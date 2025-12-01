Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Korolovszky Gábor Fradi Soroksár Lipcsei Péter Ferencváros FTC

Kirúghatják a ferencvárosi legendát – már az utódját is megnevezték

2025. december 01. 14:44

Sajtóértesülések szerint Korolovszky Gábor, a Ferencvárosi Torna Club NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzője válthatja Lipcsei Pétert a másodosztályú Soroksár élén. Az FTC egykori középpályása, csapatkapitánya 2017. június 20 óta irányítja a „kis Fradit”.

2025. december 01. 14:44
null

Lehetséges edzőváltásról számolt be a magyar focit érintő ügyekben általában jól értesült Öltözőn Túl. A portál úgy tudja, az NB II-es Soroksár SC-nél a téli szünetben napirendre kerülhet a Fradi-legenda Lipcsei Péter menesztése. 

LIPCSEI Péter, kis Fradi, Soroksár
Lipcsei Péter 2017. június 20-án került a „kis Fradi”, a Soroksár élére / Fotó: MTI/MTVA/ Szigetváry Zsolt

Kirúghatják a Fradi-legendát, hogy a Ferencvároshoz kerüljön

„Információink szerint hivatalos döntés még nem született, ám amennyiben a klub a váltás mellett dönt, házon belüli megoldásban gondolkodnak. Ebben az esetben 

Korolovszky Gábor, a Ferencvárosi Torna Club NB III-as csapatának vezetőedzője léphetne előre, miközben Lipcsei Péter visszatérhetne a Fradihoz.

Hogy pontosan milyen szerepkörben, az egyelőre nem tisztázott” – írják.

A soroksáriak fél távnál három győzelemmel, négy döntetlennel, nyolc vereséggel, 13 pontot szerezve a még éppen bennmaradást érő 14. helyen állnak, megelőzve a szintén 13 egységgel rendelkező Szentlőrincet és az eggyel kevesebbet gyűjtő Békéscsabát. 

Érdekesség, hogy Lipcseivel júniusban hosszabbított szerződést az FTC azzal a céllal, hogy továbbra is fiókcsapatukat vezesse. Az immár 53 éves tréner

649 alkalommal szerepelt a Ferencvárosban, és 170 gólt szerzett.

Karrierje során a legendás középpályás, a népligetiek csapatkapitánya 

  • hatszor nyert bajnokságot, 
  • négyszer Magyar Kupát, 
  • 2004-ben pedig az UEFA-kupa csoportkörébe jutott a zöld-fehérekkel. 

2010-es visszavonulása után 2014-ig az FTC II-t irányította, majd 2014 és 2017 között az U21-es gárdáért felelt. Ezt követően 2017. június 20-án került a Soroksár élére.

