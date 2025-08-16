Bűnöző szabadsághős? – a Boszniai Szerb Köztársaság elnökének büntetőügye

Orbán Viktor személyesen fogadta Brüsszel ellenfelét: „Ő sem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek”
„Magyarország ezt a döntést nem fogadja el” – szögezte le a miniszterelnök.
A Faktum elemzése szerint Milorad Dodik jogerős büntetőítélete nemcsak személyes ügy, hanem Bosznia-Hercegovina uniós jövőjének próbája is.
Mint ismert, Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság volt elnöke idén augusztusban jogerős büntetőítélettel a háta mögött látogatott Magyarországra. A boszniai bíróságok egy év szabadságvesztésre és többéves közhivatal-viselési tilalomra ítélték, amelyet később pénzbírságra változtattak, de a politikai tilalom érvényben maradt. Az eljárás lényege, hogy Dodik tudatosan szembement a daytoni békerendet védő nemzetközi főképviselő, az OHR döntéseivel –
ez pedig a bíróság szerint már nem politikai vita, hanem büntetőjogi kategória
– olvasható a Faktum elemzésében.
A konfliktus 2023-ban robbant ki, amikor a boszniai szerb parlament olyan törvényeket fogadott el, amelyek gyengítették az OHR és az állami Alkotmánybíróság hatásköreit. A nemzetközi főképviselő, Christian Schmidt ezeket azonnal semmissé nyilvánította, majd szigorította a büntető törvénykönyvet. Dodik azonban figyelmen kívül hagyta a tiltást, és kihirdette a megsemmisített jogszabályok egyikét – ezzel alapot adva a vádemeléshez.
Az ügy túlmutat a belpolitikai szembenálláson: az EU külügyi szolgálata világossá tette, hogy a jogállamiság és a független igazságszolgáltatás tisztelete az uniós csatlakozás előfeltétele. Míg Dodik és támogatói szuverenitási kérdésként keretezik a történteket, a nemzetközi közösség számára az OHR-határozatok végrehajtása az európai integráció hitelességének próbája.
Összességében Dodik esete lakmuszpapírként szolgál: ha Bosznia-Hercegovina képes betartani a nemzetközi és állami szintű döntéseket, erősíti csatlakozási esélyeit; ha viszont tartósan akadályozza azok végrehajtását, az lassítja az uniós folyamatot, és kétségeket ébreszt a jogállamisági normák iránti elkötelezettségben.
