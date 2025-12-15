Ft
12. 16.
kedd
brüsszeli friedrich merz európai unió amerika eu ukrajna oroszország

Brüsszeli kudarc fenyeget: Oroszország és Amerika is nyomást gyakorol

2025. december 15. 22:02

A németek már rémeket látnak.

2025. december 15. 22:02
null

Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Friedrich Merz német kancellár, aki szerint az Európai Unió „évekre, de akár hosszabb időre is súlyosan megsérülhet”, ha a tagállamok nem tudnak megállapodni egy több száz milliárd eurós hitelről Ukrajna megsegítésére – aggódik a Politico

A csütörtöki brüsszeli EU-csúcs előtt Merz úgy fogalmazott:

 a kudarc azt bizonyítaná, hogy az unió képtelen egységesen fellépni saját politikai rendjének védelmében egy történelmi jelentőségű pillanatban.

A terv lényege, hogy az EU a befagyasztott orosz jegybanki vagyonra – mintegy 210 milliárd euróra, döntően Belgiumban – alapozva nyújtana életmentő hitelt Kijevnek. 

A kérdés középpontjában az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák állnak, miközben Berlinben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amerikai küldöttek és európai vezetők közösen tárgyalnak a háború lezárásának lehetőségeiről. 

A feszültséget tovább növelte, hogy Zelenszkij berlini látogatásával egy időben rejtélyes áramszünet bénította meg a német Bundestagot, amelynek okát – a kibertámadás lehetőségét sem kizárva – egyelőre nem sikerült tisztázni.

A kilátásokat tovább rontja, hogy több tagállam:

köztük Belgium, Olaszország, Bulgária, Málta, Magyarország, Szlovákia, valamint újabban Csehország  – nyíltan ellenzi a tervet. 

Bár jogilag nem szükséges az egyhangúság, az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas szerint Belgium megkerülése politikailag rendkívül nehéz lenne, mivel az eszközök túlnyomó része ott található. „Ez a legéletszerűbb megoldás Ukrajna finanszírozására – de egyre nehezebb keresztülvinni” – fogalmazott.

Nyitókép: HALIL SAGIRKAYA / AFP

h040183
2025. december 15. 23:56
És mégis melyik konfliktusban volt utoljára egységes Európa, ami túlmutatott a gazdasági érdeken?
libsinyomor
2025. december 15. 22:58
..HUXIT...!!!
Treeoflife
2025. december 15. 22:56
" ... a kudarc azt bizonyítaná, hogy az unió képtelen egységesen fellépni saját politikai rendjének védelmében egy történelmi jelentőségű pillanatban." A saját politikai rendjének védelme érdekében? A túrót ...! A saját korrupt jövedelmük érdekében...! A tagállamok szavazóit is megkérdezték? Mivel az tagállamok érdekében kellene, hogy döntéseket hozzanak, és nem egy EU-n kívüli állam támogatásáért. Éppen ideje lenne, hogy eltakarodjanak, és semmilyen döntést ne hozzanak, főként saját érdekek alapján a teljes EU eladósításáról vagy a gazdasági tönkretételéről. Hazug korrupt disznók gyülekezete.
