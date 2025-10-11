Ft
10. 12.
vasárnap
magyar válogatott Rúben Neves Magyarország Cristiano Ronaldo vb-selejtező Portugália Írország

A magyarok is ünnepelhetik Portugália gólját – Ronaldóék ellenünk juthatnak ki a vb-re

2025. október 11. 23:00

A magyar válogatott világbajnoki selejtezős csoportjában Portugália a hosszabbításban szerzett góllal nyert Írország ellen.

2025. október 11. 23:00
null

A Magyarország–Örményország (2–0) mérkőzés után szombat este Portugália–Írország találkozót rendeztek a világbajnoki selejtezősorozat F-csoportjában. A portugál válogatott kezdőcsapata két helyen változott a mieinket Budapesten 3–2-re legyőző együtteshez képest, a sérülés miatt hiányzó Joao Neves és Joao Cancelo helyére Diogo Dalot és Goncalo Inácio került be a csapatba.

A portugálok abban a tudatban léphettek pályára, hogy ha (megint) nyernek, akkor már jövő kedden, a magyar csapat elleni negyedik fordulós mérkőzésen biztossá teheti a világbajnoki részvételét.

A hazaiak az első félidőben csak helyzetekig, illetve Cristiano Ronaldo révén egy kapufáig jutottak. A második játékrészben a portugálok még nagyobb fölényben futballoztak, mint az elsőben, több mint 75 százalékban birtokolták a labdát, és a játék képe alapján csak idő kérdése volt, hogy mikor születik meg a vezető góljuk.

Criatiano Ronaldo tizenegyest hibázott az írek ellen (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A 75. percben a portugál válogatott óriási esélyt kapott, kezezés miatt tizenegyest ítélt a játékvezető, 

Ronaldo lövését azonban Caoimhín Kelleher, az írek kapusa lábbal hárította.

A hazaiakat nem vetette vissza a kihagyott büntető, sőt még nagyobb erőket mozgósítva mentek előre a győztes gólért, és a próbálkozásaikat végül is siker koronázta, a 91. percben Rúben Neves fejes góljával, a 30. kapura lövésükkel (!) végül is kicsikarták a győzelmet.

 

A portugálok ezzel a magyar válogatottnak is szívességet tettek, hiszen megverték a mieink közvetlen riválisát, amelynek a végelszámolásnál akár még sokat is érhetett volna az az egy pont, amelytől most elesett.

A csoportunkban kedden (október 14.) Portugália–Magyarország és Írország–Örményország meccsekkel folytatódnak a küzdelmek. 

Ha a portugálok legyőzik Marco Rossi válogatottját, miközben az örmények nem nyernek Dublinban, akkor biztossá válik, hogy Cristiano Ronaldóék kijutnak a vb-re.

A SELEJTEZŐCSOPORTUNK ÁLLÁSA

  1. Portugália 9 pont
  2. magyarország 4
  3. örményország 3
  4. írország 1

Továbbra is hibátlanok a spanyolok; Haaland triplázott, Norvégia a kijutás küszöbén

 

A spanyolok hazai környezetben 2–0-ra legyőzték a grúzokat szombaton. Az Európa-bajnoki címvédő az Elchében rendezett összecsapáson az első félidő közepén került előnybe Yeremi Pino találatával, majd Ferran Torres büntetőt hibázott, végül Mikel Oyarzabal révén a 64. percben eldöntötte a mérkőzést. A spanyolok így három forduló után százszázalékos teljesítménnyel állnak az élen a csoportjukban. Ugyanebben a kvartettben a második félidőre nagyon felpörgő törökök Bulgáriában gyűjtötték be a három pontot (6–1), ezzel a második pozíciót foglalják el.

 

Az olaszok magabiztos, 3–1-es győzelmet arattak Tallinnban az észtek vendégeként. Gennaro Gattuso együttese az első félidőben úgy került kétgólos előnybe, hogy kimaradt egy büntetője. A csoport másik meccsén a norvég válogatott Erling Haaland triplájának is köszönhetően simán, 5–0-ra nyert a vendég izraeli csapat ellen. A Manchester City támadója – aki az eddigi 46 válogatottbeli fellépésén 50 gólt szerzett – a hatodik percben tizenegyest rontott, amelyet a játékvezető megismételtetett, ám a hórihorgas csatárklasszis másodszor is hibázott. Majd ezt követően mesterhármast ért el. 

 

A norvég gárda hat mérkőzés után hibátlanul vezeti az I-csoportot, és karnyújtásnyira van a kijutástól, novemberben az Észtország elleni hazai meccsen már egy döntetlen is elegendő számára a vb-kvóta megszerzéséhez.

 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

