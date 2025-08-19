Ft
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Donbasz Oroszország Luhanszk

Évekig tartó vérzivatar jöhet, ha nem sikerül a békekötés – ijesztő elemzés leplezte le Putyin szándékait

2025. augusztus 19. 16:17

A hírek szerint Putyin Donyeck és Luhanszk területét kérte a békéért.

2025. augusztus 19. 16:17
null

Alaszkában Putyin állítólag azt mondta Trumpnak, hogy a háború befejezésének a feltételeként Ukrajna adja át Donyeck és Luhanszk területét és felajánlotta, hogy befagyasztja a konfliktust a frontvonal többi részén. A Foreign Policy magazin ennek kapcsán átekintette, hogyan is áll az ukrán front. 

A Moszkva 2022 szeptemberében annektált négy ukrán területet (Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon) annak ellenére, hogy nem foglalta el teljes egészében ezeket a régiókat.

Ma Oroszország Ukrajna területének körülbelül egyötödét, köztük a Krím-félszigetet is ellenőrzés alatt tartja. Luhanszknak csak egy kis részét nem, Donyecknek pedig körülbelül 70 százalékát tartja megszállva. Összességében Oroszország a Donbasz régió 88 százalékát ellenőrzi.

A Zelenszkij-Trump találkozón kiraktak egy nagy Ukrajna térképet, amin a piros szakasz az oroszok által elfoglalt területeket jelzi:

Oroszország több mint egy évtizede verseng a Donbasz feletti ellenőrzésért, és ez Putyin egyik fő célja a háborúban. Amikor Oroszország 2022-ben megszállta a térséget, a Donbasz mintegy egyharmada már Moszkva által támogatott erők ellenőrzése alatt állt.

Oroszország továbbra is Donyeckre összpontosítja energiájának nagy részét. Az orosz erők azonban csak kis előrelépéseket tudnak elérni.

Ukrajna továbbra is Donyeck mintegy 25 százalékát ellenőrzi. Putyin állítólagos javaslata szerint Ukrajna önként lemondana az egész területről, beleértve az Oroszország által jelenleg nem megszállt területeket is.

Az ukrajnai frontvonalat szorosan követő Institute for the Study of War (ISW) szerint a keleti Pokrovszk város közelében elért legutóbbi előrelépések ellenére az orosz erők nem képesek gyorsan elfoglalni Donyeck többi részét. „Oroszország csak akkor tudná gyorsan elfoglalni Donyeck megyét, ha Ukrajna engedne Putyin követelésének és kivonulna a megye többi részéről” – áll az ISW legutóbbi jelentésében

A brit védelmi minisztérium is nemrég kijelentette, hogy Oroszországnak körülbelül 4,4 évbe telne, mire teljesen meghódítja a négy ukrán terület maradékát.

Ugyanakkor széles körben elfogadott vélemény, hogy Ukrajna nem képes visszaszerezni az elvesztett területeit. 

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

Összesen 63 komment

Emzeperix
2025. augusztus 19. 18:48
Azt könnyen beláthatjuk, az oroszok meg fogják szerezni ezeket a megyéket. Aki nem totálisan idióta, vagy ellenérdekelt az ezt pontosan tudja. Tényleg csak az kérdés, h mennyi időbe kerül ez. Nyilvanvaló, Zelenszkíj és az eu vezetők azt akarják, h minél több ukrán haljon meg és minél tovább szenvedjen az ukrán nép. Kérdés, h Trump és Putyin észhez tudják-e téríteni őket.
Hoked_ly
2025. augusztus 19. 18:25
-Nem csak "kis előrelépéseket tudnak elérni", hanem kímélik az Orosz egységek állományát, amit az ukroNácikról nem lehet elmondani! A hoholok nemsokára elfogynak, és akkor vége a Nyugati területeknek.
titi77
2025. augusztus 19. 18:21
már megint megy a számolgatás. pár órája meg szirszkij az AFU parancsnoka jelentette kijevnek hogy olyan súlyos a létszám hiány hogy bármikor összeomolhat a védelem a fronton. ha megtörténik ezek a böccék akkor is csak számolgatnak tovább? még ilyen hülyéket....
H3NY3_B-Oroszlan
2025. augusztus 19. 18:18
Milyen négy és fél év? Brit tudósok... Mindeközben Valóság nővérünk már az ajtón kopogtat: BÁRMELYIK PILLANATBAN ÖSSZEROPPANHAT AZ UKRÁN FRONT – mondta Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka. - A kimerült erők, az utánpótlás, a fegyver, a lőszer és az idő hiánya, plusz az orosz túlerő stratégiai vereséget vetítenek előre; a mihamarabbi béke lehet az utolsó esély Ukrajna maradékának megmentésére.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!