Von der Leyen összeroppant, amikor meglátta ezt a térképet: az egész kontinensnek elege van az Európai Unióból

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa politikai hangulata látványosan átalakulóban van.

Mint írja, egy friss összehasonlító térkép – amely a 2004–2008 és a 2020–2023 közötti időszak euroszkeptikus szavazatarányainak változását mutatja – jóval többet mond el az Európai Unió jelenlegi állapotáról, mint bármely brüsszeli jelentés.