videó eu miniszterelnök orbán viktor

Helló, EU-csúcs – videóban mutatta be Orbán Viktor a mai nap eseményeit (VIDEÓ)

2025. december 17. 21:15

Megjöttek a magyarok! – emelte ki a miniszterelnök bejegyzésében.

2025. december 17. 21:15
Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok – olvasható Orbán Viktor miniszterelnök legújabb közösségi-oldalán megosztott bejegyzésében. 

A miniszterelnök bejegyzéséhez egy videót is csatolt, amiben az Eu-csúcs eseményeiről látható egy rövidebb összefoglaló.

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

