magyar válogatott Gruber Zsombor Lukács Dániel Bolla Bendegúz

Magyarország–Örményország: Gruber a Mandinernek elárulta, mit súgott Szoboszlai a fülébe a gólja után

2025. október 12. 06:14

Két gólszerző és egy gólpasszos: Lukács Dániel, Gruber Zsombor és Bolla Bendegúz válaszolt az újságírók kérdéseire. Magyarország–Örményország: így látták a főszereplők.

2025. október 12. 06:14
Nagy-Pál Tamás

Ha nehezen is, de összejött: a magyar labdarúgó-válogatott 2–0-ra nyerni tudott a Puskás Arénában Örményország ellen, így életben tartotta esélyeit a második, pótselejtezőt érő helyre világbajnoki selejtezős csoportjában. A Magyarország–Örményország után a két gólszerző, Lukács Dániel és Gruber Zsombor, valamint az első találatot előkészítő Bolla Bendegúz válaszolt az újságírók kérdéseire.

Magyarország–Örményország
Magyarország–Örményország: a két gólszerző egymást váltotta. Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Készültünk arra, hogy nehéz lesz” – kezdte az asszisztot jegyző Rapid Wien-légiós. –„Éreztük a pályán is, hogy jól védekezik az ellenfél, elég agresszívan, az első húsz percben szenvedtünk is. Utána kicsit váltottunk, átjöttünk a jobb oldalra, abból volt helyzet is, amit sajnos Dominik kihagyott, de szerintem jól működött. A második félidőt jól kezdtük, meg is jött a játék. Örülök, hogy aztán összejött a gólpassz, és rárúgtunk még egyet. Megérdemelte a csapat, fontos volt.”

Szoboszlai Dominik kihagyott zicceréről elmondta: még nem beszélt róla a csapatkapitánnyal, de biztosan megjegyzi majd neki. „De azért ő is hagyhat ki helyzeteket” – tette hozzá mosolyogva.

Azzal viszont nem értett egyet, hogy az egyik újságíró nyögvenyelősnek nevezte a győzelmet.

„Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű. Ha a kilencvenötödik percben döntjük el, akkor is nyögvenyelős győzelemről beszélnénk. Szerintem nem volt az, megvan három pont, ezt le kell zárni. Kötelező meccs volt, és így maradtak esélyeink a továbbjutásra.”

Magyarország–Örményország: Szoboszlai súgott, Szalai Ádám jósolt

Gruber Zsombor nagyon boldog volt: a harmadik válogatott fellépésén megszerezte első gólját. A Ferencváros játékosa az előző két alkalommal csak percekre állt be, most fél órát kapott – góllal hálálta meg.

„Mindegy, ki szerzi a gólt, a lényeg, hogy a hazánkat, Magyarországot képviseljük. Rég nyertünk itthon, ezt tudtuk, a szövetségi kapitány is elmondta, hogy valamit vissza kellene adni a szurkolóknak. Úgy érzem, ezzel a győzelemmel teljesítettük az edző kérését.”

A góljával kapcsolatban elmondta: még nem igazán fogta fel.

„Még mindig nem tudom, hogy hol vagyok, ha fogalmazhatok így. Fenomenális érzés volt, azt sem tudtam, hova fussak. Nyilván már vezettünk, de le kellett zárni ezt a mérkőzést. Nagyon örülök annak, hogy ilyen hamar meg tudtam szerezni a válogatottban is az első gólomat. Mindenképpen elrakom ezt a mezt valahova, mert gyerekkori álmom vált valóra. Már pályára léphettem a válogatottban, ráadásul most több időt kaptam, és gólt is tudtam szerezni – nem is kell ennél több. Biztos, hogy a szobámban valahová ki lesz rakva.”

A Mandiner ezután arról kérdezte: mit súgott Szoboszlai a fülébe közvetlenül a gólja után.

Előtte ő passzolta nekem a labdát, és azt mondta, miért nem azt rúgtam be inkább. Nyilván viccből jegyezte meg, de jó érzés volt, hogy ő is örült nagyon.”

Azt is elárulta: a héten sérüléssel bajlódott.

„Nem voltam százszázalékos, de mindenképpen össze akartam magamat szedni, hogy a meccsre jól legyek és pályára tudjak lépni. Kiadtam magamból mindent, örülök, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen tudtam gólt szerezni.”

Első gólunk szerzője, Lukács Dániel már a 11. percben mennybe mehetett volna, de Szoboszlai passza után kihagyta a ziccert.

„Nagyon kiszorított helyzetben voltam, a bal lábamon is volt a labda, de próbáltam, hátha sikerül bőrbe ellőni. Mutatta is a kapus, hogy figyelt rám, tudta, hogy bőrben akarom, az szerintem nagy védés volt. Ott arra gondoltam, nem fogok letargiába esni, mert nem sikerült, megyek tovább.” 

A gólja után pedig már a hideg rázta.

„Hatalmas boldogság volt, ez most életem legszebb estéje. Ahogy visszanéztem, láttam, hogy millimétereken múlott csak a les.”

Aztán arra is fény derült: csak a meccs napjának reggelén tudta meg, hogy ő lesz a kezdő csatár az örmények ellen.

Többen is gyakoroltunk azon a poszton, aztán hál isten rám esett a választás. Ma reggel tudtam meg Szalai Ádámtól, hogy kezdő leszek. Biztatott, és azt mondta, gólt fogok rúgni. A meccs után Marco Rossi gratulált, és megkérdezte, gondoltam volna-e, hogy betalálok. Mondtam neki: reggel óta az járt a fejemben, hogy gólt fogok rúgni. Teljes fókuszban voltam.”

Kívánjuk neki, hogy kedd reggeltől se gondoljon másra: aznap este ugyanis a portugálok vendége lesz a magyar válogatott Lisszabonban – igaz, akkor már Varga Barnabásra és Sallai Rolandra is számíthat a szövetségi kapitány.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

