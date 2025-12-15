Brüsszeli kudarc fenyeget: Oroszország és Amerika is nyomást gyakorol

Itt az öt legerősebb mondat Orbán Viktor Mandinernek adott interjújából
A miniszterelnök beszélt a nemzetközi helyzet változásáról, az orosz-ukrán háborúról, a kampányról és a Szőlő utcai ügyről is.
A németek már rémeket látnak.
Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Friedrich Merz német kancellár, aki szerint az Európai Unió „évekre, de akár hosszabb időre is súlyosan megsérülhet”, ha a tagállamok nem tudnak megállapodni egy több száz milliárd eurós hitelről Ukrajna megsegítésére – aggódik a Politico.
A csütörtöki brüsszeli EU-csúcs előtt Merz úgy fogalmazott:
a kudarc azt bizonyítaná, hogy az unió képtelen egységesen fellépni saját politikai rendjének védelmében egy történelmi jelentőségű pillanatban.
A terv lényege, hogy az EU a befagyasztott orosz jegybanki vagyonra – mintegy 210 milliárd euróra, döntően Belgiumban – alapozva nyújtana életmentő hitelt Kijevnek.
A kérdés középpontjában az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák állnak, miközben Berlinben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amerikai küldöttek és európai vezetők közösen tárgyalnak a háború lezárásának lehetőségeiről.
A feszültséget tovább növelte, hogy Zelenszkij berlini látogatásával egy időben rejtélyes áramszünet bénította meg a német Bundestagot, amelynek okát – a kibertámadás lehetőségét sem kizárva – egyelőre nem sikerült tisztázni.
A kilátásokat tovább rontja, hogy több tagállam:
köztük Belgium, Olaszország, Bulgária, Málta, Magyarország, Szlovákia, valamint újabban Csehország – nyíltan ellenzi a tervet.
Bár jogilag nem szükséges az egyhangúság, az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas szerint Belgium megkerülése politikailag rendkívül nehéz lenne, mivel az eszközök túlnyomó része ott található. „Ez a legéletszerűbb megoldás Ukrajna finanszírozására – de egyre nehezebb keresztülvinni” – fogalmazott.
Nyitókép: HALIL SAGIRKAYA / AFP