Igazi rekordot döntöttek a brit hotelek – az elszállásolt migránsok számában

Egy év alatt 8 százalékkal nőtt a szállodákban elhelyezett menedékkérők száma az Egyesült Királyságban, annak ellenére, hogy egyre gyorsabban dolgozzák fel a menedékkérelmeket – számolt be a belügyminisztérium adatai alapján a Guardian.

A cikkben a 2025 júniusi adatokat hasonlítják össze az egy évvel korábbi ugyanezen időszakkal. Jelenleg 32 059 migráns él az angliai menekültszállók valamelyikében, ami ez elmúlt két év legmagasabb száma, de még mindig nem éri el a 2023 szeptemberi csúcsot, amikor 56 ezer migráns várta a menekültszállásokon, hogy elbírálják a kérelmét.

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, az Egyesült Királyságban olyan mértéket öltött az illegális migráció mértéke, hogy a brit lakosságnak elege lett a menekültekből, és az utóbbi hónapokban rendszeresek a bevándorlás-ellenes tüntetések a menekültszállók előtt.