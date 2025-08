Erre a magyar sikerre az egész világon felkapják a fejüket! (VIDEÓ)

Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence hatalmas egyéni csúccsal, a világ idei harmadik legjobb eredményével nyerte a kalapácsvetést a 130. atlétikai magyar bajnokságon, amelynek 2023 után másodszor ad otthont a Nemzeti Atlétikai Központ. Klekner Hanga pedig megjavította a női rúdugrás országos csúcsát.

A szombathelyi Halász Bence már a második sorozatban 80 méter fölé került a Duna-parti stadionban, ahol két éve világbajnoki bronzérmet szerzett.

Aztán ötödikre 81,94 méterig repítette a szert, ezzel csaknem egy méterrel javította meg idén elért legjobbját. A a világ idei harmadik legjobb eredményére garantáltan sokan felkapják majd a fejüket.

„Nagyon régóta üldözöm már ezt a 81 métert, most egy nagy ugrással már a 82 méteren kopogtatok” – nyilatkozott a szövetség Facebook-oldalán Halász Bence. Kiemelte, a kiugró eredmények mellett a stabilitásra is törekszik és ebből a szempontból fontos, hogy verseny közben is több 81 közeli dobása volt.

Remekelt Takács Boglárka is, aki 11.08 másodperccel nyerte a 100 métert, azaz mindössze két századdal maradt el a júniusi csapat Európa-bajnokságon futott országos csúcsától.