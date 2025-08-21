Ft
Igazi rekordot döntöttek a brit hotelek – az elszállásolt migránsok számában

2025. augusztus 21. 20:46

Ha az elszállásoltak turisták lennének, igazi turisztikai diadalriportot írhatnának belőle. Így inkább nő a feszültség.

2025. augusztus 21. 20:46
null

Egy év alatt 8 százalékkal nőtt a szállodákban elhelyezett menedékkérők száma az Egyesült Királyságban, annak ellenére, hogy egyre gyorsabban dolgozzák fel a menedékkérelmeket – számolt be a belügyminisztérium adatai alapján a Guardian.

A cikkben a 2025 júniusi adatokat hasonlítják össze az egy évvel korábbi ugyanezen időszakkal. Jelenleg 32 059 migráns él az angliai menekültszállók valamelyikében, ami ez elmúlt két év legmagasabb száma, de még mindig nem éri el a 2023 szeptemberi csúcsot, amikor 56 ezer migráns várta a menekültszállásokon, hogy elbírálják a kérelmét.

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, az Egyesült Királyságban olyan mértéket öltött az illegális migráció mértéke, hogy a brit lakosságnak elege lett a menekültekből, és az utóbbi hónapokban rendszeresek a bevándorlás-ellenes tüntetések a menekültszállók előtt.

Egyes településeken – különösen Essex megyében – már határozat született arról, hogy a helyi hatóságok engedélye nélkül nem létesíthetők újabb menekültszállások. 

De nem csak a helyi önkormányzatok, hanem a kormány is háborút indított az illegális migráció ellen. A lap szerint azért is sokkoló a nyolcszázalékos emelkedés, mert minden más mutatóban javult a helyzet az elmúlt egy év alatt.

Felgyorsult a menedékkérelmek feldolgozására irányuló adminisztráció, már csak alig több mint 70 ezer ember vár arra, hogy elbírálják a kérelmét. Az elmúlt években ez a szám mindig 100 ezer fölött volt, tavaly csökkent először 90 ezer környékére. De nem csak az adminisztráció, hanem a konkrét intézkedések is felgyorsultak. 25 százalékkal nőtt a kitoloncolások aránya, a legutóbbi egy év alatt 9100 embert utasítottak ki az országból, továbbá 30 százalékkal nőtt azon migránsok száma, akik nem kapták meg a letelepedési engedélyt.

A változásoknak már gazdasági eredménye is volt, 

a brit kormány idén 4,76 milliárd fontot takarított meg azáltal, hogy csökkent az országban tartózkodó illegális migránsok száma.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

templar62
•••
2025. augusztus 21. 21:40 Szerkesztve
Last book of the NEW TESTAMENT = APOCALYPSE . Minden benne van , de elég nehéz olvasoány . Segíthet , az a rádióműsor sorozat , amit egy egyetemi tanár történész és egyben református lelkész tartott az utóbbi néhány évben .
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. augusztus 21. 21:15
Migráció " felpörgeti a gazdaságot" sok szakembernek ad munkát Pl a lelakott lakosztályok festése vagy vízszerelése ,karbantartóknak dugulás elháritók stb mind mind feladatokat végeznek hogy a kultúrához nem szokott egyének jól és kényelemben érezzék magukat az adófizetők pénzéből.!
Válasz erre
2
0
letsgobrandon-2
2025. augusztus 21. 21:04
vajh ki fizeti
Válasz erre
2
0
