Forrnak az indulatok: üzentek a védelmi miniszternek, aki nem engedte leszállni Szijjártó gépét

Aljas bosszút álltak Magyarországon: nem engedték leszállni Szijjártó repülőgépét
Pattanásig feszült a helyzet Bosznia-Hercegovinában.
Milorad Dodik szerint az ilyen döntések aláássák Bosznia-Hercegovina működőképességét, Zeljka Cvijanovic pedig közölte, Szarajevó viselkedése abszurd és káros mind bel-, mind külpolitikai szempontból.
Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke élesen bírálta Zukan Helez boszniai védelmi minisztert, amiért megtiltotta annak a repülőgépnek a leszállását Banja Lukában, amelyen Szijjártó Péter magyar külügyminiszter utazott – írja a Tanjug.
Dodik szerint az ilyen döntések aláássák Bosznia-Hercegovina működőképességét és elfogadhatatlanok a Szerb Köztársaság számára.
Zeljka Cvijanovic, Bosznia-Hercegovina vezetésének szerb tagja is élesen bírálta a védelmi minisztert, mondván, Helez ezzel nem az államot védi, hanem árt annak és nemzetközi botrányt okoz. Véleménye szerint Szarajevó viselkedése abszurd és káros mind bel-, mind külpolitikai szempontból.
Ezt is ajánljuk a témában
Pattanásig feszült a helyzet Bosznia-Hercegovinában.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.