08. 18.
hétfő
ETO FC Győr győr Borbély Balázs ETO FC NB I MTK

Ilyet is ritkán hallani: mérges volt a győri edző a játékosaira azután, hogy hét gólt szereztek

2025. augusztus 18. 07:59

A hatalmas győzelem nem hatotta meg Borbély Balázst, aki a lefújást követően elárulta, miért bosszús.

2025. augusztus 18. 07:59
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Konferencia-ligában a főtábláért küzdő Győr 7–2-re kiütötte a fővárosban az MTK Budapest csapatát a labdarúgó NB I negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján. Az ETO még sosem szerzett hét gólt a Hungária körúton a kék-fehérek ellen, az 1946 tavaszán elért 5–1-es siker volt a legnagyobb különbségű győzelme eddig. Három döntetlen után először nyertek a kisalföldiek a mostani bajnokságban, ráadásul tavaly augusztus óta veretlenek idegenben, azóta hét győzelem és tíz döntetlen a mérlegük.

A hatalmas győzelem mindenesetre nem hatotta meg a vendégek vezetőedzőjét, Borbély Balázst, aki a meccs alatt több alkalommal is bosszúsnak tűnt. A lefújást követően el is árulta az M4 Sport stábjának, hogy miért:

„Ha az energiát ki is veszi, de önbizalmat ad egy ilyen siker, mint amit a hét közben elértünk. Ez látszódott a meccs elejétől fogva, végig az történt a pályán, amit mi akartunk. De még mindig vannak dolgok, amiket ki kell javítanunk.”

Mérges vagyok, mert egy ilyen mérkőzést le kell tudni hoznunk kapott gól nélkül. Van hova fejlődni és mit tanulni!

Borbély aztán megenyhülve azzal folytatta, hogy a hétközi siker erőt és önbizalmat adott, és ha önbizalma van egy labdarúgónak, akkor ereje is van, így bízik magában, hogy meg tudja nyerni a párharcot, megfutja az ellenfelét. „Ismerem Vitálist jó ideje, régóta tudom, hogy nagyon jó lövője van. De mellette is sok jó teljesítményt mondhatnék, igazán gyenge teljesítmény nem is volt a csapatban” – tette hozzá játékosára, a magyar válogatottban számításba vett Vitális Milánra utalva, aki szabadrúgásból lőtt látványos gólt, egy másikat pedig előkészített.

Mint ismert, az ETO FC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholmot csütörtökön, és ezzel bejutott a Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójába, amelyben az osztrák Rapid Wiennel már a főtábláért játszik. A sorsdöntő összecsapást a gyepszőnyeg gombás fertőzése ellenére a győri stadionban rendezik augusztus 21-én 19 órakor.

A kilenc gólt hozó MTK Budapest–ETO FC bajnoki összefoglalóját itt nézheti meg:

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

dimaggio
2025. augusztus 18. 08:09
A jó edző mindig lát lehetőséget a fejlődésre .
