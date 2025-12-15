Rendkívüli: Putyin rábólintott Ukrajna EU-s csatlakozására, Trump a legfontosabb telefonra készül a háború lezárásáról
Véget értek az ukrán–amerikai béketárgyalások Berlinben.
A célközönség ünnepel, sok tízmillió ember számára ott a „fasizmus ellen küzdő amerikai hős.”
„Két fotó – két narratíva-építés.
Az első Zelenszkij Kupjanszkban szelfizik. Ugye Kupjanszkot az orosz vezérkar szerint bevették – voltaképpen nem, a teljes városra ez nem volt igaz egy percig sem – most viszont Geraszimovot és magát Putyint cáfolja Zelenszkij – ráadásul megmutatja mennyire kemény és bátor. Hasonló dolgokat orosz oldalon Prigozsin csinált csak (Bahmutban és Soledarban), Putyin vezetgetett egyet Mariupolban, de akkor már messze volt a front.
Most persze jön a vita, hogy valódi-e a fotó, mikor készült, stb. Felesleges erről vitázni – mert a narratíva a lényeg, és sok tízmillió ember magáévá teszi Ukrajnában és azon is túl.
Az, hogy az Zelenszkijjel nem szimpatizálók mit gondolnak, nem érdekes, nem ők a célközönség. A célközönség ünnepel.
A másik fotón Michael Alexander Gloss donyecki szobra , a CIA digitális fejlesztésekért felelős igazgatóhelyettesének a 21 éves fia az orosz hadsereg oldalán halt meg 2024 áprilisában. Mentális problémákkal küzdött, és amikor állítólag meghasonlott hazájával a gázai háború miatt Oroszországba ment.
Hogy miért jelentkezett a hadseregbe, ellentmondó narratívák vannak, de mindegy – az hogy fejben nem stabil nem akadályozta meg az oroszokat, hogy kihasználják. És most itt a szobor.
Az, hogy a Moszkvával nem szimpatizálók mit gondolnak erről (immorális), nem érdekes, nem ők a célközönség. A célközönség ünnepel, sok tízmillió ember számára ott a »fasizmus ellen küzdő amerikai hős«.
A végeredmény szempontjából egyébként egyik sem jelent túl sokat. Mert az a harci cselekmények döntik el a fronton, nem egy-egy jó narratíva.”
