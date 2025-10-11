Magyarország–Örményország: „Köszönjük Varga Barninak…” – Szoboszlai mindenkinek az arcára mosolyt csalt a viccelődésével

Szoboszlai hozzátette, ő sem akart semmilyen butaságért sárga lapot kapni – mert akkor eltiltás miatt nem léphetett volna pályára jövő kedden a portugálok ellen –, de ha egy az egyben megiramodott volna a magyar kapu felé egy örmény játékos, akit már csak ő állíthat meg, akkor nem mérlegelt volna, hanem bevállalja a sárgát.

„Meccsről meccsre haladunk, kiutazunk Portugáliába, meglátjuk, hogy ott mit tudunk elérni, aztán novemberben folytatjuk” – tette hozzá a Liverpool ásza.

Lukács Dániel (középen) először volt a kezdőcsapat tagja a magyar válogatottban, és góllal hálálta meg Marco Rossinak a bizalmat (Fotó: MTI / Purger Tamás)

„Folyamatosan az volt bennem, hogy szeretnék betalálni, most is bejött, nagyon boldog vagyok – mondta a magyar válogatott vezető gólját szerző Lukács Dániel, a Puskás Akadémia csatára, aki az NB I mostani kiírásában öt találatnál jár. – Türelmesnek kellett lennünk, mert nagyon jól védekeztek, de úgy érzem, hogy jól játszottunk, irányítottuk a meccset, és a türelemnek meglett az eredménye. A gólnál végigfutott az agyamon, hogy nem voltam-e lesen, de elképesztő pillanat volt, nagyon boldog voltam, ez életem eddigi legszebb estéje.”