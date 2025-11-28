Nem finomkodott Orbán: a németek arcába tolta az igazságot – egyetlen módja van, hogy béke legyen Ukrajnában

Egy mondatban összefoglalták az oroszok a lényeget: ekkora jelentősége van Magyarországnak
„Az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt Kirill Dmitrijev.
A magyar kormányfő a Die Weltnek adott interjút.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy „Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén... Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek.
Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös.
Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára” – hangoztatta.
Orbán Viktor a tárgyalások, illetve az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán adott egy rövid interjút a Die Weltnek.
A magyar miniszterelnök elárulta, miért tört ki egyáltalán az orosz–ukrán háború. A NATO folyamatosan bővült a rendszerváltást követően, így lett a szövetség tagja többek között Magyarország, Csehország és Lengyelország is. Miután több közép-európai állammal bővült a NATO, egy ideig úgy tűnt a határai változatlanok maradnak.
Ukrajna pufferállammá vált a NATO és Oroszország között. Ez garantálta Európa katonai biztonságát és a béke alapját képező katonai egyensúlyt.
Ma Oroszország és a NATO egymást vádolja ennek a struktúrának a lerombolásával” – állapította meg a háborúhoz vezető út egyik legfontosabb mozzanatát a magyar kormányfő, majd hozzátette: „az oroszok azt mondják, hogy mi, a Nyugat felfegyvereztük Ukrajnát, de facto integráltuk a NATO struktúráiba, és de jure is NATO-taggá kívánjuk tenni. Ez az, ami az érvelésük szerint felborította az erőviszonyokat.
A nyugati álláspont azonban az, hogy Oroszország nem fogadta el a NATO-bővítés után kialakult egyensúlyt, megszállni akarja Ukrajnát, és onnan további lépéseket igyekszik tenni a NATO területe elleni támadás előkészítésére.
Az egyetlen lehetséges tartós megoldás az, hogy a háború után Ukrajna azzá a pufferállammá váljon, ami egykor volt”
– szögezte le Orbán Viktor.
Ez azt jelenti a kormányfő szerint, hogy Oroszország megtartaná a béketárgyalás során kialkudott területeket, Ukrajna többi része pedig újra ugyanabba pufferállami státuszba kerülne, mint amiben eddig is volt. A további háború elkerülése pedig éppen abban rejlik, hogy mindkét fél (a NATO és Oroszország) elfogadja Ukrajnát, és nem kívánja a saját fennhatósága alá vonni.
A tömeges migráció kapcsán Orbán Viktor leszögezte: „Európa zsidó közösségei ma komoly bajban vannak... a Nyugat komoly bajban van, mert a migráció következtében a zsidó közösségek helyzete egyre elviselhetetlenebbé válik.
Tudom, hogy ez önök számára tabu, de ki kell mondanom: a migráció erős antiszemitizmussal jár.
Hozzátenném, hogy homofóbiát és a nők elnyomását is magával hozza. Az igazság az, hogy a zsidó családok nagy számban és folyamatosan elhagyják Nyugat-Európát” – állapította meg a miniszterelnök.
