Kirúghatják a ferencvárosi legendát – már az utódját is megnevezték

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”
„A kérdés leginkább az, hogy a kapitány talál-e további motivációt a munkához…”
Sajtóértesülések szerint Korolovszky Gábor, a Ferencvárosi Torna Club NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzője válthatja Lipcsei Pétert a másodosztályú Soroksár élén. Az FTC egykori középpályása, csapatkapitánya 2017. június 20 óta irányítja a „kis Fradit”.
Lehetséges edzőváltásról számolt be a magyar focit érintő ügyekben általában jól értesült Öltözőn Túl. A portál úgy tudja, az NB II-es Soroksár SC-nél a téli szünetben napirendre kerülhet a Fradi-legenda Lipcsei Péter menesztése.
„Információink szerint hivatalos döntés még nem született, ám amennyiben a klub a váltás mellett dönt, házon belüli megoldásban gondolkodnak. Ebben az esetben
Korolovszky Gábor, a Ferencvárosi Torna Club NB III-as csapatának vezetőedzője léphetne előre, miközben Lipcsei Péter visszatérhetne a Fradihoz.
Hogy pontosan milyen szerepkörben, az egyelőre nem tisztázott” – írják.
A soroksáriak fél távnál három győzelemmel, négy döntetlennel, nyolc vereséggel, 13 pontot szerezve a még éppen bennmaradást érő 14. helyen állnak, megelőzve a szintén 13 egységgel rendelkező Szentlőrincet és az eggyel kevesebbet gyűjtő Békéscsabát.
Érdekesség, hogy Lipcseivel júniusban hosszabbított szerződést az FTC azzal a céllal, hogy továbbra is fiókcsapatukat vezesse. Az immár 53 éves tréner
649 alkalommal szerepelt a Ferencvárosban, és 170 gólt szerzett.
Karrierje során a legendás középpályás, a népligetiek csapatkapitánya
2010-es visszavonulása után 2014-ig az FTC II-t irányította, majd 2014 és 2017 között az U21-es gárdáért felelt. Ezt követően 2017. június 20-án került a Soroksár élére.