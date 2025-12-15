Berlinben aláírták az európai vezetők, amiről nem akartunk hallani: magyar katonákat is küldenének Ukrajnába

valamint az európai uniós központi intézmények vezetőinek közös nyilatkozatában.

A dokumentumban kiemelik, hogy egyetértés volt az európai országok, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Az aláírók egyben felsorolták azokat a további pontokat is, amelyekben egyetértés van, így például azt, hogy az ukrán hadsereg létszámát 800 ezer főben maximálnák. Mindemellett „az Egyesült Államok vezetésével egy mechanizmust alakítanának ki a tűzszünet ellenőrzésére és hitelesítésére” nemzetközi részvétellel. Ezzel időben előre tudnának figyelmeztetni Oroszország lehetséges támadásaira és vissza tudnák követni a tűzszünet esetleges megsértéseit.

A közös nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy

az Egyesült Államok és az európai vezetők határozottan támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Rögzítették: Ukrajna jövője egy független, szuverén és prosperáló államként képzelhető el, amelynek helye Európában van. A területi kérdésekről kizárólag az ukrán nép dönthet, megfelelő biztonsági garanciák mellett. A vezetők egyértelművé tették azt is, hogy a béke feltételeiről szóló végső megállapodásig minden kérdés nyitott, ugyanakkor Oroszországon a sor, hogy valódi készséget mutasson a tűzszünetre és a tartós békére.