„Nagyon szeretem Magyarországot” – világcsúcsa után hazánkról és a gulyáslevesről áradozott a legenda

A publikum szórakoztatásáról ekkor már csak a futók gondoskodtak. Férfi 3000 méteren óriási hajrában dőlt el a verseny, amelyet a kenyai Mathew Kipchumba Kipsang nyert meg, alig három tizeddel megelőzve a mexikói Eduardo Herrerót. Az első helyért nem volt csatában az egyébként akadályfutó Palkovits István, ám így is emlékezeteset produkált, ugyanis 7:46.27 perccel új országos csúcsot ért el.

Következett a női 400 méter, amelyen a holland vegyes váltóval olimpiai bajnok Lieke Klaver idei legjobbjával, 50.11 másodperccel diadalmaskodott.

Ezek után jött a férfi 400, a mezőnyben a társ-országos csúcstartó Molnár Attilával és Enyingi Patrikkal, akik 44.84 másodperccel álltak a rekordlistán, egészen kedd estig. A futamot a fedettpályás Európa-bajnok Molnár nagyon bátran kezdte és a célegyenesre fordulva úgy tűnt, akár a győzelemre is lehet esélye. Karlik Pál tanítványa – aki csak másfél hete tudta elkezdeni a szezont – a végén már elsavasodott, de így is a negyedik helyen ért célba, méghozzá a rekordon egy tizedet javítva.

„Nagyon gyors volt ez a verseny. Még a szezonom elején vagyok, bármilyen furcsa is ezt mondani ilyenkor, és talán még nem volt bennem ez az eredmény, de a fantasztikus közönség kihozta belőlem” – nyilatkozta rendkívül fáradtan az FTC futója.

Enyingi a nyolcas pályán futott és kicsit lassabban kezdett riválisainál, végül pedig jól hajrázva, 45.34-gyel a hatodik lett.

„Egyértelműen gyorsabban kellett volna kezdenem, 300-nál még tele voltam energiával, de akkor már nagyon messze voltak. Sajnálom, mert lehetett volna ez egy 45 másodpercen belüli futás, de ez az első ilyen szezonom. Ezekből a versenyekből rengeteg tanulhatok” – mondta az MTI-nek a gödöllői sprinter.

Az estét a nők és a férfiak klasszikus vágtaszáma, a 100 méter zárta le. A nőknél Takács Boglárka előzetesen abban bízott, hogy tovább javíthatja a jelenleg 11.06 másodperces országos csúcsát, ezúttal azonban nem úgy sikerült neki a verseny, ahogy szerette volna. A BHSE sprintere 11.26 másodperccel a hatodik helyen ért célba. A győzelmet az elnyűhetetlen elefántcsontparti Marie-Josée TaLou-Smith szerezte meg 10.97 másodperccel, két századdal legyőzve a jamaicai Tina Claytont. Utóbbi klasszis honfitársai közül a legendás, háromszoros olimpiai bajnok Shelly-Ann Fraser-Pryce 11.07-tel a negyedik lett, míg a 200 méter világbajnoki címvédője, Shericka Jackson 11.00-val a harmadik helyen dobta be magát.

A férfiaknál a világ idei leggyorsabb embere, a párizsi játékokon második Kishane Thompson látványos győzelmet aratott 9.95 másodperces eredménnyel.

A verseny talán legnagyobb meglepetése férfi távolugrásban született, amelyben a kétszeres olimpiai bajnok Miltiadisz Tentoglu csupán a második helyen végzett 8,05 méteres – tőle szokatlanul visszafogott – eredménnyel.

A viadal legjobbjának járó Dr. Spiriev Bojidar díjat Duplantis kapta, míg a legjobb hazai férfi versenyző Halász Bence, a legjobb női pedig a gátas Tóth Anna lett.

A 15. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL ATLÉTIKAI MAGYAR NAGYDÍJ EREDMÉNYEI

FÉRFIAK

60 méter

1. ILLOVSZKY DOMINIK 6.63 másodperc

2. Dominic Williams (jamaicai) 6.66

3. Tsebo Matsoso (dél-afrikai) 6.67

100 méter

1. Kishane Thompson (jamaicai) 9.95 mp

2. Abdul-Rasheed Saminu (ghánai) és Akani Simbine (dél-afrikai) 10.01-10.01

...

9. Illovszky 10.40

200 méter

1. Bryan Levell (jamaicai) 19.69 mp

2. Wayde van Niekerk (dél-afrikai) 20.07

3. Benjamin Richardson (dél-afrikai) 20.30

400 méter

1. Muzala Samukonga (zambiai) 44.11 mp

2. Jereem Richards (trinidadi) 44.14

3. Khaleb McRae (amerikai) 44.16

4. Molnár Attila 44.74 - országos csúcs

...

6. Enyingi Patrik 45.34

800 méter

1. Laban Kipkorir Chepkwony (kenyai) 1:42.96 perc

2. Mark English (ír) 1:43.37

3. Yanis Meziane (francia) 1:43.71

...

12. Huller Dániel 1:46.69

3000 méter

1. Matthew Kipsang (kenyai) 7:33.23 perc

2. Eduardo Herrera (mexikói) 7:33.58

3. Oscar Chelimo (ugandai) 7:33.93

...

15. Palkovits István 7:46.27 - országos csúcs

16. Szögi István 7:53.18

110 méter gát

1. Cordell Tinch (amerikai) 13.20 mp

2. Hansle Parchment (jamaicai) 13.24

3. Eric Edwards (amerikai) 13.26

...

8. Eszes Dániel 13.91

9. Szeles Bálint 13.99

magasugrás

1. Haszegava Naoto (japán) 2,27 méter

2. Shelby McEwen (amerikai) 2,24

3. Dmitro Nyikityin (ukrán) 2,24

...

6. Török Gergely 2,18

távolugrás

1. Simon Batz (német) 8,07 méter

2. Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,05

3. Anvar Anvarov (üzbég) 8,05

rúdugrás

1. Armand Duplantis (svéd) 6,29 méter – világcsúcs

2. Emmanuil Karalisz (görög) 6,02

3. Kurtis Marschall (ausztrál) 5,82

...

7. Böndör Márton 5,62

súlylökés

1. Joe Kovacs (amerikai) 22,33 m

2. Tom Walsh (új-zélandi) 21,52

3. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (nigériai) 21,15

kalapácsvetés

1. HALÁSZ BENCE 83,18 m

2. Ethan Katzberg (kanadai) 81,88

3. Mihajlo Kohan (ukrán) 80,84

NŐK

100 méter

1. Marie-Josée Ta Lou-Smith (elefántcsontparti) 10.97 mp

2. Tina Clayton (jamaicai) 10.99

3. Shericka Jackson (jamaicai) 11.00

...

6. Takács Boglárka 11.26

200 méter

1. Ashanti Moore (jamaicai) 22.31 mp

2. Favour Ofili (nigériai) 22.31

3. Daryll Neita (brit) 22.37

...

8. Sulyán Alexa 23.54

400 méter

1. Lieke Klaver (holland) 50.11 mp

2. Mercy Adongo Okech (kenyai) 50.69

3. Bailey Lear (amerikai) 50.94

...

9. Molnár Janka 53.67

1500 méter

1. Georgia Griffith (ausztrál) 3:58.25 perc

2. Marta Pérez (spanyol) 3:59.22

3. Heather Maclean (amerikai) 3:59.35

100 méter gát

1. Nadine Visser (holland) 12.43 mp

2. Alia Armstrong (amerikai) 12.59

3. Christina Clemons (amerikai) 12.74

...

6. Tóth Anna 12.94

...

8. Kozák Luca 13.00

9. Répási Petra 13.43

400 méter gát

1. Femke BOl (holland) 52.24 mp

2. Naomi van den Broeck (belga) 54.50

3. Jasmine Jones (amerikai) 54.61

...

7. Mátó Sára 55.53

rúdugrás

1. Tina Sutej (szlovén) 4,73 méter

2. Olivia McTaggart (új-zélandi) 4,67

3. Amálie Svábikova (cseh) 4,67

...

7. Klekner Hanga 4,51

távolugrás

1. Claire Bryant (amerikai) 6,71 méter

2. Ackelia Smith (jamaicai) 6,67

3. Quanesha Burks (amerikai) 6,64

...

7. Bánhidi-Farkas Petra 6,34

8. Lesti Diána 6,21

