11. 27.
csütörtök
Zukan Helez Milorad Dodik külügyminiszter Szarajevó Szijjártó Péter Bosznia-Hercegovina Szerb Köztársaság

Forrnak az indulatok: üzentek a védelmi miniszternek, aki nem engedte leszállni Szijjártó gépét

2025. november 27. 09:16

Milorad Dodik szerint az ilyen döntések aláássák Bosznia-Hercegovina működőképességét, Zeljka Cvijanovic pedig közölte, Szarajevó viselkedése abszurd és káros mind bel-, mind külpolitikai szempontból.

2025. november 27. 09:16
null

Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke élesen bírálta Zukan Helez boszniai védelmi minisztert, amiért megtiltotta annak a repülőgépnek a leszállását Banja Lukában, amelyen Szijjártó Péter magyar külügyminiszter utazott – írja a Tanjug.

Dodik szerint az ilyen döntések aláássák Bosznia-Hercegovina működőképességét és elfogadhatatlanok a Szerb Köztársaság számára. 

Zeljka Cvijanovic, Bosznia-Hercegovina vezetésének szerb tagja is élesen bírálta a védelmi minisztert, mondván, Helez ezzel nem az államot védi, hanem árt annak és nemzetközi botrányt okoz. Véleménye szerint Szarajevó viselkedése abszurd és káros mind bel-, mind külpolitikai szempontból. 

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

allen9
2025. november 27. 10:24
Biztos hogy ki kell állnunk Bosznia EU tagsága mellett?
csakazigaz-az1xbiztos
2025. november 27. 10:15
Bezzeg 24-ben az árvízi védekezésben nyújtott segítséget ne utasították vissza.
Tippmann-M4-223
2025. november 27. 10:14
Így kell ezeknek a háborús bűnösöknek segíteni. A szar az szar marad még ha felfűszerezik akkor is..........................................
mondeos
2025. november 27. 09:54
Várható volt, hogy a józanabbak szanaszét fognak akadni.
