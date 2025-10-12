Magyarország–Örményország: Gruber a Mandinernek elárulta, mit súgott Szoboszlai a fülébe a gólja után

Gruber Zsombor nagyon boldog volt: a harmadik válogatott fellépésén megszerezte első gólját. A Ferencváros játékosa az előző két alkalommal csak percekre állt be, most fél órát kapott – góllal hálálta meg.

„Mindegy, ki szerzi a gólt, a lényeg, hogy a hazánkat, Magyarországot képviseljük. Rég nyertünk itthon, ezt tudtuk, a szövetségi kapitány is elmondta, hogy valamit vissza kellene adni a szurkolóknak. Úgy érzem, ezzel a győzelemmel teljesítettük az edző kérését.”

A góljával kapcsolatban elmondta: még nem igazán fogta fel.

„Még mindig nem tudom, hogy hol vagyok, ha fogalmazhatok így. Fenomenális érzés volt, azt sem tudtam, hova fussak. Nyilván már vezettünk, de le kellett zárni ezt a mérkőzést. Nagyon örülök annak, hogy ilyen hamar meg tudtam szerezni a válogatottban is az első gólomat. Mindenképpen elrakom ezt a mezt valahova, mert gyerekkori álmom vált valóra. Már pályára léphettem a válogatottban, ráadásul most több időt kaptam, és gólt is tudtam szerezni – nem is kell ennél több. Biztos, hogy a szobámban valahová ki lesz rakva.”

A Mandiner ezután arról kérdezte: mit súgott Szoboszlai a fülébe közvetlenül a gólja után.