08. 20.
szerda
ETO FC Rapid Wien Konferencia-liga Bolla Bendegúz

Nem a túlélésért utaznak Magyarországra az osztrákok

2025. augusztus 20. 12:25

Az ellenfélnél játszó magyar válogatott játékos beszélt az esélyekről.

2025. augusztus 20. 12:25
Az ETO FC csütörtökön az osztrák Rapid Wient fogadja a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójának első felvonásán. A főtábláért vívott párharc előtt a Nemzeti Sport a győriek ellenfelénél játszó 27-szeres magyar válogatott Bolla Bendegúzt szólaltatta meg.

Az ETO nem akármilyen eredménnyel üzent a riválisnak, ugyanis a mögöttünk hagyott hétvégén idegenben egy hetest rúgott az MTK-nak.

A vasárnapi meccsünk után láttam a végeredményt és a posztokat, amelyek az MTK elleni hét-kettes győzelemről szóltak. Az biztos, hogy nem minden nap szerez hét gólt egy csapat, erre vélhetően sokan felfigyeltek, mindenesetre szerintem nem jelent semmit a párharcunkra nézve, hogyan alakult az ellenfelünk hétvégi bajnokija.

A Rapidnál a saját játékunkkal szeretnénk foglalkozni, csütörtökön azt szeretnénk érvényre juttatni. A legutóbbi hat-hét meccsünkön kialakult az a kezdő tizenegy, amely stabilan teljesít, mindenki meghálálja a bizalmat. A taktikánk nyilván az ellenféltől is függ, valamilyen szinten alkalmazkodnunk kell, de nem adjuk fel a stílusunkat, a stabil védekezést és a lendületes támadásvezetést” – mondta a lapnak Bolla, aki hozzátette, biztosak abban, hogy az ETO nekik akar majd hazai pályán esni.

Okosan kell futballoznunk, mert az ETO sem véletlenül jutott el idáig. Maximális odaadással kell játszanunk, ha ott akarunk lenni a főtáblán. Leszögezem, nem a túlélésért utazunk Magyarországra, mondván, majd a visszavágón eldöntjük a rájátszást.”

A folytatásban bővebben is beszélt az ETO-ról.

„Vitális Milánt ismerem, néhány további játékos ellen még az NB I-ben futballoztam – Claudiu Bumbára Kisvárdáról emlékszem –, többségükkel azonban nem találkoztam. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb remekül felkészít minket az ellenfél játékára. Borbély Balázs vezetőedző elképzelései megmutatkoznak a pályán, ambiciózus, kombinatív csapatnak tartom az ETO-t, szóval észnél kell lennünk.”

Bolla elárulta, mindenképpen csalódás és szívfájdalom lenne, ha nem jutnának be a Konferencia-liga alapszakaszába, hiszen az a cél, hogy az előző idény után ismét főtáblások legyenek. Tudják azonban, hogy ez nem lesz sétagalopp és az ellenfelüknek is lesz egy-két szava hozzá.

A második selejtezősorozatban becsatlakozó Rapid a montenegrói Decsics és a skót Dundee United kiejtése után találkozik a győriekkel. Előbbit kettős győzelemmel, utóbbit tizenegyesekkel múlta felül.

„Fizikailag erős együttes volt a skót, a lecsorgó labdák összegyűjtésére és a kontratámadások vezetésére állt rá, a Győr viszont teljesen más stílust képvisel, így nehéz meghatározni, melyik az erősebb. Lehet, hogy a párharcnak papíron mi vagyunk az esélyesei, de a kezdő sípszó pillanatában ez már nem sokat számít” – fogalmazott Bolla, aki a Dundee elleni párharc tizenegyespárbajában az utolsó tizenegyest rúgta.

„Ne kérdezze, miért, de ha van rá lehetőség, szeretem én zárni a sort, ezért arra kértem Peter Stögert (az FTC korábbi vezetőedzője – a szerk.), hadd legyen enyém az utolsó. A továbbjutás tétje nyomta a vállunkat, az ilyen helyzeteket azonban jól kezelem, nem okozott gondot odaállni. Örülök, hogy lezártam a párharcot, ám mindenki hozzátette a magáét, csapatmunka volt a győzelem. Ez a siker is építette a közösséget, emlékezetes marad a skóciai éjszaka.”

Bolla arról is beszélt, hogy a múlt vasárnapi bajnokin – amely gól nélküli döntetlennel végződött – a 63. percben egy kisebb sérülés miatt kellett lehozni. „Az első félidő végére kicsit »összeállt« a bal lábamban a hajlítóizom, és a csütörtöki Kl-meccsre való tekintettel egy óra játék után lecseréltek.”

Hetente két meccset játszunk, szeretnék továbbra is meghatározó tagja lenni a Rapidnak. Igyekszem mindent beleadni, hogy kitartson a jó formám – szeretném átmenteni a válogatott szeptemberi mérkőzéseire”

– tette hozzá.

Labdarúgó Konferencia-liga
Negyedik selejtezőforduló, első mérkőzés
Csütörtök, 19.00: ETO FC–Rapid Wien (osztrák) (Tv: M4 Sport)
A visszavágót augusztus 28-án Bécsben rendezik.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

