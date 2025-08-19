Évekig tartó vérzivatar jöhet, ha nem sikerül a békekötés – ijesztő elemzés leplezte le Putyin szándékait

Alaszkában Putyin állítólag azt mondta Trumpnak, hogy a háború befejezésének a feltételeként Ukrajna adja át Donyeck és Luhanszk területét és felajánlotta, hogy befagyasztja a konfliktust a frontvonal többi részén. A Foreign Policy magazin ennek kapcsán átekintette, hogyan is áll az ukrán front.

A Moszkva 2022 szeptemberében annektált négy ukrán területet (Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon) annak ellenére, hogy nem foglalta el teljes egészében ezeket a régiókat.

Ma Oroszország Ukrajna területének körülbelül egyötödét, köztük a Krím-félszigetet is ellenőrzés alatt tartja. Luhanszknak csak egy kis részét nem, Donyecknek pedig körülbelül 70 százalékát tartja megszállva. Összességében Oroszország a Donbasz régió 88 százalékát ellenőrzi.

A Zelenszkij-Trump találkozón kiraktak egy nagy Ukrajna térképet, amin a piros szakasz az oroszok által elfoglalt területeket jelzi:

Oroszország több mint egy évtizede verseng a Donbasz feletti ellenőrzésért, és ez Putyin egyik fő célja a háborúban. Amikor Oroszország 2022-ben megszállta a térséget, a Donbasz mintegy egyharmada már Moszkva által támogatott erők ellenőrzése alatt állt.

Oroszország továbbra is Donyeckre összpontosítja energiájának nagy részét. Az orosz erők azonban csak kis előrelépéseket tudnak elérni.

Ukrajna továbbra is Donyeck mintegy 25 százalékát ellenőrzi. Putyin állítólagos javaslata szerint Ukrajna önként lemondana az egész területről, beleértve az Oroszország által jelenleg nem megszállt területeket is.

Az ukrajnai frontvonalat szorosan követő Institute for the Study of War (ISW) szerint a keleti Pokrovszk város közelében elért legutóbbi előrelépések ellenére az orosz erők nem képesek gyorsan elfoglalni Donyeck többi részét. „Oroszország csak akkor tudná gyorsan elfoglalni Donyeck megyét, ha Ukrajna engedne Putyin követelésének és kivonulna a megye többi részéről” – áll az ISW legutóbbi jelentésében

A brit védelmi minisztérium is nemrég kijelentette, hogy Oroszországnak körülbelül 4,4 évbe telne, mire teljesen meghódítja a négy ukrán terület maradékát.

Ugyanakkor széles körben elfogadott vélemény, hogy Ukrajna nem képes visszaszerezni az elvesztett területeit.

