Brüsszeli kudarc fenyeget: Oroszország és Amerika is nyomást gyakorol

Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Friedrich Merz német kancellár, aki szerint az Európai Unió „évekre, de akár hosszabb időre is súlyosan megsérülhet”, ha a tagállamok nem tudnak megállapodni egy több száz milliárd eurós hitelről Ukrajna megsegítésére – aggódik a Politico.

A csütörtöki brüsszeli EU-csúcs előtt Merz úgy fogalmazott: