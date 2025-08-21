Szakértő a kereskedelmi és vámegyezményről: „USA–EU: 15–0, ez egyetlen sportágban sem uniós győzelem”

Eközben Washington az EU-ból érkező termékekre általános 15 százalékos tarifát vezet be. Szerinte az eredmény magáért beszél:

USA–EU: 15–0, ez egyetlen sportágban sem uniós győzelem.”

Azt is hozzátette, hogy mások legalább – több-kevesebb sikerrel ugyan, de – alkudtak, próbálták védeni a pozícióikat:

Japán 15,

Izrael 17,

az Egyesült Királyság pedig 10 százalékra vitte le az eredetileg sokkal magasabb sarcot.

Felhívta a figyelmet arra, hogyha megnézzük azt a 90 országot, amelyekkel szemben érvénybe léptek az új amerikai vámtételek, azt láthatjuk, hogy aki képes volt érdemi alkut kötni az Egyesült Államokkal, az 10 százalékos tarifával néz szembe.

„A 15 százalékot már a renitensek, a vesztesek és a büntetni rendeltek vámtétele.”

Szerinte, amit most Brüsszel letett az asztalra, az inkább azokhoz a kereskedelmi megállapodásokhoz hasonlít, amilyeneket a XIX. században az európai nagyhatalmak kötöttek Kínával és az Oszmán Birodalommal, akiknek így két dolog jutott osztályrészül: