Ilyet is ritkán hallani: mérges volt a győri edző a játékosaira azután, hogy hét gólt szereztek

A hatalmas győzelem mindenesetre nem hatotta meg a vendégek vezetőedzőjét, Borbély Balázst, aki a meccs alatt több alkalommal is bosszúsnak tűnt. A lefújást követően el is árulta az M4 Sport stábjának, hogy miért:

„Ha az energiát ki is veszi, de önbizalmat ad egy ilyen siker, mint amit a hét közben elértünk. Ez látszódott a meccs elejétől fogva, végig az történt a pályán, amit mi akartunk. De még mindig vannak dolgok, amiket ki kell javítanunk.”

Mérges vagyok, mert egy ilyen mérkőzést le kell tudni hoznunk kapott gól nélkül. Van hova fejlődni és mit tanulni!

Borbély aztán megenyhülve azzal folytatta, hogy a hétközi siker erőt és önbizalmat adott, és ha önbizalma van egy labdarúgónak, akkor ereje is van, így bízik magában, hogy meg tudja nyerni a párharcot, megfutja az ellenfelét. „Ismerem Vitálist jó ideje, régóta tudom, hogy nagyon jó lövője van. De mellette is sok jó teljesítményt mondhatnék, igazán gyenge teljesítmény nem is volt a csapatban” – tette hozzá játékosára, a magyar válogatottban számításba vett Vitális Milánra utalva, aki szabadrúgásból lőtt látványos gólt, egy másikat pedig előkészített.