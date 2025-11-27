Szijjártó Péter elárulta a kulcsszót: ezért sikeres a magyar külpolitika

A brüsszeli külpolitika azért sikertelen, mert a nemzetközi liberális mainstream határozza meg, míg a magyar külpolitika azért sikeres, mert patrióta. Ezért Európa elszigetelte magát, Magyarország pedig jól teljesít a gazdasági semlegességnek köszönhetően – közölte.

A tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság előző elnöke, Milorad Dodik meghívására részt vett a Banja Luka-i Egyetem alapításának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségén, ahol díszdoktorrá avatták. Beszédében kiemelte, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, s az elmúlt évtizedben Európának is számos krízissel kellett szembesülnie, a tömeges illegális migrációval, a koronavírus-járvánnyal, majd az ukrajnai háborúval.

Ha közös pontokat keresek ezekben a válságokban, akkor azt látom, hogy ezekre a válságokra Brüsszel kivétel nélkül rossz és veszélyes válaszokat adott, míg mi, magyarok pedig mindig helyes választ adunk”

– vélekedett.

„És ennek oka minden bizonnyal az, hogy ma a brüsszeli döntéshozatalt egy nagyon agresszív liberális mainstream uralja, míg mi Magyarországon külpolitikai stratégiánkat a józan észre alapítjuk, mi valljuk, hogy a világra csak a saját szempontunkból tudunk és kell is ránéznünk, döntéseinket mindig a nemzeti érdek motiválja” – folytatta.