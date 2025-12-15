Biztonságpolitikai szakértő: voltak előzményei a sydney-i terrortámadásnak

Sokkoló: brutális terrortámadás történt Ausztrália legnépszerűbb tengerpartján – legalább 10 ember meghalt (VIDEÓ)
Két feketébe öltözött férfi nyitott tüzet.
Tarjányi Péter arra figyelmeztetett, hogy a terrorszervezeteket nem lehet katonai erővel legyőzni.
A tizenhat halálos áldozattal járó vasárnapi, sydney-i terrortámadásról beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő.
A lövöldözést, amelynek apa és fia volt az elkövetője, a város híres strandján, a Bondi Beachen hajtották végre, ahol éppen Hanuka-ünnepséget tartottak több ezer résztvevővel. A támadásnak két magyar áldozata is volt.
Tarjányi Péter szerint az, hogy ezt a terrorcselekményt Ausztráliában követték el azt jelenti, hogy a terrorizmus az egész bolygó területén jelen van,
valójában bárhol bekövetkezhet egy ilyen támadás.
A szakértő külön kitért arra a szír férfire, aki lefegyverezte az egyik támadót és aki tettévek nagyon sok ember életét megmentette.
Tarjányi kiemelte azt is, hogy a támadásnak volt előzménye, hiszen a Hamász 2023-as támadása óta egyre több antiszemita megnyilvánulást lehetett felfedezni Ausztráliában. Változott a hangulat az országban.
A szakértő egyetértett abban, hogy hibáztak a hatóságok, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy terrorelhárítási szempontból nehéz eldönteni, hogy hol van az a radikalizálódási, aktivizálódási pillanat, ahol már jelez a rendszer és közbe kell lépniük a hatóságoknak.
Tarjányi félrevezetőnek nevezte azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy legyőzték az Iszlám Államot vagy a Hezbollahot vagy a Hamászt.
Terrorszervezetet ugyanis katonai erővel nem lehet legyőzni
– mondta Tarjányi, aki szerint csak a politikai megoldás lehet célravezető ezekben a konfliktusokban.