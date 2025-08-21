Ft
Ebbe a gólba egész Győr beleremegett: ezzel bombával került az ETO a főtábla küszöbére (VIDEÓ)

2025. augusztus 21. 21:01

Megmutatjuk Gavrics győztes találatát!

2025. augusztus 21. 21:01
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 2–1-re legyőzte az osztrák Rapid Wient a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójának első felvonásán. A mérkőzésen Zseljko Gavrics két gólt is szerzett, a hajrában szerzett győztes találata pedig szemet gyönyörködtető volt. VIDEÓ ITT!

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

rezeda-kazmer
2025. augusztus 21. 21:26
Mindig is kedveltem ezt a Gavrics gyereket. Remélem, egy szép sportpályafutás van még előtte.
rugbista
2025. augusztus 21. 21:24
Nagy dugó volt!
röviden
2025. augusztus 21. 21:17
Derekasan eltalálta.
