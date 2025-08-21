Ebbe a gólba egész Győr beleremegett: ezzel bombával került az ETO a főtábla küszöbére (VIDEÓ)

Újabb győri szenzáció: Bolla Bendegúz Rapid Wienjét is elintézte otthon az ETO!
Gavric duplájával 2–1-re nyert a magyar csapat.
Megmutatjuk Gavrics győztes találatát!
Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 2–1-re legyőzte az osztrák Rapid Wient a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójának első felvonásán. A mérkőzésen Zseljko Gavrics két gólt is szerzett, a hajrában szerzett győztes találata pedig szemet gyönyörködtető volt. VIDEÓ ITT!
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA