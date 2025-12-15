Az, hogy az Zelenszkijjel nem szimpatizálók mit gondolnak, nem érdekes, nem ők a célközönség. A célközönség ünnepel.

A másik fotón Michael Alexander Gloss donyecki szobra , a CIA digitális fejlesztésekért felelős igazgatóhelyettesének a 21 éves fia az orosz hadsereg oldalán halt meg 2024 áprilisában. Mentális problémákkal küzdött, és amikor állítólag meghasonlott hazájával a gázai háború miatt Oroszországba ment.

Hogy miért jelentkezett a hadseregbe, ellentmondó narratívák vannak, de mindegy – az hogy fejben nem stabil nem akadályozta meg az oroszokat, hogy kihasználják. És most itt a szobor.

Az, hogy a Moszkvával nem szimpatizálók mit gondolnak erről (immorális), nem érdekes, nem ők a célközönség. A célközönség ünnepel, sok tízmillió ember számára ott a »fasizmus ellen küzdő amerikai hős«.

A végeredmény szempontjából egyébként egyik sem jelent túl sokat. Mert az a harci cselekmények döntik el a fronton, nem egy-egy jó narratíva.”