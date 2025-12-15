„Narratívák harca: emlékszünk még arra, amikor nem egészen 8-9 hónappal ezelőtt a sajtó tele volt az arról szóló hírekről, hogy miután Elon Musk beállt Donald Trump mögé, szerepelt vállalt a DOGE-ban, és nyilvánosan is támogatta a republikánusok konzervatív politikáját, annak mekkora hatása volt Muskra és az általa vezetett Teslára? Szerintem akkor nem telt el nap, hogy nem számoltak volna be arról, hogyan rongálják Amerikában a Teslákat Musk miatt, és nem írtak volna arról, hogy Tesla majdnem hogy a csőd szélére került (ami akkor sem volt igaz).

A mai napon a Forbes számításai szerint Elon Musk – aki nem hogy veszített volna a vagyonából, hanem továbbra is a világ leggazdagabb embere – szóval ez az Elon Musk lett az első ember a világon, akinek a vagyona átlépte a 600 milliárd dollárt (!).