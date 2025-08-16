Élete formájában a magyarok klasszisa, ezúttal sem bírt vele az olimpiai bajnok

Halász Bence továbbra is tartja remek formáját és 81,77 méteres dobással, meglepően simán győzött férfi kalapácsvetésben szombaton a Chorzówban zajló atlétikai Gyémánt Liga-versenyen, többek között az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberget is legyőzve – számolt be a magyar Távirati Iroda.

A párizsi olimpia magyar ezüstérmese parádésan versenyez az elmúlt időszakban, két hete a magyar bajnokságot 81,94 méteres egyéni csúccsal nyerte, majd kedden a Gyulai István Memorialon több mint egy métert javított legjobbján és 83,18 méterrel diadalmaskodott. A Nemzeti Atlétikai Központban rendezett arany kategóriás verseny nem csupán a 83 méter feletti eredmény miatt volt mérföldkő a számára, hanem azért is, mert először tudta legyőzni Katzberget, a kanadaiak sztárját. Ezt a bravúrt szombaton megismételte, méghozzá óriási fölénnyel. Halász ugyanis az egyetlen volt a mezőnyben, aki 80 méter fölé repítette a kalapácsot, méghozzá öt érvényes dobásából négyszer.