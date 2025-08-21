Ft
Kreml (Moszkva) Putyin Donbasz Ukrajna Oroszország Zaporizzsja Egyesült Államok

A Reuters tudni véli, Putyin mit követel annak fejében, hogy véget érjen a háború

2025. augusztus 21. 18:30

Oroszország a Donbasz területének körülbelül 88, Zaporizzsja és Herszon területének pedig 73 százalékát ellenőrzi.

2025. augusztus 21. 18:30
null
  • Putyin követeli Ukrajnától a Donbasz régió átadását.
  • Oroszország befagyaszthatja a frontvonalakat Zaporizzsja és Herszon térségében.
  • Oroszország nem fogadja el a nyugati békefenntartó csapatok jelenlétét Ukrajnában.
  • Ha Kijev elutasítja a megállapodást, a háború folytatódik.

A Reuters ezt a négy pontot emeli ki exkluzívnak beharangozott cikkében, amely az ukrajnai háború befejezésének esélyeit taglalja. A lap szerint Vlagyimir Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adja át a keleti Donbasz régió egészét, mondjon le a NATO-ba való belépésről, maradjon semleges és tartsa távol a nyugati csapatokat az országból – közölték a Kreml legfelső vezetésének gondolkodásmódját jól ismerő forrás a Reuters hírügynökséggel. 

Orosz források szerint Putyin lényegében engedményeket tett a 2024 júniusában előterjesztett területi követeléseiből, amelyek szerint Kijevnek át kellett volna adnia Moszkva által Oroszország részének tartott négy tartományt: Kelet-Ukrajnában Donyeck és Luhanszk tartományokat – amelyek együtt alkotják a Donbaszt –, valamint délen Herszon és Zaporizzsja tartományokat.

Kijev ezeket a feltételeket megadásnak tekintette, és elutasította őket. Az új javaslatában az orosz elnök ragaszkodik ahhoz a követeléséhez, hogy Ukrajna teljesen vonuljon ki a Donbasz azon részeiből, amelyeket még mindig ellenőrzése alatt tart, cserébe azonban Moszkva megállítaná a jelenlegi frontvonalakat Zaporizzsja és Herszon területén.

Az Egyesült Államok becslései és nyílt forrásokból származó adatok szerint Oroszország a Donbasz területének körülbelül 88%-át, Zaporizzsja és Herszon területének pedig 73 %-át ellenőrzi. A források szerint 

Moszkva hajlandó átadni az általa ellenőrzött ukrajnai Harkiv, Szumi és Dnyipropetrovszk régiók kis részeit is egy esetleges megállapodás részeként.

Putyin továbbra is ragaszkodik korábbi követeléseihez, miszerint Ukrajna adja fel NATO-tagsági törekvéseit, és az Egyesült Államok vezette katonai szövetség jogilag kötelező érvényű ígéretet tegyen arra, hogy nem terjeszkedik tovább kelet felé, valamint korlátozza az ukrán hadsereget, és megállapodjon abban, hogy nyugati csapatok nem lesznek bevetve Ukrajnában békefenntartó erőként.

A két fél álláspontja azonban továbbra is messze áll egymástól, több mint három évvel azután, hogy Putyin 2014-ben a Krím-félsziget annektálását követően több ezer orosz katonát küldött Ukrajnába egy teljes körű invázió keretében, és az ország keleti részén elhúzódó harcok folytak az orosz támogatású szeparatisták és az ukrán katonák között.

Az ukrán külügyminisztérium nem kommentálta azonnal a javaslatokat. 

Volodimir Zelenszkij elnök többször elutasította azt az elképzelést, hogy a megállapodás részeként visszavonuljanak a nemzetközileg elismert ukrán területekről, és kijelentette, az ipari Donbasz régió erődítményként szolgál, amely visszatartja az oroszok előrenyomulását Ukrajna belsejébe.

Nyitóképünk illusztráció: Genya SAVILOV / AFP

 

