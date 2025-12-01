Kirúghatják a ferencvárosi legendát – már az utódját is megnevezték

Lehetséges edzőváltásról számolt be a magyar focit érintő ügyekben általában jól értesült Öltözőn Túl. A portál úgy tudja, az NB II-es Soroksár SC-nél a téli szünetben napirendre kerülhet a Fradi-legenda Lipcsei Péter menesztése.

Lipcsei Péter 2017. június 20-án került a „kis Fradi”, a Soroksár élére / Fotó: MTI/MTVA/ Szigetváry Zsolt

Kirúghatják a Fradi-legendát, hogy a Ferencvároshoz kerüljön

„Információink szerint hivatalos döntés még nem született, ám amennyiben a klub a váltás mellett dönt, házon belüli megoldásban gondolkodnak. Ebben az esetben