Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Milorad Dodik elnök Szijjártó Péter

Szijjártó Péter odaszúrt: „Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását”

2025. november 06. 13:58

A miniszter kiemelte, hogy már az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, így megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben.

2025. november 06. 13:58
null

„Újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban, a boszniai hatóságok újabb eljárásokat voltak kénytelenek megszűntetni a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével szemben” – írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy már az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, így megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben, „a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésében azzal, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai országok tovább folytatják a szerb vezetők elleni politikai boszorkányüldözést.”

Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását”

 – hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, hogy tartsák tiszteletben „a nyugat-balkáni emberek döntéseit és helyezze a kölcsönös tisztelet talajára a Nyugat-Balkánnal fenntartott kapcsolatokat.”

Mint ismert: Feloldotta az amerikai pénzügyminisztérium a Milorad Dodik volt boszniai szerb elnökkel, valamint szövetségeseivel, családtagjaival, illetve a hozzájuk kapcsolódó vállalkozásokkal szemben elrendelt szankcióit – közölte szerdán a washingtoni tárca ellenőrzése alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC).

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Soós Lajos

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. november 06. 16:04
Európa nem okult a két világháborúból. Újra beáll a megosztásba az évszázados problémák sebeibe sót hint a Balkánon mindent elkövet, nehogy békésen rendeződjenek a dolgok. Azt hiszik az oszd meg és uralkodj elven maga alá gyűrheti Közép-Európát és a Balkánt és Kelet Európát. Miközben ehhez sem gazdasági sem hadereje nincs ezért csak fályával rohangálnak a szérűskertben tudva tudván, hogy tüzet oltani nem tudnak se tűzoltói sem vizük nincsen.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. november 06. 15:30
A libsi eu-s majmok mindenkit csuklóztatnának, akik nem úgy gondolkodnak mint ők!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!