Nagy csata van készülőben: kulcsfontosságú részletek derültek ki Orbán Viktor brüsszeli útjáról (VIDEÓ)

Új videóval jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki elárulta, hogy kedden Brüsszelbe utazik, ahol nagy csata várható. A kormányfő beszámolt arról is, hogy az ilyen utakra általában a felesége vagy valamelyik lánya szokott összepakolni helyette, és elmondta, miket visz magával.

„A golyóstollamat. Elég az. A többi itt van a sisakban. (...) Több nap, kell tiszta ing, neszeszer, zoknik, atléták. Amikor nagy csata van, akkor jó, ha valaki velem van, leginkább a feleségem, és mikor reggel nekiindulok, akkor még megigazítja a nyakkendőmet, és útnak indít” – mondta Orbán Viktor.