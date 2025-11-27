Forrnak az indulatok: üzentek a védelmi miniszternek, aki nem engedte leszállni Szijjártó gépét

Durva: bő kétezermilliárddal tőkésítette fel saját startupját Bezos

Jeff Bezos négy év után visszatér a cégvezetésbe, de ezúttal nem az e-kereskedelmet, hanem a mesterséges intelligencia jövőjét akarja átírni: társalapítója és társ-CEO-ja lett a titokzatos Project Prometheusnak, amely már induláskor átszámítva 2060 milliárd forintnyi befektetést vonzott be. A részletek egyelőre homályban maradtak, de az biztos, hogy Bezos ezzel egyből az egyik legjobban finanszírozott MI-startup élére állt.