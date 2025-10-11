Magyarország–Örményország: döbbenet! A magyar tábor üres széksoraival, teljes csöndben kezdődött a vb-selejtező

A magyar futballválogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade az NB I-es klubok táboraival együtt október elején közös levelet fogalmazott meg a Magyar Labdarúgó-szövetségnek a zéró tolerancia elve miatt. A Magyarország–Örményországot ennek jegyében teljes csöndben kezdte a tábor, ráadásul üresen hagyta a szektora első 10 sorát, ahol csak egy felirat volt látható:

Magyarország–Örményország: üres széksorok a Puskás Arénában. Fotó: Mandiner

MLSZ – #CSAKEGYÜTT, VAGY MÉGSEM?

Döbbenetes érzés volt megélni ezt a borzasztóan fontos világbajnoki selejtező első 5 percében, ugyanis kétség kívül a Puskás Aréna a világ egyik legjobb hangulatú nemzeti stadionja, melyben ekkora csöndet Szoboszlai Dominikék válogatott meccsen maximum akkor élhettek át korábban, amikor zárt kapuk előtt rendezték meg a mérkőzést.

A 6. percben aztán az ultrák elfoglalták a helyüket és bele is kezdtek szokásos hangorkánjukba: azóta már a régi a Puskás Aréna hangulata.