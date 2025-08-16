Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dodik Bosznia-Hercegovina Szerb Köztársaság

Bűnöző szabadsághős? – a Boszniai Szerb Köztársaság elnökének büntetőügye

2025. augusztus 16. 13:10

A Faktum elemzése szerint Milorad Dodik jogerős büntetőítélete nemcsak személyes ügy, hanem Bosznia-Hercegovina uniós jövőjének próbája is.

2025. augusztus 16. 13:10
null

Mint ismert, Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság volt elnöke idén augusztusban jogerős büntetőítélettel a háta mögött látogatott Magyarországra. A boszniai bíróságok egy év szabadságvesztésre és többéves közhivatal-viselési tilalomra ítélték, amelyet később pénzbírságra változtattak, de a politikai tilalom érvényben maradt. Az eljárás lényege, hogy Dodik tudatosan szembement a daytoni békerendet védő nemzetközi főképviselő, az OHR döntéseivel –

ez pedig a bíróság szerint már nem politikai vita, hanem büntetőjogi kategória

– olvasható a Faktum elemzésében

A konfliktus 2023-ban robbant ki, amikor a boszniai szerb parlament olyan törvényeket fogadott el, amelyek gyengítették az OHR és az állami Alkotmánybíróság hatásköreit. A nemzetközi főképviselő, Christian Schmidt ezeket azonnal semmissé nyilvánította, majd szigorította a büntető törvénykönyvet. Dodik azonban figyelmen kívül hagyta a tiltást, és kihirdette a megsemmisített jogszabályok egyikét – ezzel alapot adva a vádemeléshez.

Az ügy túlmutat a belpolitikai szembenálláson: az EU külügyi szolgálata világossá tette, hogy a jogállamiság és a független igazságszolgáltatás tisztelete az uniós csatlakozás előfeltétele. Míg Dodik és támogatói szuverenitási kérdésként keretezik a történteket, a nemzetközi közösség számára az OHR-határozatok végrehajtása az európai integráció hitelességének próbája.

Összességében Dodik esete lakmuszpapírként szolgál: ha Bosznia-Hercegovina képes betartani a nemzetközi és állami szintű döntéseket, erősíti csatlakozási esélyeit; ha viszont tartósan akadályozza azok végrehajtását, az lassítja az uniós folyamatot, és kétségeket ébreszt a jogállamisági normák iránti elkötelezettségben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: faktumprojekt.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!