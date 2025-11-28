Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olajszállítás Magyarország energia Oroszország Vlagyimir Putyin energiaellátás földgáz Orbán Viktor

Egy mondatban összefoglalták az oroszok a lényeget: ekkora jelentősége van Magyarországnak

2025. november 28. 18:58

„Az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt Kirill Dmitrijev.

2025. november 28. 18:58
null

Csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra.

Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból” – mondta. Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba.

„Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén” – tette hozzá Novak. „Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára” – hangoztatta.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalásokkal kapcsolatban

„az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt

az X közösségi média felületén.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. november 28. 19:41
lipsi visítozásra felkészülni
Válasz erre
6
0
csulak
2025. november 28. 19:16
jol latjak az oroszok is, es az amcsik is
Válasz erre
10
0
vakiki
2025. november 28. 19:12
Hát,igen. Gondolkodni kellene. Jól mondta az orosz. Na,akkor most mellik cikkelyt veszik elő Magyarország ellen? Má'megin' mit csinált Orbán Viktor? Remélem azóta megütötte a guta a vén asszonyt! A ripacs meg üti a fejét(nem a falba)az arany wc csészébe( remélem az meg szaros)
Válasz erre
12
0
Gubbio
2025. november 28. 19:09
Az EU-s tagországok birka állampolgárainak könnygáz fut a szemükbe, amikor megjön nekik a gázszámla. Az amerikai és orosz árkülönbséget pedig maguk fölé választott vezetőik Ukrajna aranybudijaiba küldik.
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!