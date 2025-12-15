Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
elon musk forbes vagyon donald trump

Elon Musk lett az első ember a világon, akinek a vagyona átlépte a 600 milliárd dollárt

2025. december 15. 22:45

Azonban erről nem szólnak a napi hírek, amelyek 9 hónappal ezelőtt még merőben az ellenkezőjét próbálták állítani. Ez most éppen nem illik a narratívába...

2025. december 15. 22:45
null
Bendarzsevszkij Anton
Bendarzsevszkij Anton
Facebook

„Narratívák harca: emlékszünk még arra, amikor nem egészen 8-9 hónappal ezelőtt a sajtó tele volt az arról szóló hírekről, hogy miután Elon Musk beállt Donald Trump mögé, szerepelt vállalt a DOGE-ban, és nyilvánosan is támogatta a republikánusok konzervatív politikáját, annak mekkora hatása volt Muskra és az általa vezetett Teslára? Szerintem akkor nem telt el nap, hogy nem számoltak volna be arról, hogyan rongálják Amerikában a Teslákat Musk miatt, és nem írtak volna arról, hogy Tesla majdnem hogy a csőd szélére került (ami akkor sem volt igaz).

A mai napon a Forbes számításai szerint Elon Musk – aki nem hogy veszített volna a vagyonából, hanem továbbra is a világ leggazdagabb embere – szóval ez az Elon Musk lett az első ember a világon, akinek a vagyona átlépte a 600 milliárd dollárt (!).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

Az általa vezetett Tesla részvényeinek az értéke pedig a korábbi áprilisi 221 dolláros arról ma éppen átlépte a 475 dollárt.

Azonban erről nem szólnak a napi hírek, amelyek 9 hónappal ezelőtt még merőben az ellenkezőjét próbálták állítani. Ez most éppen nem illik a narratívába...”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!