08. 12.
kedd
„Atyaúristen!" – még most is dörzsöljük a szemünket, elképesztő, amit a magyarok klasszisa művelt (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 17:41

Szenzációs teljesítmény!

2025. augusztus 12. 17:41
null

Halász Bence fantasztikus, 83 méter feletti dobással megnyerte a férfi kalapácsvetést kedden, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, amelyen mások mellett az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberget is maga mögé utasította – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Az arany kategóriás viadal első nemzetközi versenyszámára, a magyar szempontból legjobb esélyekkel kecsegtető férfi kalapácsvetésre a lehető legerősebb mezőny gyűlt össze a Nemzeti Atlétikai Központban. Az olimpiai ezüstérmes Halász parádés formában versenyzett az elmúlt hetekben, egyéni csúcsát 81,94 méterre javította, ám ezzel együtt sem lehetett egyértelmű esélyesnek nevezni, mivel mellette még négy olyan dobó szerepelt, aki 81 méter feletti egyéni rekorddal rendelkezik, ráadásul közöttük ott volt a regnáló olimpiai és világbajnok kanadai Katzberg is.

A versenyt a kanadai kezdte a legjobban, rögtön 80 méter fölé jutott, míg Halász egy biztonságinak nevezhető, 77,80 méteres dobással nyitott. A második sorozatban Katzberg érvénytelent hajított, Németh Zsolt tanítványa viszont nagyot javított és 80,06-tal megérkezett riválisa "nyakára". Halász Bence lendülete a folytatásban sem tört meg és a harmadik körben átvette a vezetést, méghozzá óriási, 81,85 méteres dobással, amire a kanadainak 81,01 volt a válasza.

A negyedik körben aztán „megérkezett” az ukrán Mihajlo Kohan is, aki 80,84-et dobott, majd Katzberg hibázott, míg Halász „csak” 80,95-ig jutott. Az ötödik sorozatban egészen parádés „pengeváltást” láthatott az NKA-t megtöltő publikum, ugyanis előbb a kanadai három centivel túldobta a magyart, aki viszont egy egészen elképesztő, 83,18 méteres dobással válaszolt. 

Ezzel nem csupán egyéni rekordját dobta túl több mint egy méterrel, hanem Pawel Fajdek 83,12-es versenycsúcsát is, illetve egy méterre megközelítette Annus Adrián országos rekordját (84,19).


A zárókörben Katzberg nem tudott javítani, Halász Bence formáját és klasszisát pedig mutatja, hogy képes volt 81,90-es dobással búcsúzni.

Közben a női távolugrást az amerikai Claire Bryant nyerte 6,71 méterrel, legjobb magyarként pedig Bánhidi-Farkas Petra 6,34-gyel a hetedikként zárt.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

Nagy gratuláció Bencének. Jó volt nézni, nagyon magabiztos volt.
