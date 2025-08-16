A Trump–Putyin találkozó előtt dobták be: így védenék meg Ukrajnát

Az alaszkai Trump–Putyin találkozót megelőzően az Egyesült Államok NATO-szerű biztonsági garanciát ajánlott Ukrajnának egy lehetséges békemegállapodás esetére – írta a Telegraph.

A javaslat értelmében Kijev ugyan hivatalosan nem csatlakozott volna a katonai szövetséghez, de az USA és európai szövetségesei vállalták volna, hogy egy jövőbeni orosz támadás esetén közösen reagálnak, az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkelyéhez hasonlóan.

A terv különös súlyt kapott, mivel Vlagyimir Putyin éppen Ukrajna NATO-csatlakozási törekvéseit nevezte a háború egyik fő okának. Donald Trump már korábban világossá tette: Ukrajna nem lesz tagja a szövetségnek, ugyanakkor a garanciarendszer révén mégis biztonsági védőernyőt kapna.

Európai vezetők a csúcs utáni napokban hangsúlyozták: Oroszország nem akadályozhatja meg, hogy Ukrajna hosszú távon csatlakozzon a NATO-hoz vagy az Európai Unióhoz.