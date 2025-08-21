Ebbe a gólba egész Győr beleremegett: ezzel bombával került az ETO a főtábla küszöbére (VIDEÓ)

Utazás a családtörténet mélyére

Egyre hódít manapság a családfakutatás: a fiatalabb nemzedékek mind kíváncsibbak, kik voltak az őseik. Akit beszippant ez a világ, biztosan sokáig nem ereszti – és ez így is van rendjén: hozzátehetünk valamit a kollektív magyar emlékezet megőrzéséhez és továbbadásához.