Magyarország–Örményország: döbbenet! A magyar tábor üres széksoraival, teljes csöndben kezdődött a vb-selejtező

A magyar tábor az MLSZ ellen tüntetett üres széksorokkal és teljes csenddel a Puskás Arénában. Magyarország–Örményország: döbbenet az első 5 percben.
A magyar futballválogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade az NB I-es klubok táboraival együtt október elején közös levelet fogalmazott meg a Magyar Labdarúgó-szövetségnek a zéró tolerancia elve miatt. A Magyarország–Örményországot ennek jegyében teljes csöndben kezdte a tábor, ráadásul üresen hagyta a szektora első 10 sorát, ahol csak egy felirat volt látható:
MLSZ – #CSAKEGYÜTT, VAGY MÉGSEM?
Döbbenetes érzés volt megélni ezt a borzasztóan fontos világbajnoki selejtező első 5 percében, ugyanis kétség kívül a Puskás Aréna a világ egyik legjobb hangulatú nemzeti stadionja, melyben ekkora csöndet Szoboszlai Dominikék válogatott meccsen maximum akkor élhettek át korábban, amikor zárt kapuk előtt rendezték meg a mérkőzést.
A 6. percben aztán az ultrák elfoglalták a helyüket és bele is kezdtek szokásos hangorkánjukba: azóta már a régi a Puskás Aréna hangulata.
Magyarország–Örményország: élő
A találkozó élő közvetítését IDE kattintva érheti el.
Marco Rossi együttese végig irányította a mérkőzést, a második félidőben két gólt szerzett és magabiztosan nyert. A magyar–örmény összecsapáson kulcskérdés volt a három pont begyűjtése, ezzel már a második a válogatottunk a csoportban.
