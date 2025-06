„Ez az ország a század közepéig sem fogja ledolgozni a hátrányait” – energiajogász az ukrán EU-csatlakozásról

A megújuló energiák – főként a napenergia – termelése időjárásfüggő, és a hálózat a csordultig megtelt: a rendszer üzemeltetése gyakran a képességei határán táncol. Tóth Máté úgy véli:

Spanyolország csak az első etapja volt ennek, sok ilyenre készülhet még Európa. A villamosenergia-hálózat szoros összekapcsoltsága miatt pedig senki sem tudja teljesen kivonni magát.”

A krízis idején a spanyol hálózat frekvenciája 49,85 HZ-re zuhant. Az energiajogász szerint „még 2 Hz kellett volna, és az egész európai hálózat összeomlik”. Az általános helyzeten az sem javít, hogy a piaci árakat manipuláló spekulánsok miatt „rángatják a termelést, tovább növelve az instabilitást”.

„Az esztelen zöldítés pontosan a spanyolországi-típusú áramszünetekhez vezet”

– mutatott rá egyértelműen a szakértő, aki szerint egy további kockázati elem is Damoklész kardjaként lebeg Európa felett.

Ukrajnával csak a bajt varrjuk magunkhoz

A 2030-ra, illetve már 2027-re is előrevetített ukrán EU-csatlakozás Tóth Máté szerint energetikai szempontból is megrengetné a kontinenst: „Ukrajna távhő- és földgázellátása teljesen romokban van, az áramhálózat pedig óriási frekvencia- és feszültségingadozással küzd, tehát már most is Európára szorul. Magyarországról vásárol feldolgozott olajtermékeket, a magyar hálózati csatlakozáson keresztül kapja az áramot és Beregdarócnál, illetve Nagykaposnál a földgázt.” Arra a kevésbé közismert tényre is emlékeztetett, hogy

„Ukrajnát politikai okból még 2022 nyarán összekötötték az európai áramhálózattal, így az ország hálózati problémája már mindannyiunk problémája”.

Azonban létezik még ennél is rosszabb forgatókönyv:

Az igazi baj akkor jönne, ha a közös piacra is bekerülne, az összes ellátási és támogatási nyavalyájával. Merthogy csak ilyenje van, előnye viszont nincs.”

Forrás: Facebook

Tóth Máté szerint a háborúban álló ország „GDP-je fele annak a Szerbiáénak, akit viszont 20 éve nem enged csatlakozni az EU”. „Ukrajna nettó csődben van, a külföldi jegyzésű államkötvényei a BlackRock és az Amundi befektetési alapok tulajdonában vannak” – hívta fel a figyelmet a szakértő, aki nem tartja reálisnak a brüsszeli céldátumokat:

Ez az ország alkalmatlan az uniós csatlakozásra, nemcsak 2030-ig, de a század közepéig sem fogja ledolgozni a hátrányait.”

A magyar kormányzati aggodalmakat, amelyek szerint az ukrán csatlakozással két-háromszorosára is nőhetnek a hazai rezsiterhek, optimistának minősítette:

„Ukrajna eleve egy pénznyelő, de az Oroszország ellen épp elfogadni tervezett teljes energiaembargó az orosz forrásokra újabb évi 800 milliárd forint éves átállási költségnél is nagyobb extra terhet jelenthet hazánknak. Ezzel párosulva válik életveszélyessé Európa Ukrajna-politikája a hazai rezsivédelmi rendszerre, azt gyakorlatilag kivégezné mindez.”