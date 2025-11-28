Végre pontot tett a vita végére Oroszország: ezt gondolja valójában Orbánról és Ficóról Lavrov
Őszintén beszélt az orosz külügyminiszter.
„Az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt Kirill Dmitrijev.
Csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.
Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy
Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra.
Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból” – mondta. Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba.
„Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén” – tette hozzá Novak. „Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára” – hangoztatta.
A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalásokkal kapcsolatban
(MTI)
Nyitókép: Grigory SYSOYEV / AFP