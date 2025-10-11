A magyarok is ünnepelhetik Portugália gólját – Ronaldóék ellenünk juthatnak ki a vb-re

Továbbra is hibátlanok a spanyolok; Haaland triplázott, Norvégia a kijutás küszöbén

A spanyolok hazai környezetben 2–0-ra legyőzték a grúzokat szombaton. Az Európa-bajnoki címvédő az Elchében rendezett összecsapáson az első félidő közepén került előnybe Yeremi Pino találatával, majd Ferran Torres büntetőt hibázott, végül Mikel Oyarzabal révén a 64. percben eldöntötte a mérkőzést. A spanyolok így három forduló után százszázalékos teljesítménnyel állnak az élen a csoportjukban. Ugyanebben a kvartettben a második félidőre nagyon felpörgő törökök Bulgáriában gyűjtötték be a három pontot (6–1), ezzel a második pozíciót foglalják el.

Az olaszok magabiztos, 3–1-es győzelmet arattak Tallinnban az észtek vendégeként. Gennaro Gattuso együttese az első félidőben úgy került kétgólos előnybe, hogy kimaradt egy büntetője. A csoport másik meccsén a norvég válogatott Erling Haaland triplájának is köszönhetően simán, 5–0-ra nyert a vendég izraeli csapat ellen. A Manchester City támadója – aki az eddigi 46 válogatottbeli fellépésén 50 gólt szerzett – a hatodik percben tizenegyest rontott, amelyet a játékvezető megismételtetett, ám a hórihorgas csatárklasszis másodszor is hibázott. Majd ezt követően mesterhármast ért el.

A norvég gárda hat mérkőzés után hibátlanul vezeti az I-csoportot, és karnyújtásnyira van a kijutástól, novemberben az Észtország elleni hazai meccsen már egy döntetlen is elegendő számára a vb-kvóta megszerzéséhez.

(MTI/Mandiner)