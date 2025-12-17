Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
oknyomozás faktum Brüsszel Tarjányi Péter

Valóban döntött már az EU Tanácsa a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának történő felhasználásáról?

2025. december 17. 11:38

Mindezek fényében érdemes külön megvizsgálni, mit hagy ki Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a Facebook-bejegyzéséből, amikor az uniós döntés következményeiről ír.

2025. december 17. 11:38
null
Sugár Kristóf
Faktum

„Az Európai Unió napokban meghozott döntése az orosz állami vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról a magyar sajtó egy részében úgy jelent meg, mintha Ukrajna már biztosan hozzájutna ezekhez az összegekhez az újjáépítés finanszírozására. Ezt az értelmezést erősítette Tarjányi Péter biztonságpolitikai elemző álláspontja is, amelyre az Index is hivatkozott, hangsúlyozva: az EU a döntést gyorsított eljárásban, a magyar vétó lehetőségének kiiktatásával hozta meg, hogy megőrizze befolyását az ukrajnai békefolyamatban. A következtetés azonban korántsem ilyen egyértelmű: a befagyasztás nem azonos az elkobzással, és egyelőre sem jogi, sem politikai értelemben nem tekinthető eldöntöttnek, hogy az érintett vagyon valóban Ukrajna rendelkezésére áll-e majd.

A döntés értelmezését tovább árnyalja, hogy az Európai Unión belül 27 tagállamból mindössze hét jelezte eddig nyíltan, hogy támogatná a befagyasztott orosz állami vagyon érdemi részének Ukrajna újjáépítésére való felhasználását – ez kevesebb mint az uniós tagállamok egyharmada. Ez az arány önmagában is jelzi, mennyire távol van az EU az egységes állásponttól: a támogatás jelenleg elsősorban politikai nyilatkozatok szintjén létezik, ami nemcsak kisebbségi álláspont, de messze van attól a konszenzustól, amely nélkül ilyen horderejű lépés jogilag végrehajtható lehetne. Ráadásul a befagyasztott vagyon jövőjéről nem a Bizottság vagy egy informális politikai kör, hanem az Európai Unió Tanácsa hivatott dönteni, ahol a kül- és szankciós politika területén a tagállamok kulcsszerepe és politikai súlya megkerülhetetlen, ami tovább csökkenti annak esélyét, hogy rövid távon konszenzus szülessen az eszközök Ukrajnának való átadásáról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron

Mindezek fényében érdemes külön megvizsgálni, mit hagy ki Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a Facebook-bejegyzéséből, amikor az uniós döntés következményeiről ír.

Nyitókép: képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gasztronauta
2025. december 17. 12:34
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő ????? Mióta?
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2025. december 17. 12:00 Szerkesztve
Én, mint nemszakertő annyit szeretnék csak megjegyezni, hogy Ursula és bandája még egyetlenegy idióta nemzetromboló gazdaságpolitikai döntését sem másította meg. Nincs miben reménykedni, nem győzhet a józan ész ott, ahol nincs.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 17. 11:42
Ez Tarjányi nevű balfasz mikor lett szakértő?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!