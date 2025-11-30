Megnyomták a pánikgombot a románok, Von der Leyen pedig összeroppant a látványtól, Marco Rossi viszont megkönnyebülhetett

Von der Leyen összeroppant, amikor meglátta ezt a térképet: az egész kontinensnek elege van az Európai Unióból
Az euroszkepticizmus minden eddiginél jobban terjed, egyre többen fordulnak el az EU-tól.
Összeszedtük a hét legolvasottabb híreit.
Brüsszel kétes ügyei után ezen a héten is kiemelten érdeklődtek olvasóink, de a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányának sorsa is nagy figyelmet kapott.
Ezek voltak az elmúlt hét legolvasottabb cikkei a Mandineren:
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa politikai hangulata látványosan átalakulóban van.
Mint írta, egy friss összehasonlító térkép – amely a 2004–2008 és a 2020–2023 közötti időszak euroszkeptikus szavazatarányainak változását mutatja – jóval többet mond el az Európai Unió jelenlegi állapotáról, mint bármely brüsszeli jelentés.
A térkép alapján az euroszkepticizmus szinte az egész kontinensen erősödött.
Sebestyén hangsúlyozta, hogy a demokrácia alapja a társadalmi jelzések meghallása.
A mostani adatok pedig szerinte világosan mutatják, hogy az európai polgárok elégedetlenek a jelenlegi uniós iránnyal, és ezt egyre határozottabban fejezik ki a választásokon.
Megkongatta a vészharangot az AUR európai parlamenti képviselője. Georgiana Teodorescu, az AUR európai parlamenti képviselője élesen bírálta az Európai Parlament Magyarországról szóló jelentését, szerinte a testület túllépi hatáskörét és politikai eszközzé silányítja az uniós értékeket egy „kényelmetlen” kormány megbüntetésére – írta az Agerpres.
Teodorescu hangsúlyozta: ha ma Magyarországot konzervatív álláspontjai miatt büntetik, holnap Románia vagy más tagállam is hasonló helyzetbe kerülhet.
Véleménye szerint a valódi cél Magyarország szavazati jogának megvonása, amit elfogadhatatlannak tart. Kiemelte továbbá, hogy támogatja Magyarország szuverenitását és elutasítja az EU túlterjeszkedését nemzeti hatáskörökben (pl. egészségügy, oktatás).
Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon, megkerülve az EU diplomáciáját Ukrajna ügyében – írta az EUobserver csütörtökön.
A Mandineren megjelent szemléből kiderül, portál arról is írt, hogyan reagáltak egyesek Orbán Viktor moszkvai útjára. Marc Losteau, a Közép-európai Egyetem bécsi munkatársa például azt javasolta, Európának világossá kell tennie, hogy Orbán nem képviseli az Uniót.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő határozottabb fellépést sürgetnek Oroszországgal szemben. A cikk kiemeli: Orbán lépései tovább rombolják európai megítélését, miközben pártja hazai támogatottsága csökken;
Losteau meglátása szerint most lenne időszerű előrelépni a Magyarország az ellen folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.
Ha csak valami váratlan nem jön közbe, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi ülését követően biztossá válhat, hogy Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya folytatja a 2018 júniusában megkezdett munkáját – írtuk a Sportal alapján kedden.
Mint ismert, nemzeti együttesünk nem tudott kvalifikálni a jövő nyári világbajnokságra. Az írek elleni utolsó, vesztes csoportkörös selejtezőmérkőzés óta az egész ország azt találgatja, hogy vajon Marco Rossi marad-e a posztján, és hogy mi lenne a helyes döntés. A 61 éves olasz-magyar szakember szerződése 2030-ig szól, de mivel nem sikerült kijutni a vb-re, téma lett a menesztése.
„A Sportal több forrásból is úgy értesült, hogy ettől nem kell tartani:
bár a vereség roppant mód megviselte a szakvezetőt, nem gondol arra, hogy feladja, bízik abban, hogy a következő időszak ismét a sikerekről szól majd”
– írtuk. Később kiderült, hogy az olasz mester valóban szövetségi kapitány marad.
Orbán Viktor a moszkvai tárgyalásai, illetve az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán adott egy rövid interjút a német Die Weltnek – számoltunk be róla szombati legolvasottabb cikkünkben.
Ma Oroszország és a NATO egymást vádolja ennek a struktúrának a lerombolásával” – állapította meg a háborúhoz vezető út egyik legfontosabb mozzanatát a magyar kormányfő.
Az egyetlen lehetséges tartós megoldás az, hogy a háború után Ukrajna azzá a pufferállammá váljon, ami egykor volt”
– szögezte le Orbán Viktor.
A tömeges migráció kapcsán Orbán Viktor leszögezte: „Európa zsidó közösségei ma komoly bajban vannak... a Nyugat komoly bajban van, mert a migráció következtében a zsidó közösségek helyzete egyre elviselhetetlenebbé válik.
Tudom, hogy ez önök számára tabu, de ki kell mondanom: a migráció erős antiszemitizmussal jár.
Hozzátenném, hogy homofóbiát és a nők elnyomását is magával hozza. Az igazság az, hogy a zsidó családok nagy számban és folyamatosan elhagyják Nyugat-Európát” – állapította meg a miniszterelnök.
