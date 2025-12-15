Ft
Nagy csata van készülőben: kulcsfontosságú részletek derültek ki Orbán Viktor brüsszeli útjáról (VIDEÓ)

2025. december 15. 21:40

„Pakolás, holnap irány Brüsszel” – írta a kormányfő.

2025. december 15. 21:40
null

Új videóval jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki elárulta, hogy kedden Brüsszelbe utazik, ahol nagy csata várható. A kormányfő beszámolt arról is, hogy az ilyen utakra általában a felesége vagy valamelyik lánya szokott összepakolni helyette, és elmondta, miket visz magával.

„A golyóstollamat. Elég az. A többi itt van a sisakban. (...) Több nap, kell tiszta ing, neszeszer, zoknik, atléták. Amikor nagy csata van, akkor jó, ha valaki velem van, leginkább a feleségem, és mikor reggel nekiindulok, akkor még megigazítja a nyakkendőmet, és útnak indít” – mondta Orbán Viktor.

„De úgy látom, most nagy a karácsonyi forgatag, sok unokát most magamnak kell megoldani. De vannak agglegény-erényeim is, meg fogok bírkózni ezzel a helyzettel” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

