Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar vagon magyarország görögország máv

Magyarországért rohannak segítségért az unióból, ha a vasút kerül szóba

2025. december 15. 21:22

A szerelvények információk szerint, 2028 második felében állhatnak forgalomba.

2025. december 15. 21:22
null

A Magyar Vagon a szlovén vasúttársaságnak gyárthat vasúti szerelvényeket, miután hétfőn aláírták az erről szóló szerződést a szomszédos ország fővárosában, Ljubljanában – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

A kiírás értelmében 5 Intecity szerelvényt szállíthatnak a szomszédos országba, ezek mindegyike 4 kocsiból áll. 

A szerződéskötést követően 2 év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást vállaltak a közlemény szerint. A szerelvények 2028 második felében állhatnak forgalomba – írták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

Az uniós közbeszerzési tendert a szlovén vasút személyszállítási üzletága jelentette meg. A Magyar Vagonnak a versenyben előnyt jelentett, hogy alkalmazkodott a speciális műszaki elvárásokhoz és a kiíró igényeihez. Ludvig László vezérigazgató a megbízás elnyerését azért tartja különösen fontosnak, mert ezzel a magyar fejlesztésű IC+ kocsik először jutnak el külföldi piacra. A MÁV részére korábban már gyártottak 92 hasonlót, de a Szlovéniába kerülő szerelvényeket eltérő berendezéssel és belső kialakításokkal készítik.

Honlapja szerint a vasúti járműgyártó, javító és karbantartó vállalatcsoport a személyszállító kocsik mellett alkatrészgyártással és alkatrészjavítással, karbantartással és műszaki fejlesztésekkel is foglalkozik. 

Korábban Görögországgal 79, Egyiptommal 1350 vasúti kocsi elkészítéséről állapodtak meg.

Beszámolója szerint a társaság 2023-ban 44 milliárd forintot, 2024-ben 46 milliárd forintot meghaladó bevétellel zárt. Az exportértékesítés közben 503 millió forintról 674 millió forintra nőtt, a 2023-as 50 milliós nyereség után viszont tavaly 8,3 milliárd forint veszteségük volt.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó: KKM / Burger Zsolt

 

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2025. december 15. 21:52
"Magyarországért rohannak segítségért az unióból, ha a vasút ...." Mi a büdös francot firkászol hülye újságíró?? Ki rohan az únióból segítségért Magyarország-ért????) Nem igaz, hogy most már egy krva címet, egy darab egyszerű mondatot képtelenek vagytok értelmesen megfogalmazni
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!