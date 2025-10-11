Magyarország–Örményország: „Köszönjük Varga Barninak…” – Szoboszlai mindenkinek az arcára mosolyt csalt a viccelődésével
2025. október 11. 21:21
Szoboszlai Dominik, Gruber Zsombor és Lukács Dániel nyilatkozott az M4 Sportnak az Örményország elleni győzelem után.
2025. október 11. 21:21
A magyar labdarúgó-válogatott 2–0-ra nyert hazai pályán Örményország ellen világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés után a játékosok közül a két gólszerző, Lukács Dániel és Gruber Zsombor, valamint a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nyilatkozott az M4 Sportnak.
Marco Rossi együttese végig irányította a mérkőzést, a második félidőben két gólt szerzett és magabiztosan nyert. A magyar–örmény összecsapáson kulcskérdés volt a három pont begyűjtése, ezzel már a második a válogatottunk a csoportban.
„A szünetben az volt a beszélgetés tárgya, hogy türelmesnek kell maradnunk, és meglesznek a helyzeteink. A második félidőben csapatként szerencsére sikerült két gólt is szereznünk – kezdte Szoboszlai Dominik, aki a mérkőzés előtt a játékoskijáróban külön felhívta a társai figyelmét arra, hogy a játékvezetőnél senki se reklamáljon, nehogy valaki szövegelés miatt sárga lapot kapjon. –
Köszönjük Varga Barninak, hogy minden alkalommal emlékeztet bennünket arra, hogy nem szabad a bíróval beszélni. Nekem szabad normálisan és tisztelettudóan. Hülyeségek miatt nem jó meccseket kihagyni, erről megkérdezhetitek Barnit is.”
Mint ismeretes, a Ferencváros csatára azért nem játszhatott szombaton az örmények ellen, mert az előző fordulóban, a portugálok elleni hazai meccsen reklamálásért megkapta a második sárga lapját a selejtezősorozatban, ami automatikusan egymeccses eltiltást vont maga után.
Szoboszlai hozzátette, ő sem akart semmilyen butaságért sárga lapot kapni – mert akkor eltiltás miatt nem léphetett volna pályára jövő kedden a portugálok ellen –, de ha egy az egyben megiramodott volna a magyar kapu felé egy örmény játékos, akit már csak ő állíthat meg, akkor nem mérlegelt volna, hanem bevállalja a sárgát.
„Meccsről meccsre haladunk, kiutazunk Portugáliába, meglátjuk, hogy ott mit tudunk elérni, aztán novemberben folytatjuk” – tette hozzá a Liverpool ásza.
„Folyamatosan az volt bennem, hogy szeretnék betalálni, most is bejött, nagyon boldog vagyok – mondta a magyar válogatott vezető gólját szerző Lukács Dániel, a Puskás Akadémia csatára, aki az NB I mostani kiírásában öt találatnál jár. – Türelmesnek kellett lennünk, mert nagyon jól védekeztek, de úgy érzem, hogy jól játszottunk, irányítottuk a meccset, és a türelemnek meglett az eredménye. A gólnál végigfutott az agyamon, hogy nem voltam-e lesen, de elképesztő pillanat volt, nagyon boldog voltam, ez életem eddigi legszebb estéje.”
A mieink második gólját jegyző Gruber Zsombor elárulta, egész héten kisebb sérüléssel bajlódott, de ezen a találkozón mindenképpen pályára akart lépni.
„Úgy küldött pályára a mester, hogy próbáljak letámadni és zavart okozni. A hajrában az örmények birtokolták többet a labdát, de úgy voltam vele, hogy csak egyszer pattanjon hozzám, és abból gólt kell szereznem – a végén szerencsére sikerült is lezárni a meccset.
A héten kisebb sérüléssel küzdöttem, nem is voltam százszázalékos, de a pályán akartam lenni, mert az ország számára nagyon fontos volt ez a mérkőzés
– nyilatkozta a Ferencváros játékosa, majd meghatottan hozzátette: – Sajnálom, hogy a nagymamám ezt már nem láthatta, de nagyon örülök, hogy megszereztem az első gólomat a válogatottban.”
A magyar csapat a győzelmével fellépett a csoport második helyére, és kedden a Portugália elleni idegenbeli mérkőzéssel folytatja a selejtezősorozatot. Aztán novemberben jön az örmények elleni idegenbeli és az írek elleni hazai találkozó, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a pótselejtezőért folyó csata szempontjából.
Világbajnoki selejtező, F-csoport, 3. forduló Magyarország–Örményország 2–0 (0–0) október 11., szombat 18:00, Puskás Aréna játékvezető: Chris Kavanagh (angol) asszisztensek: Ian Hussin, Daniel Cook gólszerzők: Lukács (56.), Gruber (94.)
