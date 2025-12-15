Magyarországért rohannak segítségért az unióból, ha a vasút kerül szóba

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Brüsszelben mindennek ára van.
A szerelvények információk szerint, 2028 második felében állhatnak forgalomba.
A Magyar Vagon a szlovén vasúttársaságnak gyárthat vasúti szerelvényeket, miután hétfőn aláírták az erről szóló szerződést a szomszédos ország fővárosában, Ljubljanában – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.
A kiírás értelmében 5 Intecity szerelvényt szállíthatnak a szomszédos országba, ezek mindegyike 4 kocsiból áll.
A szerződéskötést követően 2 év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást vállaltak a közlemény szerint. A szerelvények 2028 második felében állhatnak forgalomba – írták.
Az uniós közbeszerzési tendert a szlovén vasút személyszállítási üzletága jelentette meg. A Magyar Vagonnak a versenyben előnyt jelentett, hogy alkalmazkodott a speciális műszaki elvárásokhoz és a kiíró igényeihez. Ludvig László vezérigazgató a megbízás elnyerését azért tartja különösen fontosnak, mert ezzel a magyar fejlesztésű IC+ kocsik először jutnak el külföldi piacra. A MÁV részére korábban már gyártottak 92 hasonlót, de a Szlovéniába kerülő szerelvényeket eltérő berendezéssel és belső kialakításokkal készítik.
Honlapja szerint a vasúti járműgyártó, javító és karbantartó vállalatcsoport a személyszállító kocsik mellett alkatrészgyártással és alkatrészjavítással, karbantartással és műszaki fejlesztésekkel is foglalkozik.
Korábban Görögországgal 79, Egyiptommal 1350 vasúti kocsi elkészítéséről állapodtak meg.
Beszámolója szerint a társaság 2023-ban 44 milliárd forintot, 2024-ben 46 milliárd forintot meghaladó bevétellel zárt. Az exportértékesítés közben 503 millió forintról 674 millió forintra nőtt, a 2023-as 50 milliós nyereség után viszont tavaly 8,3 milliárd forint veszteségük volt.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó: KKM / Burger Zsolt