Sydney Tarjányi Péter terrortámadás

Biztonságpolitikai szakértő: voltak előzményei a sydney-i terrortámadásnak

2025. december 15. 22:52

Tarjányi Péter arra figyelmeztetett, hogy a terrorszervezeteket nem lehet katonai erővel legyőzni.

2025. december 15. 22:52
null

A tizenhat halálos áldozattal járó vasárnapi, sydney-i terrortámadásról beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. 

A lövöldözést, amelynek apa és fia volt az elkövetője, a város híres strandján, a Bondi Beachen hajtották végre, ahol éppen Hanuka-ünnepséget tartottak több ezer résztvevővel. A támadásnak két magyar áldozata is volt

 Tarjányi Péter szerint az, hogy ezt a terrorcselekményt Ausztráliában követték el azt jelenti, hogy a terrorizmus az egész bolygó területén jelen van, 

valójában bárhol bekövetkezhet egy ilyen támadás.

A szakértő külön kitért arra a szír férfire, aki lefegyverezte az egyik támadót és aki tettévek nagyon sok ember életét megmentette. 

Tarjányi kiemelte azt is, hogy a támadásnak volt előzménye, hiszen a Hamász 2023-as támadása óta egyre több antiszemita megnyilvánulást lehetett felfedezni Ausztráliában. Változott a hangulat az országban. 

A szakértő egyetértett abban, hogy hibáztak a hatóságok, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy terrorelhárítási szempontból nehéz eldönteni, hogy hol van az a radikalizálódási, aktivizálódási pillanat, ahol már jelez a rendszer és közbe kell lépniük a hatóságoknak.

Tarjányi félrevezetőnek nevezte azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy legyőzték az Iszlám Államot vagy a Hezbollahot vagy a Hamászt.

Terrorszervezetet ugyanis katonai erővel nem lehet legyőzni 

– mondta Tarjányi, aki szerint csak a politikai megoldás lehet célravezető ezekben a konfliktusokban. 

Az adást itt nézheti meg:


 

