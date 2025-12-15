Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
makovecz imre építész magyar feltámadás orbán viktor

Vitán felül, ihlet szárnyán: az „Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90” című kiállításról

2025. december 15. 20:58

A Műcsarnokban február 1-jéig látható kiállítás nem csupán az építész születésének méltó ünneplése, de bennünk is képes összekötni az eget a földdel.

2025. december 15. 20:58
null
Farkas Anita

Makovecz Imre imponáló bátorsággal, intellektussal és energiával szállt szembe a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években regnáló, a magyar identitást és a magyar falut felszámoló politikai hatalommal és annak kulturális főáramával – mondta Szegő György, a Műcsarnok jubileumi Makovecz-tárlatának ünnepélyes megnyitóján. Az intézmény művészeti vezetője nem a levegőbe beszélt, hiszen Makovecz-tanítványként sok évtizeden át testközelből figyelhette, hogy a ma ünnepelt építész környezetszemlélete, gondolkodása és hite hogyan vált nemcsak magyar, de globálisan is érvényes példává. „Makovecz Imre nem világképet, hanem világszemléletet hagyott ránk” – fogalmazott ugyanezen a megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök. A Műcsarnok igazgatójához hasonlatosan nem az impozáns építészeti teljesítményre helyezte a súlyt, hanem a makoveczi lelkületre, azaz arra az általa teljes természetességgel felkínált „magyar civilizációs ajánlatra, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszően, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök”. 

Fotó: Makovecz Imre Alapítvány/Papp Tamás

A nagyszabású kiállítás ennek megfelelően nem is az életmű állomásait sorakoztatja fel mondjuk szigorú időrendi sorrendben, és a leltárszerű épületkatalogizálástól is szerencsésen eltekint. A cél ugyanis ennél jóval összetettebb: elérni, hogy a látogatók ne csak a valóságos, hanem a szimbolikus Makovecz-térbe is belépjenek – azaz ne csupán megértsék, de érezzék is azt a bizonyos fentebb említett világszemléletet. Így a többteremnyi, hatalmas térben leginkább a kisebb-nagyobb installációk dominálnak. A finn Tapio Snellman Makovecz Imre ihlette, speciális av-technikával a falakra vetített architekturális filmetűdjeit erre az alkalomra készített hangaláfestés kíséri – mintha tényleg az angyali szférák felé tartanánk, az abszolút csúcspont Feltámadás temploma körül keringve, amelynek nemcsak a hófehér óriás makettje lenyűgöző, de a lecsendesedéshez, akár imádkozáshoz felkínált atmoszférája is a régi templomi padsorral. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

A makoveczi nyughatatlan alkotókedv és kritikákon túli bámulatos különutasság azonban nem lenne ennyire átélhető, ha a kurátor – Jonathan Glancey brit építészeti kritikus és író – csak vagy főként a templomokra koncentrált volna. Szerencsére abból a gazdag, ősi szimbolikából is bőven kapunk átélnivalót, ami az összes terv, ház, tér, gondolat alapja. Ezzel pedig eléri, hogy úgy higgyünk végül az angyalok létezésében, ahogyan Makovecz Imre hitt. Az ő „épületei is olyanok, mint az angyalok: menedéket nyújtanak, miközben az ihlet szárnyain összekötnek minket és a földet, amelyen állunk, az égbolttal, amely felettünk van – és az ezeken túli dimenziókkal is”.

Nyitókép: Makovecz Imre Alapítvány/Csernyus Bence

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. december 15. 21:05
Démonok, nem angyalok: hir.ma/wp-content/uploads/2016/07/0-10-1024x683.jpg
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!