Bűnöző szabadsághős? – a Boszniai Szerb Köztársaság elnökének büntetőügye

Mint ismert, Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság volt elnöke idén augusztusban jogerős büntetőítélettel a háta mögött látogatott Magyarországra. A boszniai bíróságok egy év szabadságvesztésre és többéves közhivatal-viselési tilalomra ítélték, amelyet később pénzbírságra változtattak, de a politikai tilalom érvényben maradt. Az eljárás lényege, hogy Dodik tudatosan szembement a daytoni békerendet védő nemzetközi főképviselő, az OHR döntéseivel –

ez pedig a bíróság szerint már nem politikai vita, hanem büntetőjogi kategória

– olvasható a Faktum elemzésében.

A konfliktus 2023-ban robbant ki, amikor a boszniai szerb parlament olyan törvényeket fogadott el, amelyek gyengítették az OHR és az állami Alkotmánybíróság hatásköreit. A nemzetközi főképviselő, Christian Schmidt ezeket azonnal semmissé nyilvánította, majd szigorította a büntető törvénykönyvet. Dodik azonban figyelmen kívül hagyta a tiltást, és kihirdette a megsemmisített jogszabályok egyikét – ezzel alapot adva a vádemeléshez.

Az ügy túlmutat a belpolitikai szembenálláson: az EU külügyi szolgálata világossá tette, hogy a jogállamiság és a független igazságszolgáltatás tisztelete az uniós csatlakozás előfeltétele. Míg Dodik és támogatói szuverenitási kérdésként keretezik a történteket, a nemzetközi közösség számára az OHR-határozatok végrehajtása az európai integráció hitelességének próbája.

Összességében Dodik esete lakmuszpapírként szolgál: ha Bosznia-Hercegovina képes betartani a nemzetközi és állami szintű döntéseket, erősíti csatlakozási esélyeit; ha viszont tartósan akadályozza azok végrehajtását, az lassítja az uniós folyamatot, és kétségeket ébreszt a jogállamisági normák iránti elkötelezettségben.