Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner interjú Orbán Viktor

Itt az öt legerősebb mondat Orbán Viktor Mandinernek adott interjújából

2025. december 15. 17:13

A miniszterelnök beszélt a nemzetközi helyzet változásáról, az orosz-ukrán háborúról, a kampányról és a Szőlő utcai ügyről is.

2025. december 15. 17:13
null

A decemberi interjúdömpingben a hétvégén a Mandinernek nyilatkozott először Orbán Viktor miniszterelnök, aki értékelve az év eseményeit, kitért a kül- és belpolitikai kérdésekre egyaránt. Ezek közül emeltünk ki öt témát, illetve fontos gondolatot, ami elhangzott a miniszterelnöki interjúban. 

A kormányfő először is visszautalva az év kezdetére emlékeztetett, hogy januárban lépett hivatalba az USA régi-új elnöke Donald Trump, amely gyökeres változást jelentett az egész világ számára. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Trump hivatalba lépése nem csak szimbolikusan, hanem valóságosan is lezárt egy korszakot, és kezd kibontakozni egy új. 

A kormányfő beszélt a rezsiköltségekről is, hangsúlyozva, hogy egyre nehezedik az élet, de a magyarok ebből ki tudnak maradni a rezsivédelem révén. Ennek hiányában „azonnal alacsonyabb életszínvonal kopogtatna be az ajtón”, ezért kell az államnak beavatkozni, amivel viszont a baloldaliak soha nem értenek egyet.

A vérlázító tiszás mondat, miszerint a magyar ember nem tanul meg spórolni, az igazi régi libsi-bolsi felsőbbrendűségi tudatból jön

– fogalmazott.

Orbán Viktor természetesen szót ejtett a befagyasztott orosz vagyon sorsáról, amelyről hazánkat megkerülve döntetének az Európai Unióban. 

Arra figyelmeztetett: 

Ezt a vagyont hamarosan lefoglalják, és fel akarják használni az ukránok finanszírozására – ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez hadüzenet. Ne értsük félre, ne becsüljük alá!

A miniszterelnök a közvélemény-kutatásokról, a Fidesznek kedvező elmozdulásokról is kifejtette a véleményét, kitérve a fontos időzítésre. 

Ezzel kapcsolatban azt mondta:

 a balosok mindig időben előttünk rendezik össze a mozgásukat, és tudnak egy irányba beszélni, így kialakul egy képzet, miszerint ők erősek, mi meg gyengék vagyunk. Aztán mindig mi nyerünk.

Végül szóba került a Szőlő utcai botrány ügye is, amelyről a kormányfő elmondta, hogy felzaklatta őket, ami láttak, azaz hogy egy nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogva tartó nevelő úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan, sőt bűncselekményt valósított meg. 

Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, amit láttunk

– szögezte le a miniszterelnök. 
 

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 15. 17:22
nagyon jol elmagyarazza mi tortenik Bruszelben
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!