Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
putyin zelenszkij front narratíva orosz

Két fotó – két narratíva-építés

2025. december 15. 22:20

A célközönség ünnepel, sok tízmillió ember számára ott a „fasizmus ellen küzdő amerikai hős.”

2025. december 15. 22:20
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Két fotó – két narratíva-építés.

Az első Zelenszkij Kupjanszkban szelfizik. Ugye Kupjanszkot az orosz vezérkar szerint bevették – voltaképpen nem, a teljes városra ez nem volt igaz egy percig sem – most viszont Geraszimovot és magát Putyint cáfolja  Zelenszkij – ráadásul megmutatja mennyire kemény és bátor. Hasonló dolgokat orosz oldalon Prigozsin csinált csak (Bahmutban és Soledarban), Putyin vezetgetett egyet Mariupolban, de akkor már messze volt a front.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Most persze jön a vita, hogy valódi-e a fotó, mikor készült, stb. Felesleges erről vitázni – mert a narratíva a lényeg, és sok tízmillió ember magáévá teszi Ukrajnában és azon is túl. 

Az, hogy az Zelenszkijjel nem szimpatizálók mit gondolnak, nem érdekes, nem ők a célközönség. A célközönség ünnepel.

A másik fotón Michael Alexander Gloss donyecki szobra , a CIA digitális fejlesztésekért felelős igazgatóhelyettesének a 21 éves fia  az orosz hadsereg oldalán halt meg 2024 áprilisában.  Mentális problémákkal küzdött, és amikor állítólag meghasonlott hazájával a gázai háború miatt Oroszországba ment.

Hogy miért jelentkezett a hadseregbe, ellentmondó narratívák vannak, de mindegy – az hogy fejben nem stabil nem akadályozta meg az oroszokat, hogy kihasználják. És most itt a szobor. 

Az, hogy a Moszkvával nem szimpatizálók mit gondolnak erről (immorális), nem érdekes, nem ők a célközönség. A célközönség ünnepel, sok tízmillió ember számára ott a »fasizmus ellen küzdő amerikai hős«.

A végeredmény szempontjából egyébként egyik sem jelent túl sokat. Mert az a harci cselekmények döntik el a fronton, nem egy-egy jó narratíva.”

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
remi
2025. december 15. 23:21
A hohol demkó legalább hohol forrásokban utánanézhetett volna, mert azok is megírták (levideózták) hogy a kokainmeghajtású zöldpólós kobold videója hamis. 2 hohol katonanőnek egész kicsi híján az életébe is került, van róla videó, ők maguk csinálták. De ugye mit várjon az ember a hohol demkótól.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!