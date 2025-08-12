„Atyaúristen!” – még most is dörzsöljük a szemünket, elképesztő, amit a magyarok klasszisa művelt (VIDEÓ)

A versenyt a kanadai kezdte a legjobban, rögtön 80 méter fölé jutott, míg Halász egy biztonságinak nevezhető, 77,80 méteres dobással nyitott. A második sorozatban Katzberg érvénytelent hajított, Németh Zsolt tanítványa viszont nagyot javított és 80,06-tal megérkezett riválisa "nyakára". Halász Bence lendülete a folytatásban sem tört meg és a harmadik körben átvette a vezetést, méghozzá óriási, 81,85 méteres dobással, amire a kanadainak 81,01 volt a válasza.

A negyedik körben aztán „megérkezett” az ukrán Mihajlo Kohan is, aki 80,84-et dobott, majd Katzberg hibázott, míg Halász „csak” 80,95-ig jutott. Az ötödik sorozatban egészen parádés „pengeváltást” láthatott az NKA-t megtöltő publikum, ugyanis előbb a kanadai három centivel túldobta a magyart, aki viszont egy egészen elképesztő, 83,18 méteres dobással válaszolt.

Ezzel nem csupán egyéni rekordját dobta túl több mint egy méterrel, hanem Pawel Fajdek 83,12-es versenycsúcsát is, illetve egy méterre megközelítette Annus Adrián országos rekordját (84,19).



A zárókörben Katzberg nem tudott javítani, Halász Bence formáját és klasszisát pedig mutatja, hogy képes volt 81,90-es dobással búcsúzni.

Közben a női távolugrást az amerikai Claire Bryant nyerte 6,71 méterrel, legjobb magyarként pedig Bánhidi-Farkas Petra 6,34-gyel a hetedikként zárt.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA