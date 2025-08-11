Betelt a pohár az angoloknál: küldjék haza a migránsokat, és ne is jöjjön már senki

Londonban újabb szintre lépett a migrációs válság: tömegek tüntetnek a menekültszállók előtt
A migránsok vigyorogva nézik az ablakból, ahogy a rendőrök elszállítják az emebreket.
Egy friss kutatás rámutatott, hogy a britek közel fele hazaküldené az illegális migránsokat, és senkit nem engedne már be az országba, olyan rossz tapasztalataik vannak. Az angol városokban helyi családanyák szerveznek tüntetéseket, mert féltik a gyerekeiket. Mutatjuk, mihez vezetett a korlátok nélküli migráció, ezúttal az Egyesült Királyságban.
Folyamatosan fokozódik az illegális migráció-ellenes hangulat az Egyesült Királyságban, miután a menekültszállodákban ideiglenesen elhelyezett bevándorlók jelenléte felborítja a nekik otthont adó településeken élők mindennapjait. Az emberek utcára vonulnak, és a migránsok hazatoloncolását követelik, mivel az utóbbi időben már nem merik kiengedni az utcára egyedül a gyerekeiket, még a korábban nyugodt kisvárosokban sem.
Augusztus 2-án a Britain First nevű radikális jobboldali párt kezdeményezésére több száz tüntető vonult utcára Manchesterben, hogy a migránsok „hazatelepítése” mellett tüntessenek. A kezdeményezéshez több nagyváros lakossága csatlakozott, akik a brit menekültpolitika azonnali megreformálását követelték, valamint a városok újbóli biztonságossá tételét. Többek között Newcastle-ben és Londonban is voltak megmozdulások, de több kisebb, vidéki település is megmozdult a felhívásra.
A BBC tudósítója az Essex-hez közeli Epping városába látogatott el a tüntetések idején, hogy beszélgessen a résztvevőkkel, és feltérképezze mi motiválja őket. Az újságíró megszólaltatott többek között egy Orla nevű nőt, aki saját bevallása szerint „unalmas életet él”, és tavaly lépett be a Reform UK pártba, mert aggódni kezdett a gyermekei biztonsága miatt.
„Korábban, amikor még nők és gyerekek is laktak a menekültszállókban, sokkal kevesebb volt a bűnözés, amivel még meg tudtunk birkózni”
– számolt be a helyzetről a nő. – „De mostanra már csak férfiak vannak. Nincs egyensúlyban a belső közösségük” – mutatott rá a problémára.
Arról is beszélt, hogy vannak barátai, akiknek a lányát fiatal, színesbőrű férfiak „kapták el” a környéken, de hallott több bolti lopásról is a helyi Marks & Spencerben.
„Mindenki tudja, hogy menekültek az elkövetők. Eppingben a helyiek nagy része fehérbőrű, ezért könnyű őket felismerni” – tette hozzá.
Egy másik tüntető, egy kínai férfi kifejezetten az illegális migrációra panaszkodott, ami szerinte igazságtalan azokkal szemben, akik lelkiismeretesen végigcsinálják a kötelező jogi procedúrát azért, hogy letelepedhessenek az országban.
„Ha illegálisan is könnyedén át lehet jönni a csatornán, hogy várhatják el a tisztességes emberektől, hogy a törvényes utat válasszák, befizessék az adókat, és beilleszkedjenek a társadalomba?”
– tette fel csalódottan a kérdést.
Egy jótékonysági szervezet dolgozója, Lorraine Cavanagh pedig amiatt fejezte ki aggodalmát, hogy senki sem tudja az illegális migránsokról, kik is ők valójában, ennek ellenére következmények nélkül jöhetnek-mehetnek, és csinálhatnak, amit akarnak a városban.
Mindezek tükrében talán meglepő lehet de még mindig vannak, akik támogatják az illegális migrációt az országban. Igaz, egyre kevesebben. A migrációellenes tüntetőkkel szemben a migránspárti aktivisták is megjelentek a hétvégi megmozdulásokon. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy egy londoni menekülthotel előtt a rendőrség többeket is letartóztatott, amiért a demonstráció során megszegték a Rendfenntartási Törvény alapján a rendőrség által előírt tüntetési feltételeket.
Mindeközben a migránsok nevetve integettek a szálloda ablakából, és figyelték, ahogy egymásnak esnek az angolok miattuk.
Az augusztus eleji tüntetéshullámot megelőzően is voltak már hasonló demonstrációk. Az elmúlt hónapban gyakran verődtek össze több száz, vagy akár ezer fős tömegek a menekültszállodák előtt, és a közeljövőben is több helyre terveznek szervezni hasonló megmozdulásokat.
A BBC cikkében arra is felhívja a figyelmet, hogy sok városban a szervezők nem rendelkeznek tapasztalattal hasonló demonstrációk megrendezésében.
„Többnyire civil családanyák állnak a kezdeményezés mögött, ami azt mutatja, hogy azokon a településeken, ahol működnek ilyen menekültszállók, a brit közhangulat látványosan elmozdult egy irányba”
– írja a lap, de kitér arra is, hogy a tüntetők között sok a szélsőjobboldali aktivista is.
A legutóbbi tüntetési hullám azzal indult, hogy júliusban letartóztattak egy negyvenegy éves etióp férfit, aki a Bell menekültszállóban élt, szexuális zaklatás és bántalmazás vádjával.
A tömeges tüntetések a közvéleménykutatók kíváncsiságát is felkeltették, és a Daily Mail által megrendelt és publikált kutatás rámutatott: az utcai demonstrációk valóban egy általános elégedetlenséget tükröznek.
A felmérés szerint az Egyesült Királyság lakosságának 45 százaléka markáns álláspontot képvisel a kérdésben:
ők azt szeretnék, ha mostantól fogva egyetlen migráns sem léphetne partra az ország területén, sőt, a frissen érkezett bevándorlók közül sokakat vissza is küldenének.
Politikai pártpreferenciák tekintetében a Reform UK szimpatizánsai a legelutasítóbbak a migrációval szemben, 86 százalékuk képviseli az imént említett álláspontot. De még a leginkább bevándorláspárti szociáldemokraták támogatóinak is 27 százaléka osztja ezt a nézetet.
Szintén érdekes adat, hogy a megkérdezettek közel fele úgy véli, több illegális, mint legális bevándorló tartózkodik az ország területén. Ezt a felmérést publikáló lap a migránsokkal szembeni előítéletekkel, és a bevándorlás-ellenes hangulattal magyarázza. Már csak azért is, mert a hivatalos adatok szerint a jelenleg az országban tartózkodó illegális migránsok száma valahol 600 ezer és 1,2 millió között lehet, míg a legális bevándorlóké ennek jó tízszerese, 10,7 millió.
A felmérésből az is kiderült, hogy az embereknek nem magával a migrációval van baja, hanem kifejezetten azokkal a migránsokkal, akik illegális módon, hajókon érkeztek az országba, nem rendelkeznek munkavállalói vízummal, és az állami segélyekből akarnak megélni.
Csupán a megkérdezettek 26 százaléka utasítaná ki azokat is, akik munkavállalói engedéllyel rendelkeznek, és olyan területen dolgoznak, ahol munkaerőhiány van. Még tovább csökken ez az arány, ha orvosokról, vagy ápolókról van szó.
Az illegális migránsokkal együtt óhatatlanul muszlim szélsőségesek is érkeznek az országba, és ez magyarázza a növekvő antiszemitizmust, amely 2023 októbere óta tapasztalható. Ezalatt az idő alatt 2025 első félévében regisztrálták az eddigi második legtöbb antiszemita támadást az országban – közölte a Community Security Trust (CST) nevű zsidó szervezet.
Az augusztus 6-án, szerdán közzétett felmérésből kiderül, hogy az antiszemita támadások június óta szaporodtak el, amikor a Glantonbury fesztiválon az egyik fellépő, Bob Vylan előadás közben azt kiabálta „Halál az IDF-re” (Izraeli Védelmi Erők, Izrael hadserege). A június 29-i fellépés után még aznap 26 különböző antiszemita támadást jelentettek, ebből 16-ot az online térben.
A CST adatai szerint 2025 első félévében összesen 1521 regisztrált antiszemita támadás történt az Egyesült Királyságban, beleértve a verbális és fizikai bántalmazást és a fenyegetéseket is.
Az idei koncertszezon az antiszemita megnyilvánulások melegágya volt. Míg hazánkban felháborodást keltett, hogy nem léphetett fel a terrorizmust támogató ír együttes, a Kneecap a Sziget fesztiválon, Angliában ennek az ellenkezője történik. Sokan nem érzik biztonságosnak a fesztiválokat az ilyen megnyilvánulások miatt. Bob Vylan gyakorlatilag elindított egy gyűlölethullámot, ami végiggyűrűzött az idei fesztiválszezonon.
Miután a manchesteri Radar Fesztiválon nem engedték fellépni a botrányosan viselkedő rappert, tiltakozásul több előadó is visszamondta a részvételt. A Black Sabbath birminghami búcsúkoncertjén pedig a rajongók kifütyülték David Draimant, a Disturbed zenekar énekesét, amiért kiáll Izrael mellett.
De fellépett nyáron az Ír Kneecap is a londoni Finsbury Parkban, egy közel ötvenezer fős tömeg előtt, az együttes glastonbury-i fellépését megakadályozó zsidó zenei menedzserek pedig internetes zaklatás célkeresztjébe kerültek. Adam Sagir, a The Noise Cartel Limited brit zenei PR-cég igazgatója egy aggasztó tendenciáról számolt be.
„A Kneecap áttörte a gyűlölet gátját, amikor az amerikai Coachella fesztiválon a színpadra állva azt kiabálták: K*rva Izrael! Szabad Palesztinát!” – hozzátette, annak ellenére, hogy néhány fellépésüket törölték ezután, az együttes nem állt le a gyűlöletkeltő kijelentésekkel, sőt, az ügynökük más előadókat is megkeresett, hogy álljanak ki a csapat mellett.
Hozzátette, bár egyelőre nincs közvetlen biztonsági kockázat a fesztiválokon, sok esetben egyre kellemetlenebbül érzik magukat a fesztiválozók, akik csak szórakozni szeretnének. Elismerte, az utóbbi időben ő maga is kerüli azokat a fesztiválokat, ahol a gyűlöletbeszéd felüti a fejét, és több emberrel is beszélt, akik hasonlóképp tesznek. Sőt, olyanról is beszámolt, hogy volt, aki egy koncert közepén ment haza, mert az előadó megjegyzései vagy a közönség bekiabálásai annyira felzaklatták.
A zenei igazgató elmondta, pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna mindez, ami most az angliai fesztiválokon megy. Az antiszemita hangulathoz nagyban hozzájárul a muszlim lakosság növekedése, és velük együtt az iszlám szélsőségesek megerősödése az országban.
Miközben a BBC és más liberális orgánumok még mindig próbálnak rájönni, vajon mi fűti a migrációellenes indulatokat az Egyesült Királyságban,
már az ország munkáspárti kormánya is felismerte, hogy nagy a baj, sőt, komoly intézkedéseket jelentettek be.
A migrációs válság mostanra olyan mértéket öltött az Egyesült Királyságban, hogy a munkáspárti miniszterelnök, Keir Starmer is elismeri, nagy a baj, és azonnali megoldásra van szükség.
A kormány augusztus 7-én bejelentette, hogy a következő hetekben megkezdik az első migránsok visszaküldését Franciaországba – ahogy arról korábban egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel. Az együttműködés keretében azokat a bevándorlókat küldi vissza Anglia, akik illegálisan keltek át a la Manche-csatornán. Starmer úgy fogalmazott: „Ez egy méltatlan kereskedelem, amelynek véget fogunk vetni.”
A miniszterelnök közösségi oldalán fejtette ki véleményét az illegális migráció kérdéséről. Azt írta: „Az illegális migráció egy szervezett bűnbandák által folytatott üzlet, amely miatt több száz ember veszti életét a la Manche-csatornán. Kormányommal végetvetünk ennek a méltatlan kereskedelemnek egy forradalmi megállapodás keretében, amely megsemmisíti ezt a gazdasági modellt és biztosítja határaink védelmét” – áll a bejegyzésben, amelyet Emmanuel Macronnal folytatott tárgyalása apropóján osztott meg.
Az Egyesült Királyság nem az egyetlen ország, amely mostanában kezd eszmélni, és hirdet harcot az illegális migrációval szemben. Az elmúlt évben jelentős szigorításokat vezetett be az Egyesült Államok és Németország is a migrációs válság kezelésére.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP
