Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
atlétika kalapácsvetés Halász Bence

Élete formájában a magyarok klasszisa, ezúttal sem bírt vele az olimpiai bajnok

2025. augusztus 16. 17:01

Óriási fölénnyel nyert.

2025. augusztus 16. 17:01
null

Halász Bence továbbra is tartja remek formáját és 81,77 méteres dobással, meglepően simán győzött férfi kalapácsvetésben szombaton a Chorzówban zajló atlétikai Gyémánt Liga-versenyen, többek között az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberget is legyőzve – számolt be a magyar Távirati Iroda.

A párizsi olimpia magyar ezüstérmese parádésan versenyez az elmúlt időszakban, két hete a magyar bajnokságot 81,94 méteres egyéni csúccsal nyerte, majd kedden a Gyulai István Memorialon több mint egy métert javított legjobbján és 83,18 méterrel diadalmaskodott. A Nemzeti Atlétikai Központban rendezett arany kategóriás verseny nem csupán a 83 méter feletti eredmény miatt volt mérföldkő a számára, hanem azért is, mert először tudta legyőzni Katzberget, a kanadaiak sztárját. Ezt a bravúrt szombaton megismételte, méghozzá óriási fölénnyel. Halász ugyanis az egyetlen volt a mezőnyben, aki 80 méter fölé repítette a kalapácsot, méghozzá öt érvényes dobásából négyszer.

Ezt is ajánljuk a témában

Elsőre 79,18-ig jutott, amivel három centivel állt Katzberg mögött a nyitósorozatot követően, másodikra viszont már 81,77-nél ért földet a kalapácsa, amivel átvette a vezetést. Harmadikra 81,57-tel folytatta, negyedikre pedig 80,29 következett, majd érvénytelen ötödik dobása után a zárókörben 80,66 méterrel búcsúzott a lengyel közönségtől. Németh Zsolt tanítványának fölényét mutatja, hogy a második Katzberg (79,30 méter) több mint két méterrel maradt el tőle.

Ezt is ajánljuk a témában

A lengyelországi versenyen korábban az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila összeállítású magyar staféta 3:01.46 perces országos rekorddal nyerte a 4x400 métert, pénteken pedig Klekner Hanga 4,60 méteres országos csúcsbeállítással második lett rúdugrásban.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leskelődő
2025. augusztus 16. 17:10
Hajrá derék magyar parasztgyerekünk! Csak így tovább! Nemkülönben gratula a stafétásoknak és Klekner Hangának!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!