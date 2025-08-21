Von der Leyen pisloghat: kiderült, mennyire vámolná meg az Egyesült Államok az EU-t – íme a részletek!

Az egyezmény legfontosabb eleme az autóipar szabályozása: az Egyesült Államok nem enged azonnali vámtétel-csökkentést az Európából importált járművekre vonatkozóan (jelenleg 27,5 százalék), hanem csak akkor mérsékli azokat 15 százalékra,

ha az EU előzetesen törvényi úton csökkenti az amerikai termékekre kivetett vámokat,

többek között ipari és mezőgazdasági termékek, mint a bivalyhús, diófélék, tejtermékek és bizonyos tengeri élelmiszerek esetében. A késedelmes bevezetés esetleg feszültséget okozhat az európai autógyártóknál, akik hónapok óta jelentős veszteségeket szenvednek a magas amerikai vámtételek miatt.

A dokumentum kitér továbbá az amerikai gyógyszerekre vonatkozó vámokra is: a 15 százalékos kulcs vonatkozik az EU legnagyobb exportjára, a gyógyszerekre, amelyeket a további, akár 200 százalékos tervezett globális vámtételek alól kímélnek.

Az EU és az USA egyaránt elkötelezte magát a további tárgyalások folytatása mellett,

beleértve az autók és kibocsátási szabványok, valamint az amerikai technológiai cégekre vonatkozó szabályozások kérdését.

A közös nyilatkozatot az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is üdvözölte, hangsúlyozva, hogy a lépés a világ legnagyobb kereskedelmi partnerségének stabilitását szolgálja. Azonban az egyezmény az európai részről fontos engedményeket is tartalmazott, és a nyilatkozat szerint a kereskedelmi rendszer

„méltányosabbá tétele” mellett további hosszú távú tárgyalások várhatók,

amelyek a digitális szabályozások és a beruházások részleteit érinthetik.