Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
külpolitika program nyugat-balkán Szijjártó Péter stabilitás Bosznia-Hercegovina Európai Unió

Szijjártó Péter elárulta a kulcsszót: ezért sikeres a magyar külpolitika

2025. november 27. 18:54

A külgazdasági és külügyminiszter Bosznia-Hercegovinában leszögezte, „a Nyugat-Balkán stabilitása, békéje és biztonsága Magyarország fontos nemzetbiztonsági érdeke”.

2025. november 27. 18:54
null

A kormány újabb négymilliárd forintos támogatási programot indít Bosznia-Hercegovinában, amelynek keretében helyi mezőgazdasági vállalkozások Magyarországon gyártott eszközöket vásárolhatnak, és így mindenki nyer – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Banja Lukában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság előző elnökével, Milorad Dodikkal közös sajtóértekezletén leszögezte, hogy a program óriási siker volt a területen, ahol a magyar kormány tízmilliárd forint értékű támogatást biztosított korábban 1834 kis- és közepes mezőgazdasági vállalkozás számára, amelyek így összesen 14 milliárd forint értékben vásároltak Magyarországon gyártott eszközöket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

54 magyar vállalat 4100 mezőgazdasági eszközt adott el a boszniai Szerb Köztársaságba. Minden egyes forint Magyarországon került elköltésre, és minden egyes magyar forint hasznosult itt, a boszniai Szerb Köztársaságban is”

 – tájékoztatott.

„Mindenki nyert. Nyert Magyarország, nyert a boszniai Szerb Köztársaság is. Ezért az a döntés született, hogy Magyarország folytatja itt a mezőgazdasági beruházásokat támogató programját” – tudatta.

Nemzetbiztonsági érdek a Nyugat-Balkán stabilitása

„Újabb négymilliárd forintos támogatási programot indítunk, amelynek keretében a mezőgazdasággal foglalkozó kis- és közepes vállalkozások Magyarországon gyártott eszközöket vásárolhatnak a teljesítményük növelése és modernizálása érdekében” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután arról is beszámolt, hogy a következő tanévtől ötven hallgató tanulhat ösztöndíjjal hazánk egyetemein a boszniai Szerb Köztársaságból, és a pályázatokat januárig még be lehet nyújtani.

Aláhúzta:

két újabb fontos lépés Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság közötti együttműködés fejlesztésében”.

A miniszter végezetül leszögezte, hogy a Nyugat-Balkán stabilitása, békéje és biztonsága Magyarország fontos nemzetbiztonsági érdeke.

Majd rámutatott, hogy ezért a kormány támogatja a térség európai integrációját, gazdasági fejlődését, oktatási és képzési rendszerének fejlesztését.

„Az egy rossz vicc, hogy Brüsszelben Ukrajnát felkészültebbnek tartják az európai uniós tagságra, mint a nyugat-balkáni országokat (…) A Nyugat-Balkán országai felkészültek, gazdasági növekedést, erősödést hoznának az Európai Uniónak. Ukrajna ehhez képest a veszélyt, a háborút és az ukrán maffiát tudja hozni az Európai Unióba” – figyelmeztetett.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a magyar külpolitika sikerének a titka

A brüsszeli külpolitika azért sikertelen, mert a nemzetközi liberális mainstream határozza meg, míg a magyar külpolitika azért sikeres, mert patrióta. Ezért Európa elszigetelte magát, Magyarország pedig jól teljesít a gazdasági semlegességnek köszönhetően – közölte.

A tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság előző elnöke, Milorad Dodik meghívására részt vett a Banja Luka-i Egyetem alapításának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségén, ahol díszdoktorrá avatták. Beszédében kiemelte, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, s az elmúlt évtizedben Európának is számos krízissel kellett szembesülnie, a tömeges illegális migrációval, a koronavírus-járvánnyal, majd az ukrajnai háborúval.

Ha közös pontokat keresek ezekben a válságokban, akkor azt látom, hogy ezekre a válságokra Brüsszel kivétel nélkül rossz és veszélyes válaszokat adott, míg mi, magyarok pedig mindig helyes választ adunk”

 – vélekedett.

„És ennek oka minden bizonnyal az, hogy ma a brüsszeli döntéshozatalt egy nagyon agresszív liberális mainstream uralja, míg mi Magyarországon külpolitikai stratégiánkat a józan észre alapítjuk, mi valljuk, hogy a világra csak a saját szempontunkból tudunk és kell is ránéznünk, döntéseinket mindig a nemzeti érdek motiválja” – folytatta.

„Mondhatnám azt, hogy a brüsszeli külpolitika azért sikertelen, mert a nemzetközi liberális mainstream határozza meg, a magyar külpolitika pedig azért sikeres, mert patrióta” – tette hozzá  a magyar diplomácia vezetője.

Szijjártó Péter arra is figyelmeztetett, hogy mindezen elhibázott európai lépések súlyos veszélyt hordoznak magukban, a világ ismételt blokkosodását, ami élesen ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel. 

Mi azt akarjuk, hogy a világ a nemzetközi együttműködésre épüljön, amelynek alapját a kölcsönös tisztelet jelenti, ahol nincs kioktatás és nincs beavatkozás más országok belpolitikájába”

 – jegyezte meg.

„Mi az együttműködésre törekszünk, ugyanis a magyar gazdaságstratégia egyik nagyon fontos alapja a gazdasági semlegesség” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nexata
•••
2025. november 27. 19:28 Szerkesztve
A béketárgyalásokon képviselniük kell Kárpátalja Magyarországhoz való visszatérését. Ennek annak részévé kell válnia. Orbán Viktornak is képviselnie kell ezt holnap Moszkvában. És az USA-ban is. Ha létrejön egy békeszerződés, annak keretében Kárpátaljának vissza kell térnie Magyarországhoz. Ez a legfontosabb, amit képviselnie kell.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 27. 19:16
"Magyarország fontos nemzetbiztonsági érdeke" Kárpátalja hazatérése.
Válasz erre
0
1
evpus
2025. november 27. 19:15
A jelenlegi kormány jól politizál! Ezért próbálják megdönteni és a magyarokat ingyen dolgoztatni. Kell a pénz a barbároknak és az ukránoknak.
Válasz erre
0
0
nexata
•••
2025. november 27. 19:09 Szerkesztve
Külsőleg beavatkozni egy belső rendszer egyensúlyába, rombolás. Egy rendszer belső egyensúlya a belső tényezők kiegyensúlyozására épül. Ha bármi abba kívülről beavatkozik, az felborítja azt. Ami végzetes következményekkel jár. Fejlett civilizációkban ezért ez tilos. Ez tabu. Aminek megszegése súlyos büntetést von maga után. Ez galaktikus törvény.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!