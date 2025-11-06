Szijjártó Péter odaszúrt: „Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását”

„Újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban, a boszniai hatóságok újabb eljárásokat voltak kénytelenek megszűntetni a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével szemben” – írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy már az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, így megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben, „a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésében azzal, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai országok tovább folytatják a szerb vezetők elleni politikai boszorkányüldözést.”

Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását”

– hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, hogy tartsák tiszteletben „a nyugat-balkáni emberek döntéseit és helyezze a kölcsönös tisztelet talajára a Nyugat-Balkánnal fenntartott kapcsolatokat.”

Mint ismert: Feloldotta az amerikai pénzügyminisztérium a Milorad Dodik volt boszniai szerb elnökkel, valamint szövetségeseivel, családtagjaival, illetve a hozzájuk kapcsolódó vállalkozásokkal szemben elrendelt szankcióit – közölte szerdán a washingtoni tárca ellenőrzése alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC).