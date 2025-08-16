Ft
Washington Ukrajna szövetség garancia

A Trump–Putyin találkozó előtt dobták be: így védenék meg Ukrajnát

2025. augusztus 16. 15:40

Kijev hivatalosan nem léphetne be a NATO-ba, de Amerika és szövetségesei közösen reagálnának egy újabb orosz támadásra.

2025. augusztus 16. 15:40
null

Az alaszkai Trump–Putyin találkozót megelőzően az Egyesült Államok NATO-szerű biztonsági garanciát ajánlott Ukrajnának egy lehetséges békemegállapodás esetére – írta a Telegraph

A javaslat értelmében Kijev ugyan hivatalosan nem csatlakozott volna a katonai szövetséghez, de az USA és európai szövetségesei vállalták volna, hogy egy jövőbeni orosz támadás esetén közösen reagálnak, az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkelyéhez hasonlóan.

A terv különös súlyt kapott, mivel Vlagyimir Putyin éppen Ukrajna NATO-csatlakozási törekvéseit nevezte a háború egyik fő okának. Donald Trump már korábban világossá tette: Ukrajna nem lesz tagja a szövetségnek, ugyanakkor a garanciarendszer révén mégis biztonsági védőernyőt kapna.

Európai vezetők a csúcs utáni napokban hangsúlyozták: Oroszország nem akadályozhatja meg, hogy Ukrajna hosszú távon csatlakozzon a NATO-hoz vagy az Európai Unióhoz.

Nyitókép: Fabian Sommer/AFP

trokadero
2025. augusztus 16. 16:07
Próbálkoznak .próbálkoznak,mint a kis kutya a nagykutya meg......hódításával na .De nem fog menni.....
Korrupt Kornél
2025. augusztus 16. 16:06
De, megakadályozhatja! Meg kellene már érteni ennek a sok brüsszeli baromnak!
euphorbiapulcherrima
2025. augusztus 16. 16:01
Fából vaskarika.És azt ki garantálja, hogy Zselé nem támad a szomszédaira, ha azok nem akarnak védelmi pénzt fizetni.
Boruss Demeter
2025. augusztus 16. 15:58
"A javaslat értelmében Kijev ugyan hivatalosan nem csatlakozott volna a katonai szövetséghez, de az USA és európai szövetségesei vállalták volna, hogy egy jövőbeni orosz támadás esetén közösen reagálnak, az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkelyéhez hasonlóan." Kötve hiszem, hogy épp tegnap csaptak volna a homlokukra, hogy hát végre megvan a megoldás. Azt hiszem nem volt érdek a háború lezárása, most azonban, hogy az Amerika vezetés változott, és nem elköltelezett a háború folytatása mellett, ők is kénytelenek visszavenni,
