletta reméli, hogy minél több magyar szurkoló látogat ki a meccsre, mert nagyon kell a biztatásuk. Hangsúlyozta, egy ilyen összecsapásra nem kell plusz motiváció nekik.

Magas hőfok a pályán és a lelátón is, csata, küzdelem, nekik megyünk és mindent megteszünk”

– ígérte Hársfalvi Júlia.”


Mint írtuk, a románok is nagyon készülnek a mérkőzésre, mivel jó eséllyel ez az összecsapás dönt arról, hogy ebből a középdöntős csoportból Dánia mellett melyik csapat kerül be a negyeddöntőbe. A mieink eddig hibátlanok, míg a románok a dánoktól már elszenvedtek egy nyolcgólos vereséget.

A magyar válogatott programja

Női kézilabda-világbajnokság
Középdöntő, I. csoport (Rotterdam)
szerda, 18.00: Magyarország–Románia
péntek, 18.00: Japán–Magyarország
vasárnap, 20.30: Magyarország–Dánia

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

