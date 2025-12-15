Magyarországért rohannak segítségért az unióból, ha a vasút kerül szóba

A Magyar Vagon a szlovén vasúttársaságnak gyárthat vasúti szerelvényeket, miután hétfőn aláírták az erről szóló szerződést a szomszédos ország fővárosában, Ljubljanában – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

A kiírás értelmében 5 Intecity szerelvényt szállíthatnak a szomszédos országba, ezek mindegyike 4 kocsiból áll.

A szerződéskötést követően 2 év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást vállaltak a közlemény szerint. A szerelvények 2028 második felében állhatnak forgalomba – írták.