Von der Leyen összeroppant, amikor meglátta ezt a térképet: az egész kontinensnek elege van az Európai Unióból

Íme a friss elemzés: a magyarok kétharmada nem támogatja Ursula von der Leyenék tervét
A Századvég legújabb kutatásában bemutatta, hogy a lakosság túlnyomó része miért nem támogatja az embargót.
Az euroszkepticizmus minden eddiginél jobban terjed, egyre többen fordulnak el az EU-tól.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa politikai hangulata látványosan átalakulóban van.
Mint írja, egy friss összehasonlító térkép – amely a 2004–2008 és a 2020–2023 közötti időszak euroszkeptikus szavazatarányainak változását mutatja – jóval többet mond el az Európai Unió jelenlegi állapotáról, mint bármely brüsszeli jelentés.
A térkép alapján az euroszkepticizmus szinte az egész kontinensen erősödött.
Sebestyén Géza kiemeli, hogy Közép-Európa számos régiója „sötétkékbe borult”, ami jelentős növekedést jelez a kritikus hangok arányában. Hasonló folyamat zajlik Olaszországban, amelyet a szakértő „egyszínű mélykéknek” nevez.
A szakértő úgy látja, a jelenség mögött nem pusztán politikai divat vagy ideiglenes hangulatváltozás áll. Véleménye szerint az, hogy az euroszkeptikus nézetek Európa-szerte és tartósan erősödnek, egyértelműen azt üzeni, hogy „nem a választók mozdultak el rossz irányba, hanem az EU vezetése halad olyan úton, amelytől egyre többen fordulnak el”.
Sebestyén hangsúlyozza, hogy a demokrácia alapja a társadalmi jelzések meghallása.
A mostani adatok pedig szerinte világosan mutatják, hogy az európai polgárok elégedetlenek a jelenlegi uniós iránnyal, és ezt egyre határozottabban fejezik ki a választásokon.
„Ha ez nem intő jel az EU vezetőinek, akkor semmi” – fogalmaz, hozzátéve, hogy a valódi kérdés nem az, létezik-e probléma, hanem az, hogy Brüsszel meghallja-e végre az európai polgárok hangját.
