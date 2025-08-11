Betelt a pohár az angoloknál: küldjék haza a migránsokat, és ne is jöjjön már senki

Az augusztus eleji tüntetéshullámot megelőzően is voltak már hasonló demonstrációk. Az elmúlt hónapban gyakran verődtek össze több száz, vagy akár ezer fős tömegek a menekültszállodák előtt, és a közeljövőben is több helyre terveznek szervezni hasonló megmozdulásokat.

A BBC cikkében arra is felhívja a figyelmet, hogy sok városban a szervezők nem rendelkeznek tapasztalattal hasonló demonstrációk megrendezésében.

„Többnyire civil családanyák állnak a kezdeményezés mögött, ami azt mutatja, hogy azokon a településeken, ahol működnek ilyen menekültszállók, a brit közhangulat látványosan elmozdult egy irányba”

– írja a lap, de kitér arra is, hogy a tüntetők között sok a szélsőjobboldali aktivista is.

A legutóbbi tüntetési hullám azzal indult, hogy júliusban letartóztattak egy negyvenegy éves etióp férfit, aki a Bell menekültszállóban élt, szexuális zaklatás és bántalmazás vádjával.

Egy friss kutatás is igazolta, hogy a briteknek elegük van

A tömeges tüntetések a közvéleménykutatók kíváncsiságát is felkeltették, és a Daily Mail által megrendelt és publikált kutatás rámutatott: az utcai demonstrációk valóban egy általános elégedetlenséget tükröznek.

A felmérés szerint az Egyesült Királyság lakosságának 45 százaléka markáns álláspontot képvisel a kérdésben:

ők azt szeretnék, ha mostantól fogva egyetlen migráns sem léphetne partra az ország területén, sőt, a frissen érkezett bevándorlók közül sokakat vissza is küldenének.

Politikai pártpreferenciák tekintetében a Reform UK szimpatizánsai a legelutasítóbbak a migrációval szemben, 86 százalékuk képviseli az imént említett álláspontot. De még a leginkább bevándorláspárti szociáldemokraták támogatóinak is 27 százaléka osztja ezt a nézetet.

Szintén érdekes adat, hogy a megkérdezettek közel fele úgy véli, több illegális, mint legális bevándorló tartózkodik az ország területén. Ezt a felmérést publikáló lap a migránsokkal szembeni előítéletekkel, és a bevándorlás-ellenes hangulattal magyarázza. Már csak azért is, mert a hivatalos adatok szerint a jelenleg az országban tartózkodó illegális migránsok száma valahol 600 ezer és 1,2 millió között lehet, míg a legális bevándorlóké ennek jó tízszerese, 10,7 millió.

A felmérésből az is kiderült, hogy az embereknek nem magával a migrációval van baja, hanem kifejezetten azokkal a migránsokkal, akik illegális módon, hajókon érkeztek az országba, nem rendelkeznek munkavállalói vízummal, és az állami segélyekből akarnak megélni.

Csupán a megkérdezettek 26 százaléka utasítaná ki azokat is, akik munkavállalói engedéllyel rendelkeznek, és olyan területen dolgoznak, ahol munkaerőhiány van. Még tovább csökken ez az arány, ha orvosokról, vagy ápolókról van szó.

Az illegális migráció miatt az antiszemitizmus is rekordméreteket öltött

Az illegális migránsokkal együtt óhatatlanul muszlim szélsőségesek is érkeznek az országba, és ez magyarázza a növekvő antiszemitizmust, amely 2023 októbere óta tapasztalható. Ezalatt az idő alatt 2025 első félévében regisztrálták az eddigi második legtöbb antiszemita támadást az országban – közölte a Community Security Trust (CST) nevű zsidó szervezet.

Az augusztus 6-án, szerdán közzétett felmérésből kiderül, hogy az antiszemita támadások június óta szaporodtak el, amikor a Glantonbury fesztiválon az egyik fellépő, Bob Vylan előadás közben azt kiabálta „Halál az IDF-re” (Izraeli Védelmi Erők, Izrael hadserege). A június 29-i fellépés után még aznap 26 különböző antiszemita támadást jelentettek, ebből 16-ot az online térben.

A CST adatai szerint 2025 első félévében összesen 1521 regisztrált antiszemita támadás történt az Egyesült Királyságban, beleértve a verbális és fizikai bántalmazást és a fenyegetéseket is.

Az idei koncertszezon az antiszemita megnyilvánulások melegágya volt. Míg hazánkban felháborodást keltett, hogy nem léphetett fel a terrorizmust támogató ír együttes, a Kneecap a Sziget fesztiválon, Angliában ennek az ellenkezője történik. Sokan nem érzik biztonságosnak a fesztiválokat az ilyen megnyilvánulások miatt. Bob Vylan gyakorlatilag elindított egy gyűlölethullámot, ami végiggyűrűzött az idei fesztiválszezonon.

Miután a manchesteri Radar Fesztiválon nem engedték fellépni a botrányosan viselkedő rappert, tiltakozásul több előadó is visszamondta a részvételt. A Black Sabbath birminghami búcsúkoncertjén pedig a rajongók kifütyülték David Draimant, a Disturbed zenekar énekesét, amiért kiáll Izrael mellett.

De fellépett nyáron az Ír Kneecap is a londoni Finsbury Parkban, egy közel ötvenezer fős tömeg előtt, az együttes glastonbury-i fellépését megakadályozó zsidó zenei menedzserek pedig internetes zaklatás célkeresztjébe kerültek. Adam Sagir, a The Noise Cartel Limited brit zenei PR-cég igazgatója egy aggasztó tendenciáról számolt be.

„A Kneecap áttörte a gyűlölet gátját, amikor az amerikai Coachella fesztiválon a színpadra állva azt kiabálták: K*rva Izrael! Szabad Palesztinát!” – hozzátette, annak ellenére, hogy néhány fellépésüket törölték ezután, az együttes nem állt le a gyűlöletkeltő kijelentésekkel, sőt, az ügynökük más előadókat is megkeresett, hogy álljanak ki a csapat mellett.

Hozzátette, bár egyelőre nincs közvetlen biztonsági kockázat a fesztiválokon, sok esetben egyre kellemetlenebbül érzik magukat a fesztiválozók, akik csak szórakozni szeretnének. Elismerte, az utóbbi időben ő maga is kerüli azokat a fesztiválokat, ahol a gyűlöletbeszéd felüti a fejét, és több emberrel is beszélt, akik hasonlóképp tesznek. Sőt, olyanról is beszámolt, hogy volt, aki egy koncert közepén ment haza, mert az előadó megjegyzései vagy a közönség bekiabálásai annyira felzaklatták.

A zenei igazgató elmondta, pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna mindez, ami most az angliai fesztiválokon megy. Az antiszemita hangulathoz nagyban hozzájárul a muszlim lakosság növekedése, és velük együtt az iszlám szélsőségesek megerősödése az országban.

Miközben a BBC és más liberális orgánumok még mindig próbálnak rájönni, vajon mi fűti a migrációellenes indulatokat az Egyesült Királyságban,

már az ország munkáspárti kormánya is felismerte, hogy nagy a baj, sőt, komoly intézkedéseket jelentettek be.

Ezt már a kormány sem hagyhatta szó nélkül

A migrációs válság mostanra olyan mértéket öltött az Egyesült Királyságban, hogy a munkáspárti miniszterelnök, Keir Starmer is elismeri, nagy a baj, és azonnali megoldásra van szükség.

A kormány augusztus 7-én bejelentette, hogy a következő hetekben megkezdik az első migránsok visszaküldését Franciaországba – ahogy arról korábban egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel. Az együttműködés keretében azokat a bevándorlókat küldi vissza Anglia, akik illegálisan keltek át a la Manche-csatornán. Starmer úgy fogalmazott: „Ez egy méltatlan kereskedelem, amelynek véget fogunk vetni.”

A miniszterelnök közösségi oldalán fejtette ki véleményét az illegális migráció kérdéséről. Azt írta: „Az illegális migráció egy szervezett bűnbandák által folytatott üzlet, amely miatt több száz ember veszti életét a la Manche-csatornán. Kormányommal végetvetünk ennek a méltatlan kereskedelemnek egy forradalmi megállapodás keretében, amely megsemmisíti ezt a gazdasági modellt és biztosítja határaink védelmét” – áll a bejegyzésben, amelyet Emmanuel Macronnal folytatott tárgyalása apropóján osztott meg.

Az Egyesült Királyság nem az egyetlen ország, amely mostanában kezd eszmélni, és hirdet harcot az illegális migrációval szemben. Az elmúlt évben jelentős szigorításokat vezetett be az Egyesült Államok és Németország is a migrációs válság kezelésére.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP