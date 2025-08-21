Ft
Rámutatott a miniszter, miért alkalmatlanok bármire is az Európai Bizottság vezetői

2025. augusztus 21. 17:18

„Donald Trump és az amerikai kormány nagyot nyert, gyakorlatilag megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt” – fejtette ki a vámmegállapodások kapcsán Szijjártó Péter.

2025. augusztus 21. 17:18
null

„Az európai-amerikai vámmegállapodás jó az Egyesült Államoknak és rossz Európának” – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter közösségi oldalán.

A magyar diplomácia vezetője azzal folytatta, hogy az Európai Bizottság vezetői ismételten bizonyították totális alkalmatlanságukat a tárgyalásokon:

Donald Trump és az amerikai kormány nagyot nyert, gyakorlatilag megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt”.

Újabb mélyütés az európai gazdaságnak

Az európai termékeket eddig 2-3 százalékos vám sújtotta, innentől kezdve 15 százalék fogja, míg az amerikaiak eddig 10 százalékos vámot fizettek, ezután pedig nullát fognak. „Ez remek üzlet az amerikaiaknak és egy nagyon rossz Európának” – húzta alá a miniszter.

Szijjártó azt is megjegyezte, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság „a sokadik mélyütést vitte be az európai gazdaságnak”.

„Mi arra törekszünk, hogy a lehető leginkább megkíméljük a magyar gazdaságot az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól, 

ezért folytatjuk a konzultációt a stratégiai partnervállalatokkal az ipar- és munkahelyvédelmi lépésekről” 

– ismertette a magyar kormány stratégiáját a tárcavezető.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

