Biztonságpolitikai szakértő: voltak előzményei a sydney-i terrortámadásnak

Tarjányi kiemelte azt is, hogy a támadásnak volt előzménye, hiszen a Hamász 2023-as támadása óta egyre több antiszemita megnyilvánulást lehetett felfedezni Ausztráliában. Változott a hangulat az országban.

A szakértő egyetértett abban, hogy hibáztak a hatóságok, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy terrorelhárítási szempontból nehéz eldönteni, hogy hol van az a radikalizálódási, aktivizálódási pillanat, ahol már jelez a rendszer és közbe kell lépniük a hatóságoknak.

Tarjányi félrevezetőnek nevezte azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy legyőzték az Iszlám Államot vagy a Hezbollahot vagy a Hamászt.