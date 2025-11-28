Nem finomkodott Orbán: a németek arcába tolta az igazságot – egyetlen módja van, hogy béke legyen Ukrajnában

Orbán Viktor a tárgyalások, illetve az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán adott egy rövid interjút a Die Weltnek.

A magyar miniszterelnök elárulta, miért tört ki egyáltalán az orosz–ukrán háború. A NATO folyamatosan bővült a rendszerváltást követően, így lett a szövetség tagja többek között Magyarország, Csehország és Lengyelország is. Miután több közép-európai állammal bővült a NATO, egy ideig úgy tűnt a határai változatlanok maradnak.

Ukrajna pufferállammá vált a NATO és Oroszország között. Ez garantálta Európa katonai biztonságát és a béke alapját képező katonai egyensúlyt.

Ma Oroszország és a NATO egymást vádolja ennek a struktúrának a lerombolásával” – állapította meg a háborúhoz vezető út egyik legfontosabb mozzanatát a magyar kormányfő, majd hozzátette: „az oroszok azt mondják, hogy mi, a Nyugat felfegyvereztük Ukrajnát, de facto integráltuk a NATO struktúráiba, és de jure is NATO-taggá kívánjuk tenni. Ez az, ami az érvelésük szerint felborította az erőviszonyokat.

A nyugati álláspont azonban az, hogy Oroszország nem fogadta el a NATO-bővítés után kialakult egyensúlyt, megszállni akarja Ukrajnát, és onnan további lépéseket igyekszik tenni a NATO területe elleni támadás előkészítésére.