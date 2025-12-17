Helló, EU-csúcs – videóban mutatta be Orbán Viktor a mai nap eseményeit (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)
Eredményesek voltak a kedd esti küzdelmek.
Megjöttek a magyarok! – emelte ki a miniszterelnök bejegyzésében.
Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok – olvasható Orbán Viktor miniszterelnök legújabb közösségi-oldalán megosztott bejegyzésében.
A miniszterelnök bejegyzéséhez egy videót is csatolt, amiben az Eu-csúcs eseményeiről látható egy rövidebb összefoglaló.
Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán