Igazi rekordot döntöttek a brit hotelek – az elszállásolt migránsok számában

Betelt a pohár az angoloknál: küldjék haza a migránsokat, és ne is jöjjön már senki
Az utcai tüntetések után egy felmérés is rávilágított arra, hogy a brit társadalom egyre nehezebben tűri az illegális migránsok jelenlétét.
Ha az elszállásoltak turisták lennének, igazi turisztikai diadalriportot írhatnának belőle. Így inkább nő a feszültség.
Egy év alatt 8 százalékkal nőtt a szállodákban elhelyezett menedékkérők száma az Egyesült Királyságban, annak ellenére, hogy egyre gyorsabban dolgozzák fel a menedékkérelmeket – számolt be a belügyminisztérium adatai alapján a Guardian.
A cikkben a 2025 júniusi adatokat hasonlítják össze az egy évvel korábbi ugyanezen időszakkal. Jelenleg 32 059 migráns él az angliai menekültszállók valamelyikében, ami ez elmúlt két év legmagasabb száma, de még mindig nem éri el a 2023 szeptemberi csúcsot, amikor 56 ezer migráns várta a menekültszállásokon, hogy elbírálják a kérelmét.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, az Egyesült Királyságban olyan mértéket öltött az illegális migráció mértéke, hogy a brit lakosságnak elege lett a menekültekből, és az utóbbi hónapokban rendszeresek a bevándorlás-ellenes tüntetések a menekültszállók előtt.
Egyes településeken – különösen Essex megyében – már határozat született arról, hogy a helyi hatóságok engedélye nélkül nem létesíthetők újabb menekültszállások.
De nem csak a helyi önkormányzatok, hanem a kormány is háborút indított az illegális migráció ellen. A lap szerint azért is sokkoló a nyolcszázalékos emelkedés, mert minden más mutatóban javult a helyzet az elmúlt egy év alatt.
Felgyorsult a menedékkérelmek feldolgozására irányuló adminisztráció, már csak alig több mint 70 ezer ember vár arra, hogy elbírálják a kérelmét. Az elmúlt években ez a szám mindig 100 ezer fölött volt, tavaly csökkent először 90 ezer környékére. De nem csak az adminisztráció, hanem a konkrét intézkedések is felgyorsultak. 25 százalékkal nőtt a kitoloncolások aránya, a legutóbbi egy év alatt 9100 embert utasítottak ki az országból, továbbá 30 százalékkal nőtt azon migránsok száma, akik nem kapták meg a letelepedési engedélyt.
A változásoknak már gazdasági eredménye is volt,
a brit kormány idén 4,76 milliárd fontot takarított meg azáltal, hogy csökkent az országban tartózkodó illegális migránsok száma.
