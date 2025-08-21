A Reuters tudni véli, Putyin mit követel annak fejében, hogy véget érjen a háború

Kijev ezeket a feltételeket megadásnak tekintette, és elutasította őket. Az új javaslatában az orosz elnök ragaszkodik ahhoz a követeléséhez, hogy Ukrajna teljesen vonuljon ki a Donbasz azon részeiből, amelyeket még mindig ellenőrzése alatt tart, cserébe azonban Moszkva megállítaná a jelenlegi frontvonalakat Zaporizzsja és Herszon területén.

Az Egyesült Államok becslései és nyílt forrásokból származó adatok szerint Oroszország a Donbasz területének körülbelül 88%-át, Zaporizzsja és Herszon területének pedig 73 %-át ellenőrzi. A források szerint

Moszkva hajlandó átadni az általa ellenőrzött ukrajnai Harkiv, Szumi és Dnyipropetrovszk régiók kis részeit is egy esetleges megállapodás részeként.

Putyin továbbra is ragaszkodik korábbi követeléseihez, miszerint Ukrajna adja fel NATO-tagsági törekvéseit, és az Egyesült Államok vezette katonai szövetség jogilag kötelező érvényű ígéretet tegyen arra, hogy nem terjeszkedik tovább kelet felé, valamint korlátozza az ukrán hadsereget, és megállapodjon abban, hogy nyugati csapatok nem lesznek bevetve Ukrajnában békefenntartó erőként.

A két fél álláspontja azonban továbbra is messze áll egymástól, több mint három évvel azután, hogy Putyin 2014-ben a Krím-félsziget annektálását követően több ezer orosz katonát küldött Ukrajnába egy teljes körű invázió keretében, és az ország keleti részén elhúzódó harcok folytak az orosz támogatású szeparatisták és az ukrán katonák között.

Az ukrán külügyminisztérium nem kommentálta azonnal a javaslatokat.

Volodimir Zelenszkij elnök többször elutasította azt az elképzelést, hogy a megállapodás részeként visszavonuljanak a nemzetközileg elismert ukrán területekről, és kijelentette, az ipari Donbasz régió erődítményként szolgál, amely visszatartja az oroszok előrenyomulását Ukrajna belsejébe.

Nyitóképünk illusztráció: Genya SAVILOV / AFP